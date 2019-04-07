  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Интер - Аталанта Смотреть онлайн
В тренде

Интер - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 января 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Джанлука Рокки (Италия)
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 0
Обновить
57'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Интер
21%
Ничья
37%
Аталанта
42%
П1: 2.25 Х: 3.6 П2: 3.32 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 11 of Inter's last 13 games (Serie A).
  • There have been over 2.5 goals scored in Atalanta's last 6 games (Serie A).
  • Inter have scored at least 2 goals in 9 of their last 11 matches (Serie A).
  • Inter are undefeated in their last 11 matches (Serie A).
  • Inter are undefeated in their last 5 home matches against Atalanta in all competitions.
Личные встречи
Интер
5
Побед
15
Игр
5
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2018
07.04.2019 - 18:45 Интер 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
11.11.2018 - 13:30 Аталанта 4 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2017/2018
14.04.2018 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2017/2018
19.11.2017 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
21.12.2019 - 18:45 Интер 4 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 21:30 Фиорентина 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Интер 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Италии 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Рома Н
Показать больше
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 17:30 Аталанта 5 - 0 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:15 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Болонья 2 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Шахтер 0 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 18:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Верона В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Интер
21%
Ничья
37%
Аталанта
42%
П1: 2.25 Х: 3.6 П2: 3.32 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
0
Ханданович Самир
0
Годин Д.
0
Де Врей Стефан
0
Алессандро Бастони
0
Антонио Кандрева
0
Роберто Гальярдини
0
Марцело Брозович
0
Стефано Сенси
0
Кристиано Бираги
0
Ромелу Лукаку
0
Мартинес Lautaro
0
Пьерлуиги Голлини
0
Рафаэл Толой
0
Берат Джимсити
0
Паломино Жозе
0
Тимоти Кастагн
0
Мартен де Рун
0
Марио Пашалич
0
Робин Госенс
0
Руслан Малиновский
0
Йосип Иличич
0
Гомес А.
Стартовый состав
  • 0
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 0
    Мартинес Lautaro
  • 0
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 0
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 0
    Марцело Брозович
  • 0
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 0
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 0
    Годин Д.
  • 0
    Де Врей Стефан
  • 0
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 0
    Ханданович Самир
  • 0
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 0
    Гомес А.
  • 0
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 0
    Тимоти Кастагн
  • 0
    Мартен де Рун
  • 0
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 0
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 0
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Паломино Жозе
  • 0
    Пьерлуиги Голлини
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
52'
Удар от Сапаты в сторону ворот соперника, но очень не точно и высоко.
50'
Фол в атаке против Гальярдини со стороны игрока Аталанты.
49'
Нарушение правил против Госена со стороны Сенси, штрафной для гостей.
48'
Лукаку входит в штрафную соперника с левого фланга, подает верхом, но не точно.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
44'
Сенси пробивает из-за пределов штрафной, но очень неудачно и слабо.
42'
Желтая карточка
Желтая для Паломино за грубый фол в центре поля против Сенси.
41'
Уголовой
Подача с корнера, защитники миланской команды выносят мяч.
40'
Опасный момент
Подача в штрафную хозяев, Толой пробивает головой, Ханданович парирует, игрок Аталанты просит пенальти, но всего лишь угловой.
39'
Опасный момент
Фол у ворот Интера против Гомеса, опасный штрафной.
37'
Офсайд
Гомес пробивает из-за пределов штрафной, но мимо, арбитр фиксирует оффсайд у Сапаты.
36'
Подача с левого фланга Госенса в штрафную Интера, но высоко и не точно.
35'
Фол в центре поля против Иличича, штрафной для гостей.
33'
Отличный пас на ход Лукаку, но защитники успевают его опередить.
31'
Удар из-за пределов штрафной от Сенси, но мимо.
30'
Миланские футболисты перепасовываются на своей половине поля и выжидают ошибки соперника.
28'
Подача с левого фланга в штрафную хозяев, защита вынесла мяч.
26'
Атакует Аталанта, но опасности нет в действиях гостей, у Интера иногда получаются хорошие выходы.
24'
Желтая карточка
Де Рон получает горчичник за фол в центре поля.
22'
Опасный момент
Мартинес с правого угла вратарской вешал мяч в пустые ворота соперника, но защитник Аталанты сумел вовремя вынести круглого с линии ворот.
20'
Прострел от Гомеса во вратарскую соперника с правого фланга, голкипер на выходе забирает мяч.
18'
Подача в штрафную Интера, Сапата вновь бьет головой, но снова в руки Хандановича.
17'
Длинный пас из глубины на Мартинеса, но слишком сильно, мяч у Аталанты.
15'
Штрафной для гостей, розыгрыш, подача в штрафную Хандановича, головой пробивает Сапата, но прямо в руки голкипера.
13'
Прессингуют хозяева сегодняшних гостей на их половине поля, но пока удается выходить из-под прессинга Аталанте.
11'
После серии рикошетов и попыток пробить игроки команды из Бергамо потеряли мяч у ворот оппонента.
9'
Опасный момент
Удар от Пашалича с линии штрафной соперника, мяч летит выше ворот.
8'
Желтая карточка
Желтая карточка для Гатебура за фол в середине поля.
7'
Опасный момент
Удар из-за пределов штрафной от Кандрева, мяч в руках у голкипера Аталанты.
6'
Лукаку сам врывался во вратарскую оппонентов, но защитники сумели его достать и затереть.
4'
Гоооол!!!
После быстрого розыгрыша мяч попал к Лукаку, который вывлел Мартинеса практически на рандеву с голкипером, после чего игрок Интера расстрелял ворота соперника.
3'
Фол против Мартинеса со стороны де Рона в центре поля, штрафной.
2'
Опасный момент
Ничего себе... Лукаку ворвался в штрафную соперника и пробил, мяч попал в штангу, какое начало.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Аталанта): Голлини, Толой, Паломино, Дьемсити, Гатебур, де Рон, Пашалич, Госенс, Гомес, Сапата, Иличич.
Инфо
Стартовый состав (Интер): Ханданович, Бастони, де Врей, Годин, Бираги, Сенси, Брозович, Гальярдини, Кандрева, Мартинес, Лукаку.
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура итальянской Серии А сезона 2019/2020 между командами Интер и Аталанта.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Nacional SP (Бра)(Stat) Nacional SP (Бра)(Stat) 2 Tupynambas (Бра)(Stat) Tupynambas (Бра)(Stat) 1 Завершен 21:00 - Сегодня Ювентуд Ювентуд 1 Тубарао (Бра)(Stat) Тубарао (Бра)(Stat) 0 Завершен 21:00 - Сегодня Операрио Ферровьярио Операрио Ферровьярио 0 Лондрина Лондрина 0 Завершен 20:45 - Сегодня "Тулуза" 2 Брест Брест 2 Завершен 20:45 - Сегодня Мец Мец 1 Страсбур Страсбур 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Интер - Аталанта 11.01.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Аталанта (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 11.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Интер (Милан) и командой Аталанта (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и Аталанта в предыдущем футбольном матче 07.04.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Аталанта можно посмотреть 11.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Аталанта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Наполи - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды Аталанта был сыгран против Парма - 06.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

Следите за результатами матча Интер - Аталанта онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.