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Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 января 2020, 21:45 - Олимпико
Главный судья: Марко Гуида (Италия)
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 2
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73'
Ювентус
Турин
Ход матча
3' Мери Демирал 9' Верету Джордан 10' Роналду К. 12' Миралем Пьянич 15' Александар Коларов 19' Мери Демирал 25' Джанлука Манкини 32' Адриен Рабио 33' Маттейс де Лигт 35' Николо Дзаньоло 44' Хуан Куадрадо
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рома
25%
Ничья
31%
Ювентус
44%
П1: 3.52 Х: 3.68 П2: 2.1 ТБ 2.5: 17 ТМ 2.5: 1.016
Интересные факты
  • Juventus have won 12 of their last 15 matches (Serie A).
  • Roma have seen under 2.5 goals in 9 of their last 11 home matches against Juventus in all competitions.
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в последних 6 матчах команды Ювентус
  • Juventus have scored at least 2 goals in 5 of their last 6 matches (Serie A).
  • Roma are undefeated in their last 6 home matches against Juventus in all competitions.
Личные встречи
Рома
5
Побед
18
Игр
9
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2018
12.05.2019 - 21:30 Рома 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
12.05.2019 - 21:15 Рома 2 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
22.12.2018 - 21:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2017/2018
13.05.2018 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
05.01.2020 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.12.2019 - 21:30 Фиорентина 1 - 4 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 18:45 Рома 3 - 1 Завершен СПАЛ В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 22:45 Рома 2 - 2 Завершен Вольфсбергер АК Н
Чемпионат Италии 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Рома Н
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 17:30 Ювентус 4 - 0 Завершен Кальяри В
Суперкубок Италии 2021
22.12.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2019/2020
18.12.2019 - 19:45 Сампдория 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Удинезе В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 22:00 Байер 0 - 2 Завершен Ювентус В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рома
25%
Ничья
31%
Ювентус
44%
П1: 3.52 Х: 3.68 П2: 2.1 ТБ 2.5: 17 ТМ 2.5: 1.016
Главные события
44'
Хуан Куадрадо
Николо Дзаньоло
35'
33'
Маттейс де Лигт
32'
Адриен Рабио
Джанлука Манкини
25'
19'
Мери Демирал
Александар Коларов
15'
12'
Миралем Пьянич
10'
Роналду К. ГООЛ!
Верету Джордан
9'
3'
Мери Демирал ГООЛ!
Составы команд
0
Lopez Pau
0
Спинаццола Леонардо
0
Джанлука Манкини
0
Крис Смоллинг
0
Александар Коларов
0
Амаду Диявара
0
Верету Джордан
0
Николо Дзаньоло
0
Пеллегрини Ло.
0
Диего Перотти
0
Эдин Джеко
0
Щенсный Войцех
0
Хуан Куадрадо
0
Леонардо Бонуччи
0
Мери Демирал
0
Алекс Сандро
0
Адриен Рабио
0
Миралем Пьянич
0
Блез Матюиди
0
Аарон Рэмси
0
Гонсало Игуаин
0
Роналду К.
Стартовый состав
  • 0
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 0
    Николо Дзаньоло
    35
  • 0
    Пеллегрини Ло.
  • 0
    Диего Перотти
    Полузащитник
  • 0
    Амаду Диявара
  • 0
    Верету Джордан
    9
  • 0
    Спинаццола Леонардо
  • 0
    Джанлука Манкини
    25
  • 0
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 0
    Александар Коларов
    Защитник
    15
  • 0
    Lopez Pau
  • 0
    Гонсало Игуаин
  • 0
    Роналду К.
    10
  • 0
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 0
    Адриен Рабио
    Полузащитник
    32
  • 0
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
    12
  • 0
    Блез Матюиди
    Полузащитник
  • 0
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
    44
  • 0
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 0
    Мери Демирал
    19 3
  • 0
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 0
    Щенсный Войцех
Запасные игроки
  • 0
    Маттейс де Лигт
    33
Тренеры
Трансляция
65'
Опасный момент
Пожар у ворот Юве, настоящая паника, с трудом отбились гости после удара Ундера, в этой суете арбитр решает посмотреть видеоповтор
62'
Офсайд
Дибала оказался в положении вне игры
60'
Рома старается, сил не хватает, но подопечные Фонсеки не сдаются, выдержит ли Ювентус?
