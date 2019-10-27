"Тоттенхэм" - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - Ливерпуль 11.01.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 11.01.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Саутгемптон" - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)

Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды Ливерпуль был сыгран против Эвертон - 05.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

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