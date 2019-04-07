Интер - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Аталанта (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 11.01.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Интер (Милан) и командой Аталанта (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и Аталанта в предыдущем футбольном матче 07.04.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Наполи - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.
Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды Аталанта был сыгран против Парма - 06.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.
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