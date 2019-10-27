  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Тоттенхэм" - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

"Тоттенхэм" - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 января 2020, 19:30 - Тоттенхэм Хотспур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
23%
Ничья
38%
Ливерпуль
38%
П1: 4.7 Х: 4.24 П2: 1.744 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Liverpool are undefeated in their last 37 matches (Premier League).
  • Команда Ливерпуль выигрывала оба тайма и основное время в последних 7 матчах
  • Liverpool have kept a clean sheet in their last 5 matches (Premier League).
  • Liverpool have scored at least 2 goals in 11 of their last 13 away matches (Premier League).
  • There have been over 2.5 goals scored in 8 of Liverpool's last 10 away games (Premier League).
  • Liverpool have won their last 4 matches against Tottenham in all competitions.
  • Liverpool have scored at least 2 goals in their last 5 matches against Tottenham in all competitions.
  • Tottenham have seen over 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Liverpool in all competitions.
Личные встречи
"Тоттенхэм"
2
Побед
18
Игр
11
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
27.10.2019 - 18:30 Ливерпуль 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2018/2019
01.06.2019 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
31.03.2019 - 18:30 Ливерпуль 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018/2019
15.09.2018 - 14:30 "Тоттенхэм" 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 16:45 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 19:15 Норвич Сити 2 - 2 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 14:15 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен "Тоттенхэм" В
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.01.2020 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 22:00 Лестер Сити 0 - 4 Завершен Ливерпуль В
Клубный чемпионат мира 2021
21.12.2019 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Фламенго В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
23%
Ничья
38%
Ливерпуль
38%
П1: 4.7 Х: 4.24 П2: 1.744 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 27
    Лукас Моура
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 8
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 23
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 39
    Tanganga Japhet
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
Запасные игроки
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 13
    Михел Ворм
    Вратарь
  • 19
    Райан Сесеньон
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Мартин Аткинсон.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен, Роуз — Моура, Алли — Сон Хын Мин. Запасные: Ворм, Вертонген, Ламела, Дайер, Ло Чельсо, Сессеньон, Скипп.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Филлипс, Уильямс, Лаллана, Минамино, Шакири, Ориги.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Вильянди Вильянди 1 Пярну Вапрус Пярну Вапрус 1 Завершен 17:45 - Сегодня Витесс Витесс 1 Дуйсбург Дуйсбург 3 Завершен 17:45 - Сегодня Нюрнберг Нюрнберг 5 Бавария Бавария 2 Завершен 17:45 - Сегодня Эссен (Гер)(Stat) Эссен (Гер)(Stat) 2 Гронинген Гронинген 6 Завершен 17:00 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 1 Адана Демирспор Адана Демирспор 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Тоттенхэм" - Ливерпуль 11.01.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 11.01.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Ливерпуль можно посмотреть 11.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Саутгемптон" - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды Ливерпуль был сыгран против Эвертон - 05.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.