59'
Алессандро Флоренци (Рома) нанес мощный удар, который пришелся намного выше цели
56'
Много борьбы в эти минуты, Ювентус не позволяет Роме разогнать свои атаки и сбивает наступательный темп соперника
54'
Уголовой
Еще один корнер от хозяев встречи, Манчини мог пробить из пределов штрафной, мяч свалился с ноги
53'
Коларов пробил неточно
52'
Уголовой
Два угловых подряд разыграли хозяева, ничего опасного, но продолжают римляне штурм ворот гостей, не хватает только хороших точных ударов
50'
Офсайд
Роналду во вне игры
48'
Дибала пробил издали неточно и поспешно
47'
Рома старается продолжить свои атаки, но как и ранее сумбурно действуют подопечные Фонсеки
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+3'
Роналду выходил на хорошую позицию, пробил сильно, и в голкипера
45+2'
Уголовой
Еще и угловой неудачно разыграли римляне
45+1'
Опасный момент
Коларов со штрафного попал в стенку
44'
Желтая карточка
Хуан Куадрадо (Ювентус) фолит на Перотти и привозит опаснейший штрафной у своих ворот
42'
Дибала пробил неточно, хорошая атака гостей, римляне часто не успевают за скоростными игроками туринской команды
40'
Рома больше владеет инициативой, но контратаки Юве более опасны и чаще завершаются ударами
39'
Лоренцо Пеллегрини не смог пробить из хорошей позиции, его успели заблокировать
36'
Коларов пробил со штрафного намного выше ворот
35'
Замена
Не может продолжить игру Николо Дзаньоло (Рома), он покидает поле на автомобильчике для травмированных, его заменил Ундер
33'
Желтая карточка
Маттейс де Лигт (Ювентус) также получает желтую карточку за фол против Дзаньоло
33'
Снова пауза, Дзаньоло оказывают медпомощь
32'
Желтая карточка
Адриен Рабио (Ювентус) очень грубо сыграл против Дзаньоло
30'
Ювентусу удается отодвинуть игру в центр поля, даже контроль мяча у туринцев лучше, чем у римлян
27'
Рома атакует очень не убедительно, скорее числом, чем умением
25'
Желтая карточка
Джанлука Манчини (Рома) получил желтую карточку за фол против Дибала
24'
Офсайд
Теперь Ремзи во вне игры, гости часто оказываются в офсайдах
22'
Рома очень активна, несется вперед, но не хватает креатива
20'
Офсайд
Роналду в офсайде
19'
Замена
Травмированный Мери Демирал (Ювентус) уходит с поля, его заменил Де Лигт
18'
Опасный момент
Ух, как опасно! Растерялась оборона "Старой Синьоры", Пеллегрини пробил с нескольких метров после прострела с фланга, в защитника попал мяч, казалось в руку, но арбитр не увидел нарушения
17'
Пауза в игре. Демирал получил повреждение и ему оказывают помощь
15'
Желтая карточка
Александар Коларов (Рома) получает предупреждение, довольно жесткая у нас игра
13'
После навеса в штрафную туринцев воцарилась неразбериха в штрафной, но Юве все же отбивается
12'
Желтая карточка
Миралем Пьянич (Ювентус) заслужил горчичник за грубую игру
10'
Гоооол!!!
Роналду (Ювентус) забивает с пенальти, все хладнокровно и легко получается у Криштиану - 0:2.
9'
Желтая карточка
Верету (Рома) еще и наказан за свой проступок - желтая карточка
9'
Опасный момент
Пенальти заработал Дибала, после того как Верету ошибся в своей штрафной
7'
Уголовой
Корнер разыграли римляне, навес завершился очень неточным ударом
6'
Хорошие скорости в дебюте, идет обмен атаками, хоть и без ударов по воротам
4'
Рома активнее начала игру, но гости стараются сразу отвечать на эту агрессию
3'
Гоооол!!!
Первый опасный момент у ворот хозяев завершается голом. Роналду заработал штрафной, Дибала навесил и Мери Демирал на дальней штанге замкнул этот пас - 0:1.
Свисток
Матч начался
Ювентус: 1. Щенсны, 19. Бонуччи, 28. Демирал, 12. Алекс Сандро, 8. Рэмзи, 25. Рабьо, 14. Матюиди, 5. Пьянич, 16. Куадрадо, 7. Роналду, 10. Дибала
Запасные: 31. Пинсольо, 77. Буффон, 4. де Лигт, 13. Данило, 2. Де Шильо, 24. Ругани, 23. Джан, 11. Дуглас Коста, 20. Пьяца, 21. Игуаин, 33. Бернардески
Рома: 13. Пау Лопес, 6. Смоллинг, 23. Манчини Дж., 11. Коларов, 7. Пеллегрини Ло., 8. Перотти, 21. Верету, 24. Флоренци, 42. Диавара А., 22. Дзаньоло, 9. Джеко
Запасные: 63. Фузато, 83. Миранте, 5. Жуан Жесус, 33. Перес Б., 15. Четин М., 4. Кристанте, 17. Юндер, 37. Спинаццола, 19. Калинич
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Серии А Рома - Ювентус.
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Последние матчи
Завершен 20:45 - Сегодня Гремио Ювентус Гремио Ювентус 1 Бруски Бруски 1 Завершен 20:30 - Сегодня Верона Верона 2 Дженоа Дженоа 1 Завершен 20:00 - Сегодня Реал Реал 0 Атлетико Атлетико 0 Завершен 18:15 - Сегодня Астон Вилла Астон Вилла 1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 Завершен 18:00 - Сегодня Мариехамн Мариехамн 8 JIK (Фин)(Stat) JIK (Фин)(Stat) 0

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Анонс матча Рома - Ювентус 12.01.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч состоится на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 12.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рома и Ювентус в предыдущем футбольном матче 12.05.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Ювентус можно посмотреть 12.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды Рома был сыгран против Торино - 05.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Кальяри - 06.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

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