  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ливерпуль - Эвертон Смотреть онлайн
В тренде

Ливерпуль - Эвертон онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 05 января 2020, 18:00
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
62%
Ничья
22%
Эвертон
16%
Личные встречи
Ливерпуль
8
Побед
17
Игр
0
Побед
Эвертон
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 22:15 Ливерпуль 5 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2018
03.03.2019 - 18:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
02.12.2018 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.01.2020 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 22:00 Лестер Сити 0 - 4 Завершен Ливерпуль В
Клубный чемпионат мира 2021
21.12.2019 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Фламенго В
Показать больше
Последние матчи - Эвертон
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 16:45 Ньюкасл 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 16:45 Эвертон 1 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Эвертон 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
62%
Ничья
22%
Эвертон
16%
Трансляция
90'
Свисток
Матч завершен! Ливерпуль обыгрывает Эвертон со счетом 2-1 и проходит в 1/16 финала Кубка Англии.
90+2'
Подача с правого фланга в штрафную Ливерпуля, удар от Кина головой, но не точно.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты к основному времени игры.
87'
Навес со штрафного во вратарскую Ливерпуля, защита сумела спокойно отвести опасность от рамки.
85'
Попытка навестить от Ориги с левого фланга, но мяч срезается с ноги и летит за пределы поля.
83'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля, розыгрыш, мяч выходит в аут.
81'
Удар из-за пределов штрафной от Окслей-Чемберлена, но прямо в руки голкиперу гостей.
79'
Замена
Замена у Ливерпуля: вместо Эллиота на поле играет Брюстер.
78'
Замена
Замена у Эвертона: вместо Уолкота на поле вышел Бернард.
77'
Уголовой
Угловой для Эвертона, подача в штрашную Адриана, защита вынесла мяч, Снейдерлен пробил сходу, но мимо.
77'
Уголовой
Угловой для Эвертона, подача в штрашную Адриана, защита вынесла мяч, Снейдерлен пробил сходу, но мимо.
77'
Уголовой
Угловой для Эвертона, подача в штрашную Адриана, защита вынесла мяч, Снейдерлен пробил сходу, но мимо.
75'
Ливерпуль явно поймал кураж и продолжает прессинговать соперника, Эвертон пока в нокдауне.
73'
Опасный момент
Окслей-Чемберлен вошел с левого фланга в штрафную соперника, низом пробил в ближний угол, но голкипер забрал мяч.
71'
Гоооол!!!
Сумашедший удар от Джонса с правого угла линии вратарской точнёхонько в дальнюю от голкипера девятку открывает счет в матче.
70'
Замена
Замена у Ливерпуля: вместо Минамино на поле вышел Окслей-Чемберлен.
70'
Опасный момент
Удар метров из 45 от Орриги, Пикфод реагирует и отбивает мяч в сторону на угловой, который опасностью не завершился.
68'
Пас от Лалланы на левый фланг, но не точно и в аут.
66'
Уолкот получил мяч на правом фланге, прошел, отдал пас на ход Льюину, но слишком сильно.
64'
В центр сместилась игра, Эвертон пытается оттащить соперника от собственных ворот.
62'
Замена
Двойная замена у Эвертона: вместо Сигурсона на поле вышел Делф, вместо Колмана на поле играет Кин.
60'
Явно перехватили инициативу игроки Ливерпуля, но удастся ли им отличиться пока не понятно.
58'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля, подача в штрафную, защита выносит мяч.
57'
Желтая карточка
Желтая карточка для Дина за фол против Эллиота, штрафной.
55'
Уголовой
Ричарлисон зарабатывает угловой для Эвертона, подача во вратарскую Адриана, удар спиной от Мины, но слабо.
54'
Уголовой
Подача с корнера на ближнюю штангу Пикфорда, защитники вынесли мяч.
53'
Штрафной для Ливерпуля, подача от Червельи, мяч летит на угловой.
52'
Опасный момент
Удар из далека с правого угла от Уильямса, Пикфорд надежно фиксирует мяч в руках.
51'
Минамино получил мяч перед штрафной соперника, но защита быстро его затерла и отобрала круглого.
49'
Нарушение против Эллиота на правом фланге, штрафной для хозяев.
47'
Уголовой
