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Интер - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 февраля 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Фабио Мареска (Италия)
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 2
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57'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
50%
Ничья
25%
Милан
25%
П1: 2.03 Х: 3.44 П2: 4.2 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Inter are undefeated in their last 15 matches (Serie A).
  • Было забито менее 2.5 голов в последних 4 матчах команды Интер
  • Inter have won their last 3 matches against AC Milan in all competitions.
  • AC Milan are undefeated in 9 of their last 10 matches (Serie A).
Личные встречи
Интер
9
Побед
18
Игр
3
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2019 - 21:45 Милан 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
17.03.2019 - 21:30 Милан 2 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
21.10.2018 - 21:30 Интер 1 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2017/2018
04.04.2018 - 19:30 Милан 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 21:30 Удинезе 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Интер 1 - 1 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 16:00 Лечче (Ита)(Stat) 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2019/2020
14.01.2020 - 21:30 Интер 4 - 1 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 21:30 Интер 1 - 1 Завершен Аталанта Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Милан 1 - 1 Завершен Верона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
24.01.2020 - 21:30 Брешиа 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 13:15 Милан 3 - 2 Завершен Удинезе В
Кубок Италии 2019/2020
15.01.2020 - 19:30 Милан 3 - 0 Завершен СПАЛ В
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Кальяри 0 - 2 Завершен Милан В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
50%
Ничья
25%
Милан
25%
П1: 2.03 Х: 3.44 П2: 4.2 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 2
    Годин Д.
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 21
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 4
    Беннасер И.
  • 79
    Франк Кессье
    Полузащитник
  • 7
    Кастильехо Самуэль
  • 19
    Эрнандес Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 12
    Андреа Конти
    Защитник
Запасные игроки
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 33
    Данило Д'Амброзио
    Защитник
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 18
    Квадво Асамоа
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 32
    Люсьен Агуме
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 1
    Ханданович Самир
  • 30
    Себастьяно Эспосито
  • 93
    Диего Лаксальт
  • 17
    Леау Р.
  • 22
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 1
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 20
    Лукас Билья
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
48'
Желтая карточка
Весино получил желтую за разговоры.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кессье не смог точно пробить после подачи с углового. Мяч попал к Ибрагимовичу! Златан пробил в противоход Паделли! 0:2! Это в 38 лет! Фантастика!
45+1'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Опасный момент
Ребич уже был готов забивать второй мяч после подачи с левого фланга, но Де Врей перехватил навес соперника. Пожар в штрафной "Интера"!
42'
Ребич вошел в чужую штрафную, но не смог обострить. Момент упущен.
40'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ибрагимович навесил с левого края вратарской на дальнюю штангу! Ребич пробил Паделли! Это гол! 0:1!
38'
Кессье фолом остановил Бареллу. Свободный для "Интера".
37'
Ибрагимович прострелил с левого фланга! Шкриньяр первый на мяче! "Интер" отбился!
35'
Опасный момент
Плотный удар Брозовича! Кессье заблокировал выстрел соперника.
33'
Идет борьба в районе центрального круга. Моментов нет.
30'
Кандрева зацепил Эрнандеса на правом фланге обороны. Штрафной для "Милана".
28'
Уголовой
Кессье пытался пробить головой после подачи Чалханоглу с угла поля. Мяч попал в игрока хозяев и ушел за лицевую. Угловой.
25'
Опасный момент
Лукаку протащил мяч по правому флангу и прострелил в центр. Весино нанес удар с 13-ти метров! Доннарумма на месте!
24'
Офсайд
Кастильехо в положении вне игры.
22'
Уголовой
Кастильехо навесил с углового. Прямо в руки Паделли мяч прилетел.
20'
Ребич сфолил против Весино. Свободный для "Интера".
19'
Годин пробил головой после подачи партнера с углового. Мяч летит мимо штанги.
16'
Дальний удар Ребича! Мяч летит на трибуны.
15'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Милана".
12'
Шкриньяр пытался затолкать мяч в сетку после подачи партнера с углового. Доннарумма забрал мяч в руки.
11'
"Милан" очень активен в начале матча. Гости создают момент за моментом, но реализация страдает.
9'
Опасный момент
Чалханоглу здорово пробил низом в дальний угол! Штанга! Каркас ворот спасает "нерадзурри"!
7'
Опасный момент
Чалханоглу скинул на Ребича! Удар! Анте пробил в соперника!
6'
Офсайд
Алексис в офсайде.
4'
Прошла фланговая подача на Лукаку, но Ромелу проиграл подбор сопернику.
2'
Опасный момент
Ибрагимович пробил из-под защитника! Выше ворот!
1'
Опасный момент
Момент у "Милана"! Кессье неплохо пробил! Мяч попал в соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Фабио Мареска.
"Интер", стартовый состав: Паделли - Годин, де Врей, Шкриньяр - Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг - Лукаку, Санчес. Запасные: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккия, Асамоа, Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма - Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес - Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич - Чалханоглу - Ибрагимович. Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Брешанини, Мусаккьо, Билья, Лаксальт, Бонавентура, Салемакерс, Габбья, Калабрия, Леау, Пакета.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Серии А: "Интер" - "Милан". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Интер - Милан 09.02.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Интер (Милан) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Интер, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и Интер в предыдущем футбольном матче 21.09.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Милан можно посмотреть 09.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Удинезе - 02.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против Верона - 02.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Интер - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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