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Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 января 2020, 21:45 - Сан-Паоло
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 2
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56'
Интер
Милан
Ход матча
14' Ромелу Лукаку 30' Антонио Кандрева 31' Роберто Гальярдини 33' Ромелу Лукаку 38' Аркадиуш Милик
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
57%
Ничья
29%
Интер
14%
П1: 2.76 Х: 3.48 П2: 2.69 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Napoli are undefeated in 16 of their last 17 home matches against Inter in all competitions.
  • Inter are undefeated in their last 10 matches (Serie A).
Личные встречи
Наполи
8
Побед
18
Игр
4
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2018
19.05.2019 - 21:30 Наполи 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018/2019
19.05.2019 - 21:15 Наполи 4 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
26.12.2018 - 21:30 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2017/2018
11.03.2018 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 21:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
14.12.2019 - 19:15 Наполи 1 - 2 Завершен Парма П
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 19:55 Наполи 4 - 0 Завершен Генк В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 18:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.12.2019 - 20:45 Наполи 1 - 2 Завершен Болонья П
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
21.12.2019 - 18:45 Интер 4 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 21:30 Фиорентина 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Интер 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Италии 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.12.2019 - 16:00 Интер 0 - 0 Завершен СПАЛ Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
57%
Ничья
29%
Интер
14%
П1: 2.76 Х: 3.48 П2: 2.69 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Главные события
ГООЛ! Аркадиуш Милик
38'
33'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
Роберто Гальярдини
31'
30'
Антонио Кандрева
14'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
Составы команд
0
Мерет Алекс
0
Джованни Ди Лоренцо
0
Костас Манолас
0
Себастьяно Луперто
0
Мариу Руй
0
Петр Зелиньски
0
Руиз Фабиян
0
Аллан
0
Хосе Кальехон
0
Аркадиуш Милик
0
Инсинье Л. (C
0
Ханданович Самир
0
Skriniar Милан
0
Де Врей Стефан
0
Годин Д.
0
Антонио Кандрева
0
Роберто Гальярдини
0
Марцело Брозович
0
Стефано Сенси
0
Кристиано Бираги
0
Ромелу Лукаку
0
Мартинес Lautaro
Стартовый состав
  • 0
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 0
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
    38
  • 0
    Инсинье Л. (C
  • 0
    Петр Зелиньски
  • 0
    Руиз Фабиян
  • 0
    Аллан
    Полузащитник
  • 0
    Джованни Ди Лоренцо
  • 0
    Костас Манолас
    Защитник
  • 0
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 0
    Мариу Руй
    Защитник
  • 0
    Мерет Алекс
  • 0
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    33 14
  • 0
    Мартинес Lautaro
  • 0
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
    30
  • 0
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
    31
  • 0
    Марцело Брозович
  • 0
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 0
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 0
    Skriniar Милан
  • 0
    Де Врей Стефан
  • 0
    Годин Д.
  • 0
    Ханданович Самир
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
49'
Высокий прессинг Наполи, миланцам очень непросто в эти минуты, напряжение в игре возрастает
47'
Опасный момент
Ошиблась оборона гостей и Инсинье оказался на хорошей ударной позиции, в дальний угол летел мяч, немного разминувшись со штангой
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Уголовой
Навес после углового и защитники Интера недалеко вынесли мяч, Милик опасно пробивал, чуть не "поймал" мяч и точности ему не хватило
43'
Неаполитанцы провели скоростную атаку левым флангом, с трудом отбиваются гости
41'
Интер старается придержать мяч в середине поля, трибуны Сан Паоло негодуют
39'
Гоооол!!!
Аркадиуш Милик отыгрывает один мяч, переправив сферу в сетку с трех метров, хороший ассист отдал Кальехон, который сыграл на грани офсайда - 1:2.
38'
Опасный момент
Ханданович с трудом забирает мяч, Лоренцо Инсинье здорово пробил с 15-ти метров
37'
Более жесткой стала игра, скорости все еще довольно высокие
35'
Руис пробил сильно, попал в защитника и мяч прилетел в руки голкиперу гостей
33'
Гоооол!!!
Сильный удар из-под защитника от Ромелу Лукаку и Интер ведет уже в два мяча. Грубая ошибка голкипера, от рук которого мяч оказался в сетке - 0:2.
32'
Интер более уверенно контролирует мяч, хотя и играет сейчас более осторожно
31'
Желтая карточка
Роберто Гальярдини (Наполи) наказан за очень грубую игру
30'
Желтая карточка
Антонио Кандрева (Интер)желтая карточка за срыв атаки
27'
Уголовой
Ух, как опасно корнер разыграли миланцы, получился удар с острого угла, кто-то срезал мяч в ворота и чудо сейв Мерета
25'
Опасный момент
Мяч залетает в ворота Интера, это уже после свистка арбитра, нарушение было со стороны неаполитанцев
23'
Более сумбурная стала игра, команды стараются атаковать, но часто ошибаются
21'
Брозович навешивал со штрафного удара, голкипер первый на мяче
19'
Офсайд
Мартинес в офсайде
18'
Интер продолжает комбинировать и за счет своих атак сбивает настрой неаполитанцев
16'
Наполи бросилось вперед, горят желанием быстро отыграться подопечные Гатузо
14'
Гоооол!!!
Ромелу Лукаку выводит Интер вперед. Бельгийский форвард перехватил мяч в центре поля, прошел к воротам, защита его почему-то не встречала и Лукаку пробил - от штанги мяч залетел в сетку - 0:1.
11'
Еще одна контратака хозяев и в этот раз Инсинье все же пробил, получилось неточно
10'
Мартинес пробил выше цели - поспешил Лаутаро
8'
Инсинье из хорошей позиции не смог пробить (далеко отпустил мяч), контратака Наполи получилась довольно острой
7'
Интер больше владеет мячом, выглядит активнее, еще один удар наносил Лукаку - голкипер справился
5'
Хорошие скорости в дебюте, команды показывают настрой на центральное противостояние тура
3'
Офсайд
Сразу же ответ у гостей, Лукаку выходил на свидание с голкипером, забить не смог... хотя был офсайд, арбитр долго принимал решение и позволил доиграть момент до конца
2'
Опасный момент
Милик головой пробивал очень опасно, прошел навес на поляка, рядом с каркасом ворот пролетел мяч
Матч начался
Наполи: 1. Мерет, 6. Руй Мариу, 23. Хюсай, 44. Манолас, 22. Ди Лоренцо, 5. Аллан Лурейро, 8. Фабиан, 20. Зелински, 7. Кальехон, 24. Инсинье, 99. Милик.
Интер: 1. Ханданович С., 6. де Врей, 34. Бираги, 37. Шкриниар, 95. Бастони, 5. Гальярдини, 8. Весино, 77. Брозович, 87. Кандрева, 9. Лукаку, 10. Мартинес.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Серии А Наполи - Интер.
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Анонс матча Наполи - Интер 06.01.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 06.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 19.05.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Интер можно посмотреть 06.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 22.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Дженоа - 21.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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