Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Рома - Ювентус 12.01.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч состоится на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 12.01.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рома и Ювентус в предыдущем футбольном матче 12.05.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший матч команды Рома был сыгран против Торино - 05.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Кальяри - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

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