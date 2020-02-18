Атлетико - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча Атлетико - Ливерпуль 18.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Атлетико (Мадрид) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 18.02.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетико (Мадрид) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Атлетико, тогда как команда Ливерпуль осталась с поражением. Столкновение Атлетико и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетико (Мадрид)

Год основания Атлетико (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Ливерпуль - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)

Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команды Ливерпуль был сыгран против Атлетико - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

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