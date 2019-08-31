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Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 26 января 2020, 21:45 - Сан-Паоло
Главный судья: Маурисио Мариани (Италия)
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 0
Обновить
37'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
13%
Ничья
33%
Ювентус
53%
П1: 3.58 Х: 3.64 П2: 2.14 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Juventus have won 14 of their last 17 matches (Serie A).
  • There have been over 2.5 goals scored in Juventus's last 8 games (Serie A).
  • Napoli have been losing at both half time and full time in their last 3 home matches (Serie A).
  • Napoli have lost their last 4 home matches (Serie A).
  • Juventus have scored at least 2 goals in their last 5 matches (Serie A).
  • Juventus have won their last 3 matches against Napoli in all competitions.
  • Napoli have conceded at least 2 goals in their last 4 home matches (Serie A).
  • Napoli have seen over 2.5 goals in their last 3 matches against Juventus in all competitions.
  • Juventus have scored at least 2 goals in their last 3 matches against Napoli in all competitions.
Личные встречи
Наполи
5
Побед
22
Игр
13
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
31.08.2019 - 21:45 Ювентус 4 - 3 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2018
03.03.2019 - 21:30 Наполи 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018/2019
29.09.2018 - 19:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2017/2018
22.04.2018 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
18.01.2020 - 21:30 Наполи 0 - 2 Завершен Фиорентина П
Кубок Италии 2019/2020
14.01.2020 - 16:30 Наполи 2 - 0 Завершен Перуджа В
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 18:45 Лацио 1 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 21:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Ювентус
Кубок Италии 2021
22.01.2020 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 21:30 Ювентус 2 - 1 Завершен Парма В
Кубок Италии 2019/2020
15.01.2020 - 22:00 Ювентус 4 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 17:30 Ювентус 4 - 0 Завершен Кальяри В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
13%
Ничья
33%
Ювентус
53%
П1: 3.58 Х: 3.64 П2: 2.14 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мерет Алекс
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 99
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 6
    Мариу Руи
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 44
    Костас Манолас
    Защитник
  • 23
    Эльсеид Хусай
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 7
    Роналду К.
  • 21
    Гонсало Игуаин
    Нападающий
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 14
    Блез Матюиди
    Полузащитник
  • 5
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Daniele A. (В
  • 27
    Орестис Карнезис
    Вратарь
  • 13
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 98
    Леандриньо
    Нападающий
  • 12
    Ельф Ельмас
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 9
    Фернандо Льоренте
    Нападающий
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 24
    Даниэле Ругани
    Защитник
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 41
    Лука Кокколо
    Защитник
Тренеры
Трансляция
30'
Желтая карточка
Демме получил желтую за фол против Пьянича.
28'
Милик нанес неплохой удар. Де Лигт заблокировал выстрел соперника. мяч ушел за лицевую. Угловой для "Наполи".
26'
Хозяева держат мяч под контролем. Моментов не наблюдается.
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Наполи".
22'
Бал шанс у гостей на атаку, но Дибала остановил выпад "синьоры". Защитники "Наполи" успели вернуться к своим воротам. "Юве" слишком осторожничает.
20'
Руи нанес плотный удар! Мяч летит мимо ворот.
19'
Куадрадо увидел зону около бровки на левом фланге, но не смог догнать мяч. Слишком сильная передача от партнера.
17'
Опасный момент
Роналду получил пас от Дибалы и сразу пробил! Мяч летит мимо створа.
15'
Опасный момент
Кальехон разогнал атаку правым флангом. Подача в центр! Руис не смог подстроиться под сидку Хосе!
12'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Наполи".
8'
Опасный момент
Милик пробил головой после подачи партнера с углового! Мяч летит выше цели!
9'
Бентанкур попал в "коробочку" из игроков "Наполи" на правом фланге. Атака гостей провалилась.
6'
"Наполи" атакует, но до ударов в створ дело не доходит. "Ювентус" отошел к своим воротам.
4'
Пошли верховые подачи от Наполи. Щесны вынес мяч за боковую.
3'
Милик продавил соперника в чужой штрафной, но не смог обострить. Мяч перехвачен.
3'
"Наполи" владеет мячом в середине поля. "Ювентус" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Маурисио Мариани.
"Наполи", стартовый состав: Мерет — Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме, Зелински — Кальехон, Милик, Инсинье. Запасные: Карнезис, Даниэле, Луперто, Максимович, Эльмас, Лоботка, Льоренте, Лосано, Леандриньо.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала, Игуаин, Роналду. Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Кокколо, Рабьо, Рэмси, Дуглас Коста, Бернардески.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам матч 21-го тура Серии А: "Наполи" - "Ювентус". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Наполи - Ювентус 26.01.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 26.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ювентус, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Ювентус и Наполи в предыдущем футбольном матче 31.08.2019 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Ювентус можно посмотреть 26.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 18.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Фиорентина.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Рома - 22.01.2020, в рамках турнира Кубок Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

Следите за результатами матча Наполи - Ювентус онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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