Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Матч между командой Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч состоится на стадионе Олимпико.
Дата проведения матча: 12.01.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рома и Ювентус в предыдущем футбольном матче 12.05.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший матч команды Рома был сыгран против Торино - 05.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Кальяри - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.
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