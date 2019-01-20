Лацио - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча Лацио - Наполи 11.01.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 11.01.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Наполи и Лацио в предыдущем футбольном матче 20.01.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Брешиа - 05.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Интер - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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