  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Атлетико Смотреть онлайн
В тренде

Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 09 января 2020, 21:00 - King Abdullah Sports City
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ход матча
31' Херард Пике 35' Томас Парти
46' Коке 46' Эктор Эррера Вышел: Коке 51' Лионель Месси 62' Антуан Гризманн 64' Фелипе 67' Ренан Лоди дос Сантос Вышел: Витоло 72' Коке Вышел: Маркос Льоренте 73' Маркос Льоренте 77' Артуро Видаль 80' Нето 81' Альваро Мората 86' Серхио Бускетс Вышел: Иван Ракитич 86' Анхель Корреа 88' Де Йонг Ф. Вышел: Анссумане Фати
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
53%
Ничья
26%
Атлетико
21%
П1: 2.035 Х: 3.58 П2: 4.06 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
16
Побед
28
Игр
3
Побед
Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 21:45 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
06.04.2019 - 21:30 Барселона 2 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Барселона
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Барселона 0 - 0 Завершен "Алавес" Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Барселона Н
Показать больше
Последние матчи - Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 16:45 Бетис 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Локомотив В
Показать больше
Новости команд
Воспитанник Барселоны Аленья не исключает, что однажды перейдет в Реал 09.01.2020 в 20:25 Воспитанник Барселоны Аленья не исключает, что однажды перейдет в Реал Такое могут не простить
СМИ: Барселона приобретет молодого игрока Палмейраса и сразу же отправит его в молодежную команду? 09.01.2020 в 13:57 СМИ: Барселона приобретет молодого игрока Палмейраса и сразу же отправит его в молодежную команду? Речь о 21-летнем бразильце
Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена 13.07.2019 в 22:43 Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена Фанаты "матрасников" негодуют
Барселона - Атлетико. Прогноз на матч чемпионата Испании 06.04.2019 в 12:23 Барселона - Атлетико. Прогноз на матч чемпионата Испании UA-Футбол делает свой прогноз на матч 31-го тура Ла Лиги Барселона - Атлетико. Испания, Барселона, Камп Ноу, 06.04.2019. 21:45
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
53%
Ничья
26%
Атлетико
21%
П1: 2.035 Х: 3.58 П2: 4.06 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Главные события
Де Йонг Ф.
Вышел: Анссумане Фати
88'
Серхио Бускетс
Вышел: Иван Ракитич
86'
86'
Анхель Корреа ГООЛ!
81'
Альваро Мората ГООЛ!
Нето
80'
Артуро Видаль
77'
73'
Маркос Льоренте
72'
Коке
Вышел: Маркос Льоренте
67'
Ренан Лоди дос Сантос
Вышел: Витоло
64'
Фелипе
ГООЛ! Антуан Гризманн
62'
ГООЛ! Лионель Месси
51'
46'
Коке ГООЛ!
46'
Эктор Эррера
Вышел: Коке
35'
Томас Парти
Херард Пике
31'
'
Стефан Савич
Луис Суарес
'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Нето
    Вратарь
    80
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    51
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    62
  • 22
    Артуро Видаль
    77
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    86
  • 21
    Де Йонг Ф.
    88
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
    31
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    81
  • 7
    Джао Феликс Секейра
  • 8
    Сауль
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
    35
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
    46
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    86
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
    67
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    64
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
Запасные игроки
  • 27
    Карлос Перес
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 26
    Инаки Пена
  • 31
    Анссумане Фати
  • 32
    Родриго Рикельме
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    73
  • 22
    Марио Хермосо
  • 4
    Ариас С.
  • 1
    Адан Антонио
  • 6
    Коке
    Защитник
    72 46
Тренеры
Трансляция
90+5'
Свисток
Матч окончен! "Барселона" уступила "Атлетико" со счетом 2:3! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90+3'
Опасный момент
Пике здорово пробил головой после навеса из глубины! Мяч летит мимо створа!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
88'
Замена
Замена у "Барселоны". Де Йонг уступил свое место на поле Фати.
86'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вот это да! Корреа вырвался на свидание с Нето! Удар! Нето зацепил мяч, но сфера залетела в сетку! 2:3!
86'
Замена
Замена у "Барселоны". Ракитич сменил Бускетса.
84'
На повторе видна игра рукой, но арбитр не стал указывать на "точку". Интересное решение!
83'
Мяч попал в руку Пике после удара Мораты. Еще один пенальти! Ждем решения VAR.
81'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мората уверенно пробил с 11-ти метров! 2:2!
80'
Желтая карточка
Нето снес Витоло в своей штрафной. Желтая карточка для кипера "Барселоны". Арбитр указал на "точку". Пенальти!
77'
Офсайд
Корреа не смог переиграть Нето в ближнем бою. Удар Фелиша! Роберто заблокировал выстрел соперника. Еще и офсайд у Корреа зафиксирован.
77'
Желтая карточка
Видаль получил желтую за грубую игру.
75'
Офсайд
Гол Пике отменен. Видаль находился в офсайде.
74'
Опасный момент
Видаль принял подачу Месси со штрафного и скинул на Пике. Жерар отправил мч в сетку! Гол! Хосе Луис Гонсалес остановил встречу.
