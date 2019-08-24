Бавария - Шальке онлайн трансляция матча

Анонс матча Бавария - Шальке 25.01.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 25.01.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Бавария (Мюнхен) и командой Шальке (Гельзенкирхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Бавария, тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение Шальке и Бавария в предыдущем футбольном матче 24.08.2019 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)

Год основания Бавария (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против Герта - 19.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Шальке (Гельзенкирхен)

Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904

Страна: Германия

Тренер: Дэвид Вагнер



Предыдущий поединок команды Шальке был сыгран против Боруссия - 17.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Шальке.

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