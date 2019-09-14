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"Валенсия" - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 января 2020, 17:00 - Месталья
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Рейтинг матча:
"Валенсия"
Валенсия
0 - 0
Обновить
перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
29%
Ничья
29%
Барселона
43%
П1: 4.88 Х: 4.44 П2: 1.65 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Интересные факты
  • Barcelona are undefeated in 28 of their last 31 matches against Valencia in all competitions.
  • Valencia are undefeated in their last 11 home matches (LaLiga).
  • Valencia have seen under 2.5 goals in 6 of their last 7 home matches against Barcelona in all competitions.
  • Barcelona are undefeated in their last 9 matches (LaLiga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 5 of Barcelona's last 6 away games (LaLiga).
  • Valencia have seen over 2.5 goals in their last 3 matches against Barcelona in all competitions.
  • Valencia have scored at least 2 goals in their last 3 matches against Barcelona in all competitions.
Личные встречи
"Валенсия"
3
Побед
22
Игр
13
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 22:00 Барселона 5 - 2 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен "Валенсия"
Кубок Испании 2020
25.05.2019 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2018
02.02.2019 - 19:30 Барселона 2 - 2 Завершен "Валенсия"
Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 12:45 Мальорка 4 - 1 Завершен "Валенсия" П
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 13:45 "Валенсия" 1 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 21:45 Вальядолид 1 - 1 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 21:45 Барселона 1 - 0 Завершен Гранада В
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Барселона 0 - 0 Завершен "Алавес" Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
29%
Ничья
29%
Барселона
43%
П1: 4.88 Х: 4.44 П2: 1.65 ТБ 3: 15 ТМ 3: 1.03
Составы команд
0
Доменек Жауме
0
Васс Даниэль
0
Гарай Эсекиэль
0
Габриэль
0
Гайя Хосе-Луис
0
Torres Короминос
0
Кондогбиа Жоффрей
0
Франсис Коклен
0
Карлос Солер Барраган
0
Гомес М.
0
Родриго
0
Марк-Андре тер Штеген
0
Серхи Роберто
0
Херард Пике
0
Самуэль Умтити
0
Хорди Альба
0
Артур
0
Серхио Бускетс
0
Де Йонг Ф.
0
Артуро Видаль
0
Лионель Месси
0
Антуан Гризманн
Стартовый состав
  • 0
    Гомес М.
  • 0
    Родриго
    Полузащитник
  • 0
    Torres Короминос
  • 0
    Кондогбиа Жоффрей
  • 0
    Франсис Коклен
    Полузащитник
  • 0
    Карлос Солер Барраган
  • 0
    Васс Даниэль
  • 0
    Гарай Эсекиэль
  • 0
    Габриэль
    Полузащитник
  • 0
    Гайя Хосе-Луис
  • 0
    Доменек Жауме
  • 0
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 0
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 0
    Артуро Видаль
  • 0
    Артур
    Вратарь
  • 0
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 0
    Де Йонг Ф.
  • 0
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 0
    Херард Пике
    Защитник
  • 0
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 0
    Хорди Альба
    Защитник
  • 0
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
45'
Гризман опасно прострелил с левого фланга вдоль ворот соперника, но защита вынесла мяч.
43'
Желтая карточка
Опаснейшую атаку розвивали игроки Валенсии, но рефери останавливает игру и фиксирует фол со стороны Умтити, наказывая его горчичником, странное решение от судьи.
41'
Бускетс фолит в атаке против Гомеса, штрафной.
40'
Барселона снова взялась за свое, катая мяч в центре поля.
38'
Опасный перехват от каталонцев, мяч достался Фати, который замешкался, отдал пас на Месси и тем самым потушил атаку.
36'
И снова удар от аргентинца, мяч летит прямо в руки Доменеку.
35'
Солер фолит против Месси, штрафной для Барселоны.
34'
Месси ворвался в штрафную соперника, отдал пас на партнера, но защитники перехватили мяч.
33'
Гая пытался прорваться по левому флангу, но Роберто его остановил.
31'
Опасный момент
Удар из-за пределов штрафной от Гая, тер Штеген на месте, оба лучшие игроки своих команд пока.
30'
Опасный момент
Гоммес мощно пробивает по воротам тер Штегена, мяч от перекладины попадает к Гамейро, который головой добил, но голкипер снова выручил команду.
28'
Месси сам пробивает, мяч летит выше ворот.
27'
Опасный момент
Гамейро фолит против Месси, опасный штрафной для Барселоны.
25'
Месси получил пас около штрафной Валенсии, но Паулиста остановил его.
23'
Катание мяча со стороны гостей начинает не нравится болельщикам, посвистывают они.
21'
Бускетс то и дело ошивается около штрафной соперника, но пока атакует его команда слабо.
19'
Опасный момент
Торрес справа навесил во вратарскую каталонцев, мяч с рикошета от Пике чуть не влетел в рамку тер Штегена.
18'
Гая с левого фланга простреливал в трафную соперника, но защита Барсы вынесла мяч.
16'
Играют команды в центре поля, периодически меняя хозяев мяча, но кроме пенальти опасных моментов мы не наблюдаем.
14'
Барселона снова берет мяч под контроль и не спешит идти в атаку.
12'
Незабитый пенальти
Гомес не реализовывает 11-метровый удар, тер Штеген тащит.
10'
Желтая карточка
Пике фолит против Гая в собственной штрафной, пенальти и желтая для каталонца.
9'
Нарушение правил против игрока команды хозяев, штрафной удар в центре поля.
7'
Прострел с левого фланга в штрафную Валенсии, защита перехватила и вынесла.
5'
Удар от Месси с линии штрафной был заблокирован.
4'
По центру подходят каталонцы к воротам соперника, но пока безуспешно для них.
2'
Барса из самого начала берет мяч под контроль, хозяева играют позиционно.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Барселона): тер Штеген, Месси, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Артур, Бускетс, де Йонг, Гризман, Фати.
Инфо
Стартовый состав (Валенсия): Доменек (кап), Гая, Габриел, Гарай, Васс, Солер, Кондогбия, Кокелен, Торрес, Гонсалес, Гамейро.
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 21 тура испанской Ла Лиги между командами Валенсия и Барселона.
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Анонс матча "Валенсия" - Барселона 25.01.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 25.01.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Валенсия" (Валенсия) и командой Барселона (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Барселона, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение Барселона и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 14.09.2019 закончилось со следующими результатом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - Барселона можно посмотреть 25.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Мальорка - 19.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды Барселона был сыгран против Гранада - 19.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Барселона.

Следите за результатами матча "Валенсия" - Барселона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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