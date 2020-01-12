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Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 февраля 2020, 17:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хавьер Фернандес (Испания)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
перерыв
Атлетико
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Атлетико
25%
П1: 1.8 Х: 3.68 П2: 4.82 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Интересные факты
  • There have been under 2.5 goals scored in 15 of Atletico's last 18 games (LaLiga).
  • Real Madrid have been drawing at both half time and full time in 6 of their last 8 matches against Atletico in all competitions.
  • Real Madrid are undefeated in their last 12 matches (LaLiga).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 5 of their last 7 matches (LaLiga).
  • Atletico are undefeated in their last 5 away matches against Real Madrid in all competitions.
Личные встречи
Реал
11
Побед
31
Игр
8
Побед
Атлетико
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
09.02.2019 - 17:15 Атлетико 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018/2019
29.09.2018 - 21:45 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 22:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 17:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Атлетико 0 - 0 Завершен "Леганес" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 21:45 Эйбар 2 - 0 Завершен Атлетико П
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Леванте В
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Атлетико
25%
П1: 1.8 Х: 3.68 П2: 4.82 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 23
    Менди Ф.
Запасные игроки
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 16
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
42'
Офсайд
Корреа вырвался на свидание с Куртуа! Удар! Мяч летит мимо дальнего угла! Арбитр зафиксировал офсайд у Корреа.
40'
Желтая карточка
Диего Симеоне получил желтую карточку за разговоры.
38'
Очень много борьбы на поле. Острых моментов не наблюдается.
35'
Парти навесил со штрафного. Рамос выбил мяч за лицевую. Угловой.
33'
Вальверде отдал на Крооса. Тони пробил! Мяч попал в Льоренте.
32'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
29'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Атлетико".
27'
Карвахаль получает помощь медиков. Пауза в игре.
24'
Опасный момент
Витоло! Можно бить! Удар! Витоло послал мяч мимо ворот. "Реал" продолжает пожарить в своей штрафной.
22'
"Реал" держит мяч под контролем, но до ударов в створ дело не доходит.
20'
Прострел Сауля на Морату! Рамос прочитал ситуацию.
19'
Опасный момент
Сауль выиграл подбор после подачи углового! Удар! мяч летит мимо штанги!
18'
Опасный момент
Витоло! Отличный удар от Витоло! Куртуа отбил перед собой! Рамос вынес сферу на угловой!
16'
Крооснанес неплохой удар! Мяч летит мимо цели.
14'
Карвахаль скинул на Модрича, но Лука не смог принять передачу. Фелипе перехватил мяч.
13'
Инфо
Владение мячом - 72%/28% в пользу "Реала".
11'
Отличная передача Крооса! Рамос! Серхио не смог точно пробить.
9'
Витоло отдал на Морату. Альваро не смог принять передачу. Слишком сильный пас.
7'
Рамос пробил головой после навеса Крооса. Сфера летит выше створа.
6'
Модрич пробил издали! Мяч попал в ногу игрока гостей.
5'
"Реал" контролирует мяч и пытается позиционно атаковать. "Атлетико" обороняется всем составом.
3'
Вальверде прострелил с правого фланга. Защитник гостей заблокировал передачу соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хавьер Эстрада Фернандес.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Модрич, Иско - Бензема. Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Родригес, Васкес, Йович, Винисиус.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди - Витоло, Льоренте, Парти, Сауль - Корреа, Мората. Запасные: Адан, Эрмосо, Лемар, Феррейра Карраско, Мойя, Шапоньич, Камельо.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча Примеры: "Реал" - "Атлетико". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Реал - Атлетико 01.02.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 01.02.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Атлетико в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетико можно посмотреть 01.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 26.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды Атлетико был сыгран против "Леганес" - 26.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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