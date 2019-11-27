Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19) онлайн трансляция матча

Несколько минут подержали мяч загребские "динамовцы", но к нашим воротам также не дошли. За полчаса команды на двоих не нанесли ни одного удара в направлении ворот. Был только прострел Цитаишвили (который УЕФА почему-то посчитал за удар) плюс заблокированный выстрел со штрафного того же Цитаишвили, когда мяч не добрался даже до вратарской.