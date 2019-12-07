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Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Суперкубок Италии - 22 декабря 2019, 18:45 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 1
Обновить
41'
Лацио
Рим
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
47%
Ничья
20%
Лацио
33%
Личные встречи
Ювентус
17
Побед
22
Игр
3
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 21:30 Лацио 3 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
27.01.2019 - 21:30 Лацио 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018/2019
25.08.2018 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2017/2018
03.03.2018 - 19:00 Лацио 0 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
18.12.2019 - 19:45 Сампдория 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 16:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Удинезе В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 22:00 Байер 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 21:30 Лацио 3 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
16.12.2019 - 21:45 Кальяри 0 - 0 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2019/2020
16.12.2019 - 21:30 Кальяри 1 - 2 Завершен Лацио В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Ренн 2 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 21:30 Лацио 3 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.12.2019 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Удинезе Н
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
47%
Ничья
20%
Лацио
33%
Трансляция
36'
Опасный момент
Игуаин проходит в центр штрафной оппонента, пробивает, но слабо, мяч в руках у Стракоши.
34'
Матюиди фолит в атаке против Филипе, штрафной.
33'
Роналдо стреляет с правого фланга во вратарскую соперника, защитник вынес мяч.
31'
Опасный момент
Прямой удар от Дибалу, мяч летит рядом с правой от голкипера девяткой.
30'
Опасный момент
Роналдо зарабатывает опаснейший штрафной для своей команды.
28'
Офсайд
Подача с корнера, рефери фиксирует оффсайд.
27'
Прострел с левого фланга во вратарскую гостей, мяч выходит на угловой.
25'
Дибала вошел в штрафную Лацио, пробил, но намного выше рамки.
24'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача во вратарскую от Пьянича, защита вынесла мяч.
22'
Опасный момент
Игуаин отдал пас в штрафной оппонента на Роналдо, тот пробил, но мимо ворот.
21'
Опасный момент
Альберто снова вошел во вратарскую соперника, пробил низом, но прямо в руки вратарю, хромает защита Турина.
19'
Опасный момент
Иммобиле получил длинный пас на ход, вошел в штрафную соперника, но защитник успел вернуться и его затереть, мяч у Ювентуса.
17'
Гоооол!!!
Альберто оказался сам в центре штрафной туринцев, получил пас с правого угла от Иммобиле и расстрелял ворота Щесны.
15'
Штрафной для Юве, подача в штрафную соперника, защита головой выносит мяч.
14'
Передача от Милинкович-Савича на ход Иммобиле, но слишком сильно.
12'
Подача верхом с правого фланга во вратарскую Лацио, но никого из туринцев там не оказалось.
10'
Матюиди прямой ногой грубо сфолил против Альберто, но рефери не дал карточки.
9'
Удар из-за пределов штрафной от Альберо, мяч летит выше ворот.
7'
Много мелкого фола от обеих команд в центре поля, Дибала нарушает правила на сей раз.
6'
Уголовой
Подача в штрафную Лацио, Стракоша на выходе зарабатывает на себе нарушение правил.
5'
Иммобиле фолит у своих ворот против Пьянича, штрафной, подача во вратарскую, мяч выходит на угловой.
3'
Штрафной для гостей заработал Альберто, розыгрыш, прямой удар с дальней дистанции, голкипер забирает круглого.
2'
С начала поединка с мячем номинальные хозяева поля, Лацио играет на своей половине.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Лацио): Стракоша, Филипе, Ачерби, Раду, Лулич, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Лаццари, Корреа, Иммобиле.
Инфо
Стартовый состав (Ювентус): Щесны, Сандро, Демирал, Бонуччи, де Шилье, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Роналду, Игуаин, Дибала.
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция финала Суперкубка Италии между командами Ювентус и Лацио.
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Анонс матча Ювентус - Лацио 22.12.2019, Суперкубок Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Лацио и Ювентус в предыдущем футбольном матче 07.12.2019 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - Лацио можно посмотреть 22.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды Ювентус был сыгран против Сампдория - 18.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Кальяри - 16.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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