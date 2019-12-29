Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Арсенал 21.01.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 21.01.2020

Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 29.12.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Арсенал можно посмотреть 21.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 18.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 18.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.