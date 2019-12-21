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Ливерпуль - Фламенго онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 21 декабря 2019, 19:30 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
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100'
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
46%
Ничья
27%
Фламенго
27%
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Клубный чемпионат мира 2021
18.12.2019 - 19:30 "Монтеррей" 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
17.12.2019 - 21:45 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Кубок Лиги Англия 2019/2020
17.12.2019 - 21:30 Астон Вилла 5 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 14:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Фламенго
Клубный чемпионат мира 2021
17.12.2019 - 19:30 Фламенго 3 - 1 Завершен Аль-Хиляль В
Кубок Либертадорес 2019
24.10.2019 - 03:15 Фламенго 5 - 0 Завершен Гремио Порту-Алегри В
Кубок Либертадорес 2019
03.10.2019 - 03:15 Гремио Порту-Алегри 1 - 1 Завершен Фламенго Н
Клубные товарищеские матчи 2019
22.09.2019 - 01:00 Крузейру 0 - 0 Завершен Фламенго Н
Кубок Либертадорес 2019
29.08.2019 - 03:15 Интернасьонал 1 - 1 Завершен Фламенго Н
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
46%
Ничья
27%
Фламенго
27%
Главные события
Садио Мане
45+1'
Составы команд
Стартовый состав
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    45+1
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 4
    Мари Pablo
  • 16
    Филипе Луис
    Защитник
  • 13
    Рафинья
    Защитник
  • 8
    Жерсон
    Защитник
  • 14
    де Арраскаэта Дж.
  • 27
    Энрике Бруно
  • 1
    Алвес Диего
  • 7
    Эвертон Рибейро
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 72
    Сепп ван ден Берг
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 48
    Кертис Джонс
  • 20
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 76
    Джордан Уильямс
    Защитник
  • 51
    Ки-Джана Хоевер
  • 23
    Шакири Джердан
  • 22
    Энди Лонерган
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 67
    Харви Эллиот
  • 29
    Корреа дос Сантос Линкольн
  • 44
    Родолфо
    Защитник
  • 10
    Алвес Диего
  • 11
    Витиньо
    Нападающий
  • 26
    Матеус Соарес Тулер
  • 6
    Ренэ
  • 25
    Роберт Пирис Да Мотта
    Полузащитник
  • 2
    Родиней
  • 28
    Орландо Беррио
    Нападающий
  • 37
    Сезар
    Защитник
Тренеры
Трансляция
90+6'
Кроме того, с Рафиньи еще и списали желтую карточку!
90+5'
Опасный момент
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! РАФИНЬЯ ОПРАВДАН!
90+3'
Арбитр идет смотреть повтор!
90+1'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Рафинья не дал Мане пробить по воротам, когда Садио вырывался на оперативный простор один на один! Еще и желтая.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит пять минут.
90'
Желтая карточка
Желтая для Витиньо за попытку соврать контратаку соперников.
88'
Убрали корпусом Сарлаха защитники после заброса с правого фланга.
86'
Опасный момент
ЧУДЕСНЫЙ СЕЙВ АЛВЕСА! ОН НЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ С ГАЗОНА! Хотя до этого, он достал мяч из-под перекладины после прицельного выстрела на силу от Хендесрона!
84'
Повреждение у Алвеса после фиксации безобидного мяча в руках.
82'
Желтая карточка
Желтая для Салаха за опасную игру против Витиньо.
81'
Опасный момент
Трент поймал мяч на ногу на входу в штрафную, однако его удар пришелся точно в руки Алвесу.
79'
Опасный момент
Головой пробил Ван Дейк выше ворот после подачи углового с левого фланга.
77'
Замена
Витиньо вышел на поле вместо де Арраскаэты.
75'
Замена
Лаллана заменил травмированного Окслейда-Чемберлена.
72'
Травма у Окслейда-Чемберлена. Врачи срочно вышли на поле.
69'
Опасный момент
Во как! Габигол сложился и нанес удар через себя! Парировал Алиссон!
66'
Опасный момент
Ван Дейк заблокировал удар Габиола из левой половины штрафной.
63'
Луис и Мари столкнулись в верховой борьбе за мяч.
60'
Офсайд
Салах старался пробить по воротам из пределов штрафной любым доступным способом, однако его остановил свисток арбитра — офсайд при передаче Мане с левого фланга.
57'
Офсайд
Робертсон пальнул из-за пределов штрафной точно в ноги Фирмино. Офсайд.
54'
Опасный момент
