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Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 декабря 2019, 21:00 . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ход матча
21' Иван Ракитич 40' Луис Суарес 45+1' Клеман Лангле
56' Нелсон Семеду Вышел: Артуро Видаль 66' Карлос Каземиро 70' Гарет Бэйл 76' Иско 78' Серхио Рамос 80' Федерико Вальверде Вышел: Лука Модрич 80' Иско Вышел: Родриго 83' Антуан Гризманн Вышел: Анссумане Фати 90+2' Даниэль Карвахаль
Личные встречи
Барселона
13
Побед
30
Игр
9
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 14:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
02.03.2019 - 21:45 Реал 0 - 1 Завершен Барселона
Кубок Испании 2018
27.02.2019 - 21:45 Реал 0 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Интер 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Мальорка В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 22:00 "Валенсия" 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
13.12.2019 - 21:45 "Леганес" 1 - 1 Завершен Реал Н
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Главные события
90+2'
Даниэль Карвахаль
Антуан Гризманн
Вышел: Анссумане Фати
83'
80'
Федерико Вальверде
Вышел: Лука Модрич
80'
Иско
Вышел: Родриго
78'
Серхио Рамос
76'
Иско
70'
Гарет Бэйл
66'
Карлос Каземиро
Нелсон Семеду
Вышел: Артуро Видаль
56'
Клеман Лангле
45+1'
Луис Суарес
40'
Иван Ракитич
21'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    40
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    83
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
    21
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
    56
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
    45+1
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
    80 76
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Гарет Бэйл
    Полузащитник
    70
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    66
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
    80
  • 23
    Менди Ф.
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
    78
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
    90+2
Запасные игроки
  • 27
    Карлос Перес
  • 19
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 31
    Анссумане Фати
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 27
    Родриго
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 6
    Начо Фернандес
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 25
    Винисиус Жуниор
Тренеры
Трансляция
90+6'
Свисток
Матч окончен! "Барселона" и "Реал" не выявили победителя! 0:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90+2'
Желтая карточка
Карвахаль получил желтую за фол против Фати.
90'
Инфо
5 мин. добавлено.
87'
Опасный момент
Суарес пробил головой после подачи с углового. Мяч летит мимо цели.
86'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Барселоны".
83'
Замена
Замена у "Барселоны". Фати сменил Гризманна.
80'
Замена
Двойная замена у "Реала". Модрич сменил Вальверде. Родриго сменил Иско.
76'
Желтая карточка
Иско получил желтую за фол против Гризманна.
78'
Желтая карточка
Рамос получил желтую за фол против Месси.
74'
Опасный момент
Видаль нашел передачей Суареса. Луис пробил в касание! Мимо дальней штанги мяч летит!
73'
Офсайд
Бэйл отправил мяч в ворота "Барселоны", но арбитр остановил встречу. Офсайд у Менди.
72'
Опасный момент
Де Йонг нанес неплохой удар! Куртуа в полном порядке.
70'
Желтая карточка
Бэйл получил желтую за фол против Гризманна.
68'
Бэйл пробил со средней дистанции. Мимо створа.
67'
Месси нанес прямой удар со штрафного. Мяч попал в стенку.
66'
Желтая карточка
Каземиро получил желтую за фол против Суареса.
65'
Бензема нанес удар после заброса Карвахаля. Мяч летит мимо ближней штанги.
63'
Статистика ударов - 21:3 в пользу "Реала".
60'
Опасный момент
Гризманн отдал на Месси! Можно бить! Лео не смог нанести удар! Пожар в штрафной "бланкос"!
57'
Инфо
Матч продолжается.
56'
Инфо
Арбитр остановил встречу из-за беспорядков на трибунах.
56'
Замена
Замена у "Барселоны". Артуро Видаль сменил Семеду.
54'
Дальний удар Вальверде! мяч попал в Ракитича и ушел за лицевую. Угловой.
52'
Защитники хозяев перепасовываются на своей половине. Реал очень высоко прессингует соперника.
49'
Опасный момент
Опасно! Месси ворвался в чужую штрафную! Месси! Лео отдал в центр! Гризманн не успел к мячу!
45+2'
Свисток
Перерыв.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Желтая карточка
Лангле получил желтую за грубую игру.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Опасный момент
Хлесткий удар от Вальверде с 18-ти метров! Тер Штеген на месте!
41'
Опасный момент
Идеальный заброс Месси на Альбу! Удааар! Мяч летит мимо дальней штанги!
40'
Желтая карточка
Суарес получил желтую за фол против Каземиро.
39'
Дальний удар Бэйла! Мяч попал в Роберто и прилетел к киперу "Барселоны".
37'
Кроос нанес удар со средней дистанции. Слишком неточно.
34'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:1 в пользу "бланкос".
31'
Опасный момент
Вальверде подкрутил мяч в дальний угол! Сфера летит мимо штанги!
31'
Опасный момент
Куртуа отбил мяч прямо на Месси! Удар Лео! Рамос вынес мяч с линии ворот!
28'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Барселоны".
26'
Дальний удар Каземиро! Тер Штеген перевел мяч за лицевую. Угловой.
23'
Бэйл с опозданием отдал на Бензема и не стал открываться под ответную передачу. Карим пытался прорваться в одиночку, но потерпел фиаско.
21'
Желтая карточка
Ракитич получил желтую за фол против Иско.
19'
Опасный момент
Каземиро выиграл подбор. Удар! мяч попал в Лангле!
17'
Опасный момент
Удар Каземиро после розыгрыша углового! Нет гола! Пике выбил мяч с линии ворот!
15'
Иско прошел Семеду на левом фланге и навесил в центр. Бэйл не стал открываться под передачу Иско. Момент упущен.
12'
Альба пытался прострелить с левого фланга. Мяч попал в Карвахаля.
10'
Опасный момент
Бензема плотно пробил по центру с 15-ти метров! Тер Штеген забирает мяч в руки!
9'
Бэйл пытался вырезать на Иско, но передача Гарета не прошла.
8'
Де Йонг на газоне после фола Каземиро. Свободный для "Барсы".
7'
Менди прорвался по левому флангу, но не смог отдать в обострение. Мяч перехвачен.
5'
Альба принял заброс партнера из глубины и отдал на Суареса. Мяч не дошел до адресата.
3'
"Барселона" держит мяч в середине поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Роберто, Ракитич, де Йонг - Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Нето, Видаль, Аленья, Перес, Фати, Умтити, Бускетс.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема, Иско. Запасные: Ареола, Винисиус, Начо, Йович, Родриго, Модрич, Милитао.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию перенесенного матча 10-го тура Примеры: "Барселона" - "Реал". Начало поединка - 21:00.
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Анонс матча Барселона - Реал 18.12.2019, Чемпионат Испании

Матч между командой Барселона (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021.

Дата проведения матча: 18.12.2019
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Барселона (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона и Реал в предыдущем футбольном матче 18.12.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Барселона - Реал можно посмотреть 18.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Барселона - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды Барселона был сыгран против Реал - 18.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Барселона - 18.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

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