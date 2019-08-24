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Бавария - Шальке онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 25 января 2020, 19:30 - Альянц Арена
Главный судья: Мануэль Графе (Германия)
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
1 - 0
Обновить
39'
Шальке
Гельзенкирхен
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
29%
Ничья
29%
Шальке
43%
П1: 1.2 Х: 8.4 П2: 14.5 ТБ 4: 23 ТМ 4: 1.01
Интересные факты
  • Bayern have won 17 of their last 20 home matches (Bundesliga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 13 of Bayern's last 14 games (Bundesliga).
  • Bayern have been winning at both half time and full time in their last 6 matches against Schalke in all competitions.
  • Bayern are undefeated in their last 20 matches against Schalke in all competitions.
  • Bayern have scored at least 2 goals in 9 of their last 11 home matches (Bundesliga).
  • Bayern have scored at least 2 goals in their last 6 matches against Schalke in all competitions.
  • Bayern have seen over 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Schalke in all competitions.
  • Команда Шальке 04 осталась непобежденной в 9 из последних 10 матчей
Личные встречи
Бавария
14
Побед
17
Игр
0
Побед
Шальке
Чемпионат Германии 2019/2020
24.08.2019 - 19:15 Шальке 0 - 3 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
09.02.2019 - 19:15 Бавария 3 - 1 Завершен Шальке
Чемпионат Германии 2018/2019
22.09.2018 - 19:30 Шальке 0 - 2 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2017/2018
10.02.2018 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Шальке
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
19.01.2020 - 16:15 Герта 0 - 4 Завершен Бавария В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Нюрнберг 5 - 2 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2019/2020
21.12.2019 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
18.12.2019 - 21:15 Фрайбург 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
14.12.2019 - 16:15 Бавария 6 - 1 Завершен Вердер В
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Последние матчи - Шальке
Чемпионат Германии 2019/2020
17.01.2020 - 22:00 Шальке 2 - 0 Завершен Боруссия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.01.2020 - 19:00 Гамбург 0 - 4 Завершен Шальке В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.01.2020 - 17:45 Шальке 0 - 1 Завершен Сент-Трюйден П
Чемпионат Германии 2019/2020
21.12.2019 - 16:15 Шальке 2 - 2 Завершен Фрайбург Н
Чемпионат Германии 2019/2020
18.12.2019 - 21:15 Вольфсбург 1 - 1 Завершен Шальке Н
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Новости команд
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Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
29%
Ничья
29%
Шальке
43%
П1: 1.2 Х: 8.4 П2: 14.5 ТБ 4: 23 ТМ 4: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
33'
Гости смогли перейти на чужую половину, но атаку развить не смогли. Мяч перехвачен.
30'
"Бавария" держит мяч в середине поля. Моментов не наблюдается.
27'
Арит отдал на Грегорича. Михаэль передержал мяч и упустил момент.
25'
Опасный момент
Горецка пробил головой после скидки Мюллера. Шуберт спасает Шальке! Шикарный сэйв!
24'
Левандовски ворвался в штрафную и пробил в дальний угол! Мяч летит рядом со штангой.
22'
Настасич жестко остановил Дэвиса на фланге. Без желтой карточки.
21'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:1 в пользу "Баварии".
19'
Офсайд
Гол отменен. Офсайд у Мюллера.
18'
Опасный момент
Мюллер забил гол в ворота Шальке, но у арбитра есть вопросы. Ждем решения VAR.
15'
Алаба исполнил длинный перевод на Перишича. Шуберт перехватил передачу соперника.
13'
Инфо
Владение мячом - 68%/32% в пользу "Баварии".
11'
Опасный момент
Удар Перишича с левого полуфланга в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
9'
Опасный момент
Грегорич нанес удар с фланга! Рикошет от Алабы! Нет гола! Мяч попал в перекладину!
7'
Калиджури нанес удар со средней дистанции! Мимо створа летит сфера.
6'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мюллер навесил с правого фланга. Перишич принял подачу партнера и скинул на Левандовски. Роберт отправил мяч в сетку! 1:0!
4'
Навес Перишича в чужую вратарскую не нашел адресата. Шуберт забирает мяч в руки.
3'
"Бавария" держит мяч под контролем и пытается развить свою атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мануэль Грефе.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Киммих, Павар, Боатенг, Алаба — Мюллер, Горецка, Тиаго — Дэвис, Левандовски, Перишич. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Коутиньо, Гнабри, Толиссо, Зиркзее.
"Шальке", стартовый состав: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель, Сердар — Калиджури, Арит, Матондо — Грегорич. Запасные: Лангер, Миранда, Тодибо, Маккенни, Шепф, Меркан, Буджеллаб, Бургшталлер, Кутуджу.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19 тура Бундеслиги: "Бавария" - "Шальке". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Бавария - Шальке 25.01.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 25.01.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Бавария (Мюнхен) и командой Шальке (Гельзенкирхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Бавария, тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение Шальке и Бавария в предыдущем футбольном матче 24.08.2019 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды Бавария был сыгран против Герта - 19.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Дэвид Вагнер

Предыдущий поединок команды Шальке был сыгран против Боруссия - 17.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Шальке.

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