Угловой в начале второго отрезка игры для Эвертона, подача от Сигурсона, удар из-за пределов штрафной от Коулмена, но мимо рамки.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Подача с правого фланга во вратарскую Адриана, головой пробивает Льюин, но выше рамки.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную гостей, защитник вынес мяч.
42'
Опасный момент
Ориги ворвался в штрафную соперника, развернулся, подработал мяч и пробил, но сумашедший сейв Пикфорда перевел круглого на угловой, который опасностью не завершился.
40'
Нарушение в центре поля против Чиривелья, штрафной для Ливерпуля.
38'
Уголовой
Два корнера подряд от гостей, со второго Мина головой пробивает в сторону ворот хозяев, но мимо.
36'
Подача с правого фланга во вратарскую Адриана, Лаллана пробивает головой в сторону своих ворот и переводит мяч на угловой.
34'
Подача с правого фланга верхом в штрафную Эвертона, Минамино чуть дотягиваясь пробивает головой, мяч летит в заданом направлении мимо рамки.
33'
Удар низом из-за пределов штрафной от Джонса, мяч летит в метре от штанги.
31'
Пас от Уолкота с правого фланга в прямом смысле слова на голову Льюину, но тот не сумел толком дотянуться до мяча, который скользнул по волосам нападающего.
29'
Лаллана пробивает из дальней дистанции, мяч летит мимо ворот.
27'
Опасный момент
Прострел с правого фланга в штрафную Ливерпуля, Ричарлисон пробивает низом на опережение, но снова реагирует Адриан.
25'
Уголовой
Еще один корнер для хозяев, с подбора бьет Уильямс, но мимо ворот.
24'
Ориги прорывался с мячем к воротам соперника, но оборона Эвертона его останавливает.
22'
Уголовой
Элиот зарабатывает угловой для своей команды, подача во вратарскую, защита соперника вынесла мяч.
20'
Лаллана из-за пределов штрафной пробивает, но слишком сильно и выше рамки.
18'
С мячем играют подопечные Клоппа, но пока без результата и особого продвижения к воротам соперника.
16'
Перевод от Холгейта на правый фланг партнеру, но слишком сильно, от ворот для хозяев.
14'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля, подача в штрафную, защита после серии рикошетов вынесла мяч.
13'
Опасный момент
Штрафной для Эвертона, подача во вратарскую, удар головой от Холгейта, но прямо по центру и снова реагирует Адриан.
11'
Пошла подача во вратарскую Пикфорда со стороны оппонентов, но голкипер на выходе забрал мяч.
9'
Уголовой
Угловой для гостей, подача во вратарскую, защита вынесла мяч.
8'
Замена
Вынужденная замена у Ливерпуля: вместо Милнера на поле вышел Ляруси.
6'
Опасный момент
Проспали игроки Ливерпуля атаку Эвертона, мяч достался Льюину, который с центра штрафной мощно пробил низом, но голкипер хозяев великолепно среагировал и выручил свою команду.
5'
Пошел долгий пас вперед на Уолкота, но слишком сильно, на выходе сыграл Адриан.
4'
Уильямс с правого фланга подал во вратарскую соперника, мяч перелетел всех.
2'
Довольно активно начали поединок обе команды, пока игра проходит в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Эвертон): Пикфорд, Коулмен, Мина, Холгейт, Динь, Сидибе, Сигурдсон, Шнейдерлен, Уолкот, Ричарлисон, Калвер-Льюин.
Инфо
Стартовый состав (Ливерпуль): Адриан, Миллнер, Филлипс, Гомес, Уильмс, Чиривелья, Лаллана, Джонс, Минамино, Эллиотт, Ориги.
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/32 финала Кубка Англии между командами Ливерпуль и Эвертон.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня "Алавес" 1 Бетис Бетис 1 Завершен 16:00 - Сегодня СПАЛ СПАЛ 0 Верона Верона 0 Завершен 16:00 - Сегодня Льерс Кемпензонен Льерс Кемпензонен 1 Эйндховен Эйндховен 2 Завершен 16:00 - Сегодня Дессель Спорт Дессель Спорт 0 Ломмел Юнайтед Ломмел Юнайтед 1 Завершен 15:45 - Сегодня ТУРУ Дюссельдорф ТУРУ Дюссельдорф 1 Виктория Кёльн Виктория Кёльн 6

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Ливерпуль - Эвертон 05.01.2020, Кубок Англии

Поединок между командой Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 05.01.2020
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и Эвертон в предыдущем футбольном матче 05.01.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Эвертон можно посмотреть 05.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против Эвертон - 05.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Ливерпуль - 05.01.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

Следите за результатами матча Ливерпуль - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.