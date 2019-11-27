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Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19) онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 12 февраля 2020, 17:00 - Динамо им. Валерия Лобановского
Главный судья: Димитру Мантин (Молдова)
Рейтинг матча:
Динамо Киев (19)
0 - 0
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46'
Динамо Загреб (19)
Ход матча
16' Sipos L. 21' Бартол Франич
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев (19)
65%
Ничья
17%
Динамо Загреб (19)
17%
П1: 2.5 Х: 3.62 П2: 2.49 ТБ 3: 10.5 ТМ 3: 1.025
Последние матчи - Динамо Киев (19)
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
27.11.2019 - 17:00 ПАОК (19) 2 - 2 Завершен Динамо Киев (19) Н
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
06.11.2019 - 17:00 Динамо Киев (19) 3 - 0 Завершен ПАОК (19) В
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
23.10.2019 - 15:30 Шкендия (19) 2 - 2 Завершен Динамо Киев (19) Н
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
02.10.2019 - 16:45 Динамо Киев (19) 8 - 0 Завершен Шкендия (19) В
Юношеская Лига УЕФА 2018
12.03.2019 - 16:45 Хоффенхайм (19) 1 - 0 Завершен Динамо Киев (19) П
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Последние матчи - Динамо Загреб (19)
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
11.12.2019 - 14:00 Динамо Загреб (19) 1 - 0 Завершен Манчестер Сити (19) В
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
26.11.2019 - 14:00 Аталанта (19) 0 - 0 Завершен Динамо Загреб (19) Н
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
06.11.2019 - 15:15 Динамо Загреб (19) 1 - 0 Завершен Шахтёр Донецк (19) В
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
22.10.2019 - 14:45 Шахтёр Донецк (19) 1 - 1 Завершен Динамо Загреб (19) Н
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
01.10.2019 - 16:45 Манчестер Сити (19) 2 - 2 Завершен Динамо Загреб (19) Н
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев (19)
65%
Ничья
17%
Динамо Загреб (19)
17%
П1: 2.5 Х: 3.62 П2: 2.49 ТБ 3: 10.5 ТМ 3: 1.025
Главные события
21'
Бартол Франич
16'
Sipos L.
Составы команд
12
Руслан Нещерет
25
Vivcharenko K. (C
13
Zabarnyi I.
4
Кристиан Биловар
22
Skorko D.
5
Богдан Билошевский
6
Роман Бодня
15
Викентий Волошин
18
Артем Шулянский
9
Евгений Исаенко
11
Георгий Цитаишвили
1
Ренато Йосипович
3
Роко Джурисич
4
Йоско Гвардиол
5
Sutalo J.
2
Тин Хрвой
10
Эдин Джулардзижа
6
Бартол Франич
8
Омар Косар
11
Karrica B.
9
Sipos L.
7
Никола Янкович
Стартовый состав
  • 18
    Артем Шулянский
  • 9
    Евгений Исаенко
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 6
    Роман Бодня
  • 15
    Викентий Волошин
  • 5
    Богдан Билошевский
  • 25
    Vivcharenko K. (C
  • 13
    Zabarnyi I.
  • 4
    Кристиан Биловар
  • 22
    Skorko D.
  • 12
    Руслан Нещерет
  • 11
    Karrica B.
  • 9
    Sipos L.
    16
  • 7
    Никола Янкович
  • 10
    Эдин Джулардзижа
  • 6
    Бартол Франич
    21
  • 8
    Омар Косар
  • 3
    Роко Джурисич
  • 4
    Йоско Гвардиол
  • 5
    Sutalo J.
  • 2
    Тин Хрвой
  • 1
    Ренато Йосипович
Запасные игроки
  • 10
    Bliznichenko V.
  • 17
    Ярослав Надольский
  • 1
    Morgun V. (В
  • 23
    Микола Ярош
  • 3
    Okoro j.
  • 21
    Voloshyn N.
  • 14
    Diachuk M.
  • 16
    Фран Томек
  • 12
    Krkalic F. (В
  • 14
    Nikolic M. (C
  • 17
    Юрика Юрчец
  • 15
    Томислав Дувняк
  • 13
    Ведад Радоня
  • 18
    Свржняк И.
Тренеры
  • Игорь Костиюк
  • Игор Йовичевич
Трансляция
45+'
Свисток
Уходим на перерыв.
45+1'
Инфо
К первому тайму добавлена одна минута.
44'
Опасный момент
Волошин правым полуфлангом выходил на "оперативный простор", вместо ожидавшегося прострела решил бить, вратарь соперника парировал ногами, только так успев среагировать на выстрел!
40'
Ух! Забарный здорово забрасывал со своей половины в штрафную Загреба, но Цитаишвили немного к мячу не успел.
37'