73'
Желтая карточка
Льоренте получил желтую карточку за фол против Месси.
72'
Замена
Замена у "Атлетико". Льоренте сменил Коке.
69'
Видаль получает помощь медиков. Пауза в игре.
67'
Замена
Замена у "Атлетико". Витоло сменил Лоди.
66'
Опасный момент
Месси отдал проникающую на Суареса. Луис пробил! Облак потащил! Классный сэйв!
64'
Желтая карточка
Фелипе получил желтую карточку за фол против Суареса.
62'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Суарес пробил головой! Облак среагировал на удар Луиса! Добивание Гризманна! 2:1!
61'
Гол Месси отменен. Лео сыграл рукой.
60'
Опасный момент
Месси подработал мяч и пробил с 9-ти метров! Гол! Арбитр остановил празднование гостей и идет смотреть повтор.
58'
Инфо
Владение мячом - 75%/25% в пользу "Барселоны".
56'
Опасный момент
Гризманн пытался перебросить Облака, но послал мяч мимо створа.
54'
Опасный момент
Месси пробил со средней дистанции! Облак забирает мяч в руки.
51'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Месси получил пас от Суареса и пробил мимо Облака! Коке и Савич не смогли остановить Лионеля! Это 1:1!
48'
Хозяева взяли мяч под контроль и пытаются создать моменты у ворот Облака.
46'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Коке принял передачу от Корреа и пробил с близкой дистанции в ближний угол! 0:1!
46'
Замена
Замена у "Атлетико". Эррера уступил свое место на поле Коке.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Желтая карточка
Прозвучал свисток на перерыв, но началась драка на поле. Суарес и Савич получили по желтой карточке за неспортивное поведение.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
"Барселона" пытается найти свободные зоны в обороне "Атлетико". Гости поставили автобус и отбиваются всем составом.
41'
Опасный момент
Альба прострелил на Суареса. Удар! Облак на месте!
40'
Опасный момент
Месси отдал на Суареса. Луис нашел передачей Гризманна. Антуан не смог переиграть кипера "Атлетико"! Облак спас ворота гостей!
35'
Желтая карточка
Парти получил желтую за фол против Умтити.
34'
Опасный момент
Гризманн продлил на дальнюю штангу после навеса Месси с углового. Савич головой вынес мяч за лицевую.
32'
Опасный момент
Эррера нанес прямой удар по воротам со штрафного! Нето в полном порядке!
31'
Желтая карточка
Пике получил желтую за фол против Лоди. Штрафной для "Атлетико".
29'
Опасный момент
Месси с мячом! Месси! Месси сместился в центр! Удар! Мяч летит мимо цели!
27'
Неплохой удар нанес Гризманн! Игрок соперника заблокировал выстрел Антуана.
25'
"Барселона" всем составом находится на чужой половине поля, но до ударов дело не доходит. "Атлетико" прижался к своим воротам.
23'
Опасный момент
Месси приблизился к вратарской соперника и пробил с 8-ми метров! Облак! Ян успел среагировать на удар Лео!
21'
Инфо
Владение мячом - 71%/29% в пользу "Барселоны".
19'
Пошла длинная передача на Месси, но Лео не смог нанести удар по воротам. Мяч перехвачен.
17'
Облак пострадал в борьбе с Суаресом. Пауза в игре.
14'
"Барса" перекатывает мяч в центре поля. "Атлетико" активно прессингует хозяев.
12'
Корреа получил повреждение после единоборства с соперником. Пауза в игре.
10'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Атлетико".
8'
Роберто скинул под удар Видалю. Артуро пробил! Слишком слабый выстрел. Мимо цели летит сфера.
6'
Парти нанес удар издали! Нето внимателен в эпизоде.
5'
Корреа прорвался по правому флангу и навесил в штрафную. Видаль выбил мяч подальше от ворот Нето.
3'
Идет борьба в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
"Барселона", стартовый состав: Нето - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Видаль, Бускетс, де Йонг - Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Пенья, Семеду, Фати, Лангле, Перес, Ракитич, Фирпо.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Триппье, Фелипе, Савич, Лоди - Корреа, Эррера, Парти, Сауль - Фелиш, Мората. Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Коке, Льоренте, Витоло, Рикельме.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Испании 2020: "Барселона" - "Атлетико".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 20:15 - Сегодня Вилла-Нова Вилла-Нова 0 Кэпитал (Бра)(Stat) Кэпитал (Бра)(Stat) 0 Завершен 20:15 - Сегодня Кёльн II Кёльн II 3 Гладбах Гладбах 1 Завершен 20:15 - Сегодня Кроненбергер Кроненбергер 0 Вупперталь Вупперталь 1 Завершен 19:15 - Сегодня Цвиккау Цвиккау 0 Динамо Динамо 0 Завершен 19:00 - Сегодня Мтибва Шугар (Тнз)(Stat) Мтибва Шугар (Тнз)(Stat) 0 Янг Африканс Янг Африканс 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Барселона - Атлетико 09.01.2020, Суперкубок Испании

Поединок между командой Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе King Abdullah Sports City.

Дата проведения матча: 09.01.2020
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Атлетико, тогда как команда Барселона осталась с поражением. Столкновение Барселона и Атлетико в предыдущем футбольном матче 09.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Барселона - Атлетико можно посмотреть 09.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Атлетико - 09.01.2020, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Барселона - 09.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча Барселона - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Суперкубок Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.