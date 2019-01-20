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Лацио - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 января 2020, 19:00 - Олимпико . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
23'
Наполи
Неаполь
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
33%
Ничья
33%
Наполи
33%
П1: 2.07 Х: 3.94 П2: 3.5 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Lazio's last 12 games (Serie A).
  • Lazio have won their last 9 matches (Serie A).
  • Lazio have scored at least 2 goals in their last 12 matches (Serie A).
  • Lazio have been drawing at half time and winning at full time in 5 of their last 7 matches (Serie A).
  • Napoli have won their last 5 matches against Lazio in all competitions.
  • Lazio have seen over 2.5 goals in their last 5 matches against Napoli in all competitions.
  • Napoli have scored at least 2 goals in 8 of their last 9 matches against Lazio in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Napoli's last 3 games (Serie A).
  • Napoli have failed to win 9 of their last 10 matches (Serie A).
Личные встречи
Лацио
3
Побед
19
Игр
12
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2018
20.01.2019 - 21:30 Наполи 2 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2018/2019
18.08.2018 - 21:30 Лацио 1 - 2 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2017/2018
10.02.2018 - 21:45 Наполи 4 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2017/2018
20.09.2017 - 21:45 Лацио 1 - 4 Завершен Наполи
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
05.01.2020 - 13:15 Брешиа 1 - 2 Завершен Лацио В
Суперкубок Италии 2021
22.12.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.12.2019 - 21:30 Кальяри 1 - 2 Завершен Лацио В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Ренн 2 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 21:30 Лацио 3 - 1 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 21:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
14.12.2019 - 19:15 Наполи 1 - 2 Завершен Парма П
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 19:55 Наполи 4 - 0 Завершен Генк В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 18:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Наполи Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
33%
Ничья
33%
Наполи
33%
П1: 2.07 Х: 3.94 П2: 3.5 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Составы команд
0
Томас Стракоша
0
Луис Фелипе Рамос
0
Франческо Ачерби
0
Штефан Раду
0
Лаццари Manuel
0
Сергей Милинкович-Савич
0
Лукас Лейва
0
Луис Альберто
0
Сенад Лулич
0
Фелипе Кайседо
0
Чиро Иммобиле
0
Мерет Алекс
0
Джованни Ди Лоренцо
0
Костас Манолас
0
Себастьяно Луперто
0
Мариу Руй
0
Петр Зелиньски
0
Руиз Фабиян
0
Аллан
0
Хосе Кальехон
0
Аркадиуш Милик
0
Инсинье Л. (C
Стартовый состав
  • 0
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 0
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 0
    Лаццари Manuel
  • 0
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 0
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 0
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 0
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 0
    Луис Фелипе Рамос
  • 0
    Франческо Ачерби
  • 0
    Штефан Раду
    Защитник
  • 0
    Томас Стракоша
  • 0
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 0
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 0
    Инсинье Л. (C
  • 0
    Петр Зелиньски
  • 0
    Руиз Фабиян
  • 0
    Аллан
    Полузащитник
  • 0
    Джованни Ди Лоренцо
  • 0
    Костас Манолас
    Защитник
  • 0
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 0
    Мариу Руй
    Защитник
  • 0
    Мерет Алекс
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
19'
Подача во вратарскую Оспины, голкипер на выходе играет кулаками.
17'
Пошел пас на ход Иммобиле, но защитники Наполи затерли его в собственной штрафной.
15'
С мячем игроки Наполи на чужой половине поля, но пока не может команда создать опасности.
13'
Оспина получил травму, оказывают ему помощь доктора, но все, кажется, обошлось.
12'
Опасный момент
Иммобиле ворвался в штрафную Наполи, получил мяч, обработал, пробил, но выстрел был заблокирован.
11'
Дальний удар от Аллана, мяч летит выше рамки.
10'
Уголовой
После двух корнеров подряд мяч в итоге оказывается в руках голкипера Лацио.
9'
Прошел пас в штрафную хозяев на Милика, тот заработал угловой.
8'
Подача от Милинкович-Савича в штрафную соперника, защита головой выносит мяч.
7'
Заброс вперед на Милика, слишком сильно, мяч в руках Стракоши.
5'
Лаццари сфолил на правом фланге в атаке, штрафной для неаполитанцев.
3'
Аллан отдавал передачу на ход партнеру по правому флангу, но слишком сильно, от ворот.
2'
Хозяева поля прессингуют соперника на его половине поля, гости отвечают взаимностью.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Наполи): Оспина, Аллан, ди Лоренцо, Зелински, Инсинье, Кальехон, Манолас, Милик, Руис, Руй, Хюсай.
Инфо
Стартовый состав (Лацио): Стракоша, Альберто, Ачерби, Иммобиле, Кайседо, Лаццари, Филипе, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Раду.
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура итальянской Серии А сезона 2019/2020 между командами Лацио и Наполи.
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Анонс матча Лацио - Наполи 11.01.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 11.01.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Наполи и Лацио в предыдущем футбольном матче 20.01.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Наполи можно посмотреть 11.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Брешиа - 05.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Интер - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча Лацио - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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