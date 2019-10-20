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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 января 2020, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
16'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
62%
Ничья
19%
Манчестер Юнайтед
19%
П1: 1.48 Х: 4.64 П2: 7.6 ТБ 3: 21 ТМ 3: 1.016
Интересные факты
  • Liverpool have won their last 18 home matches (Premier League).
  • Команда Ливерпуль выиграла оба тайма и в основное время в последних 8 матчах
  • Liverpool have scored at least 2 goals in 17 of their last 18 home matches (Premier League).
  • Liverpool have kept a clean sheet in their last 6 matches (Premier League).
  • Было забито тотал голов меньше 2.5 в последних 3 домашних матчах Ливерпуль
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 3 последних гостевых матчах команды Манчестер Юнайтед
  • Liverpool are undefeated in 9 of their last 10 matches against Man Utd in all competitions.
Личные встречи
Ливерпуль
4
Побед
18
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
20.10.2019 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
24.02.2019 - 16:05 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
16.12.2018 - 18:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2017/2018
10.03.2018 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.01.2020 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 21:30 "Бернли" 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
62%
Ничья
19%
Манчестер Юнайтед
19%
П1: 1.48 Х: 4.64 П2: 7.6 ТБ 3: 21 ТМ 3: 1.016
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 66
    Трент Арнольд
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 20
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 15
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 5
    Магуайр Х.
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 20
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 48
    Кертис Джонс
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
  • 3
    Эрик Бейи
    Защитник
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 26
    Масон Гринвуд
Тренеры
Трансляция
11'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
9'
Мане пробил головой после подачи со штрафного. Мяч летит мимо створа.
8'
Желтая карточка
Матич получил желтую за фол против Вейналдума. Свободный для "МЮ".
7'
Трент и Робертсон разыграли угловой на левом фланге. Защитник гостей перехватил подачу Робертсона в штрафную.
5'
Джеймс получил передачу на правом фланге и прострелил в центр. Ван Дейк заблокировал передачу соперника.
3'
Робертсон подключился в атаку и отдал на Мане. Садио не смог обострить. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крейг Поусон.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Лаллана, К. Джонс, Минамино, Ориги.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Фред, Матич - Джеймс, Перейра, Шоу - Марсьяль. Запасные: Ромеро, Байи, Ф. Джонс, Далот, Мата, Лингард, Гринвуд.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19.01.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 19.01.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед можно посмотреть 19.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды Ливерпуль был сыгран против "Тоттенхэм" - 11.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Норвич Сити - 11.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Следите за результатами матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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