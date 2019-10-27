"Тоттенхэм" - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Дата проведения матча: 11.01.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Саутгемптон" - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".
Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды Ливерпуль был сыгран против Эвертон - 05.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.
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