Первый удар в створ в активе гостей. Загреб провёл очень хорошую атаку левым флангом с передачей на линию штрафной на Юларджию. Тот пробил низом, но точно в ту точку, где находился Нещерет.
37'
Наш онлайн может показаться скудным на события, однако матч действительно пока очень прессный. Много сумбура и без остроты от одних и других в нападении. Впрочем, не забываем, что мы говорим о матче 19-летних.
34'
Наши парни держали мяч в середине поля, в итоге, потеряв его. В ответ левым краем неплохую контратаку разгоняли загребцы, однако пробить по воротам у гостей оказалось некому.
30'
Острый прострел с правого полуфланга прошёл в штрафную киевлян. Не без приключений, но хозяева вынесли мяч подальше от ворот.
28'
Уголовой
Угловой на ворота Загреба завершился подачей прямо в руки голкиперу гостей.
26'
Несколько минут подержали мяч загребские "динамовцы", но к нашим воротам также не дошли. За полчаса команды на двоих не нанесли ни одного удара в направлении ворот. Был только прострел Цитаишвили (который УЕФА почему-то посчитал за удар) плюс заблокированный выстрел со штрафного того же Цитаишвили, когда мяч не добрался даже до вратарской.
22'
Цитаишвили взялся сам исполнять штрафной правее центра и метрах в 20 от ворот. Гео решил бить, но рефери зафиксировал фол. Похоже, из-за близкого расстояния между "стенкой" Загреба и "стенкой" Киева (между ними должен быть хотя бы метр). Впрочем, наш хавбек всё равно не перебросил гостевую "стенку".
21'
Желтая карточка
Бартол Франьич предупреждён за фол против Цитаишвили перед штрафной Загреба.
17'
Цитаишвили выполнял блестящий прострел с правого фланга, но Шулянский в подкате немного к мячу не успел.
16'
Желтая карточка
Леон Шипош получил жёлтую за фол в центре поля.
13'
Хозяева продолжают держать мяч, но в атакующей трети мало что получается. Загреб достаточно уверенно держит оборону хоть сам практически не идёт вперёд.
9'
Киев сейчас держит мяч, но пока без остроты.
6'
Нещерет под прессингом форварда не без проблем вынес мяч из своей штрафной. К счастью для нас, всё обошлось.
4'
Уголовой
Небольшой пожар в штрафной Загреба после углового от нашей команды, но пробить не нашлось кому из района левого угла вратарской соперника.
Эх, отличная передача прошла на Исаенко в штрафную гостей, однако киевлянин обработать мяч не смог.
1'
Свисток
Матч начался!
Команды вышли на поле. Киев сыграет в белом, Загреб - в синем.
Отметим, что эта стадия турнира состоит из одного матча: кто побеждает сегодня, тот проходит в 1/8 финала.
Инфо
Загреб (старт): Йосипович, Хрвой, Юришич, Гвардиол, Шутало, Франич, Янкович, Коцар, Шипош, Юларджия, Каррица
Инфо
Киев (старт): Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня, В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский, Исаенко
Всем привет! На UA-Футбол текстовый онлайн матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Встречаются два Динамо - киевское и загребское. Поединок пройдёт в столице Украины на стадионе имени Валерия Лобановского.
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Анонс матча Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19) 12.02.2020, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Динамо Киев (19) и командой Динамо Загреб (19) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2019/2020, матч начнется на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского.

Дата проведения матча: 12.02.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Игорь Костиюк и Игор Йовичевич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19) можно посмотреть 12.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо Киев (19)

Прошедший поединок команды Динамо Киев (19) был сыгран против ПАОК (19) - 27.11.2019, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо Загреб (19)

Прошедший матч команды Динамо Загреб (19) был сыгран против Манчестер Сити (19) - 11.12.2019, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2019/2020 и закончился победой команды Динамо Загреб (19).

Следите за результатами матча Динамо Киев (19) - Динамо Загреб (19) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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