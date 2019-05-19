Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Сан-Паоло.
Дата проведения матча: 06.01.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 19.05.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 22.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.
Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Дженоа - 21.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.
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