Хороша игра! Алиссон потащил прицельный удар в левый нижний угол от Габигола!
52'
Ух! Алвес выскочил к правому углу своей штрафной! Успел он опередить Мане!
49'
Опасный момент
САЛАХ! Простил египтянин соперников, не попал ударом в одно касание под правую штангу после прострела с правого фланга от Трента.
47'
Опасный момент
ЛЕВАЯ ШТАНГА! Именно в нее пришелся тончайший удар Фирмино с рикошетом от газона из центра чужой штрафной!
46'
Фламенго попробовал пойти в стартовый натиск. Не удалось совладать с точной передачей.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Мане отмахнулся от Рафиньи в достаточно забавной борьбе. Желтая сенегальцу.
44'
Офсайд
Эвертон был пойман в офсайд на правом фланге атаки.
43'
Длинный пас Ван Дейка со своей половины поля не стал обостряющим для атаки Ливерпуля.
40'
Кейта налетел на Филипе Луиса на подходе к чужой штрафной. Не было фола, как оказалось.
38'
А куда сейчас загружал мяч Трент? Партнеров в штрафной и близко не было.
36'
Салах загубил контратаку своей команды неточной передачей с левого фланга.
33'
Опасный момент
А что там по игре рукой Гомеса в своей штрафной? Габигол пробивал головой.
31'
И ведь смог Фламенго выровнять игру! Интересно наблюдать!
28'
Опасный момент
Фирмино не смог реализовать выход один на один с голкипером после передачи верхом от ван Дейка со своей половины поля!
25'
Опасный момент
Гомес костью лег под удар Пинто с острого угла у лицевой на левом фланге!
23'
Бразильской команде начало удаваться перенимать инициативу. Клопп очень недоволен.
20'
"Деревянный" прием от Окса передачи Кейта ко входу в штрафную.
19'
Жерсон неудачно атаковал со спины владевшего мячом в центре поля Фирмино.
17'
Удар Габриэля слету из-за пределов штрафной удалось заблокировать защитникам!
15'
Владение Фламенго заканчивается аккурат к моменту пересечения мяча центра поля.
13'
Опасный момент
А тут можно и поспорить! В руку Рафинье попал мяч после отскока во время дриблинга Чемберлена на левом фланге!
11'
Проблемы с амуницией у голкипера номинальных гостей.
9'
Фирмино был жестко встречен соперниками на левом фланге штрафной Фламенго.
6'
Опасный момент
ТРЕНТ! Рядом с левой штангой прошел мяч после дальнего удара правого защитника!
4'
Опасный момент
КЕЙТА! Мощно пробил Наби, без вопросов, но передачу Салаха с правого фланга штрафной соперников можно было завершить и иначе.
2'
Неточный дальний удар в исполнении Пинто последовал.
1'
"Красные" сразу взялись за атаку.
Запасные: Батиста, Сезар, Беррио, Родиней, Пирис, Райнир, Рене, Тулер, Витиньо, Диего, Родольфо, Линкольн.
Фламенго: Алвес – Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис – Арао, Жерсон – Рибейро, де Арраскаэта, Пинто – Габриэл.
Запасные: Адриан, Лонерган, Вейналдум, Милнер, Лаллана, Шакири, Ориги, Джонс, Хойвер, Эллиотт, ван ден Берг, Виллиамс.
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен – Мане, Фирмино, Салах.
Стали известны стартовые составы!
Аль Джассим Абдулрахман (Катар) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Клубного чемпионата мира. На поле стадиона "Халифа Интернешинел Стэдиум" (Доха, Катар) сыграют английский Ливерпуль и бразильский Фламенго.
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Комментарии(1)
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Greeven (Greenville)
21.12.2019 в 19:45
де можна подивитись?
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Анонс матча Ливерпуль - Фламенго 21.12.2019, Клубный чемпионат мира

Противостояние между командой Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Фламенго (Рио-де-Жанейро) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Клубный чемпионат мира 2021.

Дата проведения матча: 21.12.2019
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Фламенго можно посмотреть 21.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Фламенго, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды Ливерпуль был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 21.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Страна: Бразилия

Предыдущий поединок команды Фламенго был сыгран против Аль-Хиляль - 17.12.2019, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2021 и закончился победой команды Фламенго.

Следите за результатами матча Ливерпуль - Фламенго онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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