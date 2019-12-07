Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Италии 2021.
Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 18:45
История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Лацио и Ювентус в предыдущем футбольном матче 07.12.2019 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды Ювентус был сыгран против Сампдория - 18.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Кальяри - 16.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
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