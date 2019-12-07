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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 07 января 2020, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
15'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
21%
Ничья
21%
Манчестер Сити
57%
П1: 4.76 Х: 4.3 П2: 1.73 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
6
Побед
17
Игр
9
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
24.04.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
11.11.2018 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2017/2018
07.04.2018 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 21:30 "Бернли" 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 19:15 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 15:45 Уотфорд 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Порт Вэйл В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 19:45 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
27.12.2019 - 21:30 Вулверхэмптон 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Лестер Сити В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
21%
Ничья
21%
Манчестер Сити
57%
П1: 4.76 Х: 4.3 П2: 1.73 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 26
    Масон Гринвуд
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 15
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 16
    Родриго Эрнандез
Запасные игроки
  • 28
    Анхель Гомес
    Полузащитник
  • 44
    Таитх Чонг
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 50
    Гарсия
  • 27
    Канселу Жоау
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
13'
Мяч находится в районе центрального круга. Моментов нет.
11'
Рашфорд принял скидку Гринвуда, но обострить не смог. Уокер вынес мяч за лицевую. Угловой.
10'
Стерлинг передержал мяч в центре чужой штрафной и упустил момент для удара. Защитники "Юнайтед" накрыли Рахима.
8'
Гринвуд запустил по правому флангу Рашфорда. Прострел! Защитник "Сити" ликвидировал угрозу.
6'
Ван-Биссака вынес мяч за боковую после прострела Стерлинга с левого фланга.
3'
"Сити" держит мяч под контролем. "Юнайтед" активно прессингует соперника. Моментов не наблюдается.
2'
Уокер прострелил на Де Брюйне. Линделеф заблокировал передачу игрока гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа - Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс - Перейра, Фред - Джеймс, Лингард, Рашфорд - Гринвуд. Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Браво - Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Стерлинг, Б. Силва. Запасные: Эдерсон, Габриэль Жезус, Агуэро, Д. Силва, Канселу, Фоден, Гарсия.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча Кубка английской лиги: "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 07.01.2020, Кубок Лиги Англия

Матч между командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Лиги Англия 2019/2020, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 07.01.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Манчестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 07.12.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити можно посмотреть 07.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 04.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды Манчестер Сити был сыгран против Порт Вэйл - 04.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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