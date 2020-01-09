Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Барселона - Атлетико 09.01.2020, Суперкубок Испании

Поединок между командой Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе King Abdullah Sports City.

Дата проведения матча: 09.01.2020

Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Атлетико, тогда как команда Барселона осталась с поражением. Столкновение Барселона и Атлетико в предыдущем футбольном матче 09.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)

Год основания Барселона (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Атлетико - 09.01.2020, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)

Год основания Атлетико (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Барселона - 09.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

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