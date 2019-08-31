Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - Ювентус 26.01.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 26.01.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ювентус, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Ювентус и Наполи в предыдущем футбольном матче 31.08.2019 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 18.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Фиорентина.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Рома - 22.01.2020, в рамках турнира Кубок Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

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