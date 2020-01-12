Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 01.02.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Атлетико в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 26.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.
Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды Атлетико был сыгран против "Леганес" - 26.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
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