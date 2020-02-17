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Боруссия - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 февраля 2020, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
2 - 1
Матч завершен
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
44' Аксель Витсель
54' Идрисса Гейе 59' Неймар 67' Торган Азар Вышел: Reyna G. (C 69' Haland Erling 75' Неймар 77' Анхель Ди Мария Вышел: Пабло Сарабия 77' Haland Erling 87' Томас Менье 89' Марко Верратти 90+1' Джейдон Санчо Вышел: Марсель Шмельцер
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
20%
Пари Сен-Жермен
42%
П1: 2.985 Х: 3.82 П2: 2.35 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Прогноз на матч
Личные встречи
Боруссия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Боруссия
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Германии 2019/2020
14.02.2020 - 22:45 Боруссия 4 - 0 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2019/2020
08.02.2020 - 20:15 Байер 4 - 3 Завершен Боруссия П
Кубок Германии 2019/2020
04.02.2020 - 21:30 Вердер 3 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Боруссия 5 - 0 Завершен "Унион" В
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2019/2020
15.02.2020 - 18:45 Амьен 4 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2019/2020
09.02.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2019/2020
04.02.2020 - 22:15 Нант 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 Пари Сен-Жермен 5 - 0 Завершен Монпелье В
Показать больше
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
20%
Пари Сен-Жермен
42%
П1: 2.985 Х: 3.82 П2: 2.35 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Главные события
Джейдон Санчо
Вышел: Марсель Шмельцер
90+1'
89'
Марко Верратти
87'
Томас Менье
77'
Анхель Ди Мария
Вышел: Пабло Сарабия
ГООЛ! Haland Erling
77'
75'
Неймар ГООЛ!
ГООЛ! Haland Erling
69'
Торган Азар
Вышел: Reyna G. (C
67'
59'
Неймар
54'
Идрисса Гейе
Аксель Витсель
44'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    90+1
  • 23
    Торган Азар
    67
  • 5
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 27
    Джан Эмре
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
    44
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 2
    Дан-Аксель Загаду
    Защитник
  • 17
    Haland Erling
    77 69
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 10
    Неймар
    Нападающий
    75 59
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
    77
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
    89
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
    54
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 2
    Тиаго Силва
    Защитник
  • 12
    Томас Менье
    Защитник
    87
Запасные игроки
  • 10
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 32
    Reyna G. (C
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 29
    Марсель Шмельцер
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 9
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 35
    Kouassi N.
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 18
    Мауро Икарди
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
90+3'
Свисток
Матч окончен! "Боруссия Д" одолела "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90+1'
Замена
Замена у "Боруссии". Шмельцер сменил Санчо.
90'
Инфо
2 мин. добавлено.
89'
Желтая карточка
Верратти получил желтую за неспортивное поведение. Марко пропустит ответную встречу в Париже. Глупейшая желтая.
87'
Желтая карточка
Менье получил желтую за фол против Рейны.
84'
Верратти грубо сыграл против Хакими. Арбитр решил не давать Марко желтую карточку.
82'
Санчо нарушил правила в атаке. Свободный для "ПСЖ".
80'
Опасный момент
Неймар пробил с близкой дистанции! Мяч летит мимо цели!
77'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! ЭРЛИНГ БРАУТ ХОЛАНД! ДУБЛЬ! Рейна отдал на Холанда. Эрлинг классно пробил с линии штрафной! 2:1!
77'
Замена
Замена у "ПСЖ". Сарабия сменил Ди Марию.
75'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мбаппе обыграл двоих защитников хозяев и прострели во вратарскую. Неймар подставил ногу! 1:1!
73'
Парижане контролируют мяч и пытаются развить свою атаку. "Шмели" отошли к своим воротам.
69'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Геррейру нанес удар после прострела Хакими с правого фланга. Мяч попал в Маркиньоса и отскочил к Холанду. Эрлинг отправил мяч в сетку! 1:0!
67'
Замена
Замена у "Боруссии". Рейна сменил Азара.
67'
Опасный момент
Ответ хозяев! Хакими нанес неплохой удар. Над перекладиной летит сфера.
65'
Опасный момент
Мбаппе пробил с острого угла! Бюрки внимателен в эпизоде!
66'
Опасный момент
Мбаппе здорово пробил со средней дистанции! Бюрки отбил перед собой! Добивание Неймара! Мимо створа!
62'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Боруссии".
59'
Желтая карточка
Неймар получил желтую за неспортивное поведение.
56'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "ПСЖ".
54'
Желтая карточка
Гейе получил желтую за фол против Витселя.
53'
Хуммельс сфолил против Мбаппе. Штрафной для "ПСЖ".
