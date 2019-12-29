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Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 января 2020, 22:15 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
Обновить
52'
Арсенал
Лондон
Ход матча
21' Эмерсон 26' Давид Луис 28' Жоржиньо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
20%
Арсенал
30%
П1: 1.84 Х: 3.9 П2: 4.52 ТБ 2.5: 19 ТМ 2.5: 1.02
Интересные факты
  • Arsenal have drawn their last 3 away matches (Premier League).
  • Chelsea have scored at least 2 goals in 10 of their last 12 home matches against Arsenal in all competitions.
  • Chelsea are undefeated in their last 9 home matches against Arsenal in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in 5 of Arsenal's last 6 games (Premier League).
Личные встречи
Челси
10
Побед
22
Игр
5
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси
Лига Европы 2020
29.05.2019 - 22:00 Челси 4 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
19.01.2019 - 19:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018/2019
18.08.2018 - 19:30 Челси 3 - 2 Завершен Арсенал
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Челси 3 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 16:45 Челси 0 - 2 Завершен "Саутгемптон" П
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Арсенал 1 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 14:15 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2019/2020
06.01.2020 - 21:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
20%
Арсенал
30%
П1: 1.84 Х: 3.9 П2: 4.52 ТБ 2.5: 19 ТМ 2.5: 1.02
Главные события
ГООЛ! Жоржиньо
28'
Давид Луис
26'
Эмерсон
21'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
    28
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
    21
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 35
    Габриел Мартинелли
  • 10
    Месут Озил
    Полузащитник
  • 19
    Пепе Николас
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 11
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 77
    Букайо Сака
  • 23
    Давид Луис
    26
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Педро Родригес
    Нападающий
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 19
    Mount Mason
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 8
    Себальос Даниэль
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 29
    Маттео Гюэндузи
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
49'
Моментов нет. "Асренал" обороняется всем составом. Хозяева не могут найти возможность для удара.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Виллиан прострелил с фланга. Защитник гостей вынес мяч за лицевую. Угловой.
40'
Бельерин прострелил на Мартинелли. Мяч не дошел до адресата.
38'
Атака "Арсенала" вторым темпом. Бельерин навесил во вратарскую "Челси". Аспиликуэта первый на мяче.
35'
Арсенал пытается выйти из-под прессинга "Челси". Хозяева перекрывают все свободное пространство.
32'
Опасный момент
Хадсон-Одои пробил в дальний угол! Лено! Бернд Лено в прыжке спасает ворота гостей!
30'
Опасный момент
Эмерсон нанес удар! Мяч попал в Бельерина и ушел на угловой.
28'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Жоржиньо забивает с пенальти! Угадал угол Лено, но мяч полетел под самую штангу! 1:0!
26'
Красная карточка
Абрахам вырвался на ударную позицию. Тэмми мог забивать, но Луис снес форварда "Челси"! Красная карточка для Луиса! Арбитр указал на "точку". Пенальти!
24'
Моментов нет. Идет борьба в середине поля.
22'
Жоржиньо нанес удар после прострела Виллиана. Мяч попал в Джаку и ушел на угловой.
21'
Желтая карточка
Эмерсон получил желтую карточку за фол против Пепе.
19'
Инфо
Статистика ударов - 3:0 в пользу "Челси".
16'
Опасный момент
Хадсон-Одои нанес неплохой удар! Мяч попал в перекладину!
15'
Опасный момент
Рюдигер скинул на Абрахама. Тэмми пробил головой! Лено спасает ворота "Арсенала"!
13'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Арсенала".
11'
Опасный момент
Кристенсен подставил голову после подачи партнера с углового. Мяч отскочил от газона и ушел за лицевую.
10'
Аспиликуэта зацепил Торрейру. Арбитр ограничился устным предупреждением.
8'
Мустафи получает помощь медиков. Пауза в игре.
7'
Ковачич нанес удар со средней дистанции! мяч попал в Мустафи.
5'
Хозяева держат мяч в середине поля. Моментов не наблюдается.
3'
Хадсон-Одои прострелил с фланга. Давид Луис вынес мяч за лицевую. Угловой.
3'
Хадсон-Одои прострелил с фланга. Давид Луис вынес мяч за лицевую. Угловой.
2'
Сака принял передачу от Мартинелли и навесил на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался!
"Челси", стартовый состав: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Ковачич - Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан. Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батшуайи.
"Арсенал", стартовый состав: Лено - Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака - Торрейра, Джака - Пепе, Озил, Мартинелли - Ляказетт. Запасные: Мартинес, Холдинг, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Гендузи, Нкетиа.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн трансляцию матча 24-го тура АПЛ: "Челси" - "Арсенал". Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча Челси - Арсенал 21.01.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 21.01.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 29.12.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Арсенал можно посмотреть 21.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 18.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 18.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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