52'
Опасный момент
Мбаппе уже выходил на ударную позицию, но Бюрки! Кипер "Боруссии" вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
50'
Холанд упал в чужой штрафной. Нет фола! Играем дальше!
49'
Опасный момент
Хакими ворвался в штрафную и прострелил у самой лицевой! Навас вышел из ворот и бросился под мяч! Кипер парижан спас ворота гостей!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Желтая карточка
Витсель получил желтую за фол против Ди Марии.
41'
Витсель пробил издали! Мяч летит над перекладиной.
39'
Неймар навесил в чужую штрафную. Ди Мария не смог принять передачу партнера.
37'
Гости провели быструю атаку, но до удара не дошло. "Боруссия" умело обороняется.
35'
Опасный момент
Холанд пытался пробить головой после скидки Санчо с левого полуфланга. Мяч летит мимо цели.
34'
Опасный момент
Холанд приложился к мячу! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
33'
Парижане владеют мячом, но до ударов в створ дело не доходит.
30'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
27'
Опасный момент
САНЧО! Здорово пробил Джейдон из-под защитника парижан! Навас парировал этот выстрел! Добивание Хакими! Сфера попала в игрока "ПСЖ".
24'
Опасный момент
Санчо прострелил с левого фланга! Навас перехватил передачу соперника!
23'
Опасный момент
Джан навесил со штрафного. Хуммельс пробил головой после скидки Джейдона! Мяч опустился на сетку ворот.
22'
Гейе фолом остановил Санчо. Штрафной для "шмелей".
21'
Джан падает в чужой штрафной. Нет пенальти!
19'
Джан сфолил против Неймара в центре поля. Свободный для "ПСЖ".
17'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Боруссии".
15'
Опасный момент
Атака "Боруссии"! Санчо с мячом! Санчо! Партнеры свободны, можно выводить на удар! Санчо! Удар! Санчо пробил низом! Мимо штанги летит сфера!
13'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "ПСЖ".
11'
Опасный момент
Неймар подкручивал мяч в ближнюю "девятку" со штрафного, но не попал в цель. Мимо створа
10'
Пищек сфолил против Неймара. Штрафной для "ПСЖ".
8'
Парижане держат мяч под контролем. "Шмели" активно прессингуют соперника.
6'
Азар навесил с левого фланга. Слишком высоко для Холанда.
4'
Хуммельс надежно сыграл в обороне. Мбаппе не смог пройти опытного защитника хозяев.
2'
Хакими подклоючился по правому флангу, но не смог пройти Кюрзава. Мяч ушел за боковую. Аут для "Боруссии".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Антонио Матеу Лаос.
"Боруссия Д.", стартовый состав: Бюрки — Хакими, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру — Джан, Витсель — Санчо, Холанд, Азар. Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Шульц, Аканджи, Шмельцер, Рейна.
"Пари Сен-Жермен", стартовый состав: Навас — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Силва, Кюрзава — Верратти, Гейе — Ди Мария, Мбаппе, Неймар. Запасные: Рико, Керер, Кавани, Икарди, Сарабия, Дракслер, Куасси.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Боруссия Д." - "Пари Сен-Жермен". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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VladislavXX
18.02.2020 в 21:58
надеюсь как обычно ПСЖ вылетит
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Атлетико Атлетико 1 Ливерпуль Ливерпуль 0 Завершен 20:15 - Вчера Исманинг Исманинг 2 СЕ Фреисинг СЕ Фреисинг 0 Завершен 20:15 - Вчера СК Парндорф 1919 СК Парндорф 1919 1 Gattendorf (Авт)(Stat) Gattendorf (Авт)(Stat) 2 Завершен 20:15 - Вчера Хассельхольм Хассельхольм 2 Еслoвс БК Еслoвс БК 0 Завершен 20:15 - Вчера Хессен Драйайх Хессен Драйайх 7 Bad Vilbel (Гер)(Stat) Bad Vilbel (Гер)(Stat) 0

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Анонс матча Боруссия - Пари Сен-Жермен 18.02.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Боруссия (Дортмунд) и командой Пари Сен-Жермен (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 18.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Дортмунд) и командой Пари Сен-Жермен (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Пари Сен-Жермен осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Пари Сен-Жермен в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Пари Сен-Жермен можно посмотреть 18.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Пари Сен-Жермен, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Пари Сен-Жермен - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Пари Сен-Жермен (Париж)
Год основания Пари Сен-Жермен (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Пари Сен-Жермен был сыгран против Боруссия - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча Боруссия - Пари Сен-Жермен онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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