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Атлетико - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 февраля 2020, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
1 - 0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
4' Сауль 40' Садио Мане 45' Анхель Корреа
46' Лемар Томас Вышел: Маркос Льоренте 46' Садио Мане Вышел: Дивок Ориги 71' Альваро Мората Вышел: Витоло 72' Мохамед Салах Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен 75' Анхель Корреа Вышел: Коста Д. 79' Джеймс Милнер
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
16%
Ничья
16%
Ливерпуль
68%
П1: 3.58 Х: 3.18 П2: 2.33 ТБ 2: 51 ТМ 2: 0
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2019/2020
14.02.2020 - 22:00 "Валенсия" 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 21:45 Атлетико 1 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Атлетико 0 - 0 Завершен "Леганес" Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
15.02.2020 - 19:45 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Ливерпуль 4 - 0 Завершен "Саутгемптон" В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.01.2020 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2019/2020
23.01.2020 - 21:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
16%
Ничья
16%
Ливерпуль
68%
П1: 3.58 Х: 3.18 П2: 2.33 ТБ 2: 51 ТМ 2: 0
Главные события
Анхель Корреа
Вышел: Коста Д.
75'
72'
Мохамед Салах
Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен
Альваро Мората
Вышел: Витоло
71'
Лемар Томас
Вышел: Маркос Льоренте
46'
46'
Садио Мане
Вышел: Дивок Ориги
Анхель Корреа
45'
40'
Садио Мане
ГООЛ! Сауль
4'
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Томас
    Нападающий
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Савич С.
  • 0
    Ян Облак
    Вратарь
  • 0
    Альваро Мората
    Нападающий
    71
  • 0
    Стефан Савич
    Защитник
  • 0
    Аугусто Фернандес
    Полузащитник
  • 0
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 0
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 0
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 0
    Коке
    Защитник
  • 0
    Сауль
    4
  • 0
    Анхель Корреа
    Нападающий
    75 45
  • 0
    Лемар Томас
    46
  • 0
    Алиссон
    Полузащитник
  • 0
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    72
  • 0
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 0
    Фабиньо
    Защитник
  • 0
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 0
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 0
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 0
    Садио Мане
    Полузащитник
    46 40
  • 0
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Адан Антонио
  • 22
    Марио Хермосо
  • 21
    Карраско Я.
  • 19
    Коста Д.
  • 2
    Хосе Хименес
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 0
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 0
    Витоло
    Полузащитник
  • 0
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 0
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    79
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Юрген Клопп
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+3'
Уголовой
Милнер навесил с углового, Облак выбил мяч, еще и сфолили против него мерсисайдцы
90+1'
Атака через центр. Удар Диего Косты - сильно и неточно
89'
Обмен атаками, с большой натяжкой можно назвать эти атаки опасными, в обороне команды оставляют большие силы
87'
Ох, как много лишних передач у Ливерпуля, возможно это необходимость, потому что впереди все перекрыто и нет шанса на что-то конструктивное
85'
Ренан Лоди дос Сантос сегодня активен в контратаках, умеет придержать мяч и заставить соперника вернуться
83'
Ливерпулю не хватает сил, а может удачи, или настойчивости, в атаках не удается дожать неуступчивого соперника
76'
Хендерсон получил повреждение, необходима помощь, а может и замена
81'
Качели на поле в эти минуты, Атлетико старается отвечать атакой на атаку
75'
Замена
Анхель Корреа (Атлетико) покидает поле, Коста продолжит игру
79'
Замена
Джеймс Милнер (Ливерпуль) вышел на замену, травмированный Джордан Хендерсон уходит
73'
Опасный момент
Эх, Хендерсон из пределов штрафной переправлял мяч в ворота, но тот пролетел рядом со штангой
72'
Замена
Мохамед Салах (Ливерпуль) уступает место на поле Алексу Окслейд-Чемберлену
71'
Опасный момент
Ренан Лоди дос Сантос наносит неожиданный сильный удар издали, чуть-чуть не хватило точности
70'
Замена
Альваро Мората (Атлетико) уходит с поля, его заменил Витоло
68'
Опасный момент
Мората оказался в штрафной Ливерпуля и не смог пробить, на долю секунды замешкался, готовился к удару и махнул мимо мяча
67'
Атлетико удалось отодвинуть игру от своих ворот, более сумбурным стал футбол и без ворот играют команды
65'
Корреа получил повреждение, пауза в игре, ему оказывают помощь
64'
В центр поля переместилась игра
62'
Далеко от ворот комбинируют красные, не удается подойти ближе к воротам
59'
Солидное преимущество Ливерпуля, которое не воплощается в удары, стараются до верного разыграть мяч гости
58'
Салах в штрафной обыграл одного защитника, не получилось второго, обострение казалось серьезным, но снова сработала подстраховка матрацников
56'
Уголовой
Неудачно корнер разыграли гости, хотя атака продолжается вторым темпом
54'
Рискуют мерсисайдцы и идут вперед большими силами
53'
Опасный момент
Салах пробивал головой из отменной позиции с 10 метров, навес и упустили его защитники, но не попал в цель египтянин
51'
Вейналдум сыграл рукой в штрафной соперника, хорошая атака Ливерпуля завершилась ничем
49'
Хороший выход матрасников в контратаку, не успели вернуться мерсисайдцы, хотя и до удара дело не дошло, Атлетико огрызается при каждом удобном случае
48'
Ливерпуль старается закрыть соперника в его штрафной
46'
Замена
Садио Мане (Ливерпуль) уступает место на поле Дивоку Ориги
46'
Замена
Лемар Томас (Атлетико) ушел с поля, его заменил Маркос Льоренте
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Мане снова фолит, спорный момент, арбитр мог показать ему вторую желтую за отмашку, но пожалел форварда Ливерпуля
45'
Желтая карточка
Анхель Корреа (Атлетико) наказан за грубый фол против Хендерсона
43'
Ливерпуль старается системно найти слабое место хозяев, с разным темпом и при разных тактиках атакуют красные
41'
Атлетико все контролирует, несмотря на огрехи в центре поля, не всегда удается перейти быстро из обороны в атаку
40'
Желтая карточка
Садио Мане (Ливерпуль)играет грубо против Врсалько - это желтая карточка
38'
Уголовой
Неплохо разыграли корнер подопечные Клоппа, не хватило только удара, самоотверженно обороняются матрасники
36'
Опасный момент
Уууух, какой момент у Салаха! В несколько пасов на опережение мяч доставили египтянину, защитники не успевали перехватить сферу, зато успели заблокировать удар Салаха из пределов штрафной
34'
Офсайд
Лемар вырвался на ударную позицию, пробил, но все зря... и мимо, и офсайд увидели арбитры
32'
Полное преимущество у Ливерпуля, часто с ускорениями взрываются мерсисайдцы, при этом чувствуется, что гости опасаются контратак соперника и вперед большими силами не идут
29'
Сразу ответ гостей - пробил Робертсон, снова опасно и чуть неточно
28'
Сильнейший удар Парти издали - мимо цели, но достаточно неприятный выстел
25'
Игра довольно осторожная с выпадами соперников - без особой остроты
23'
Мората грубо тиграет против Фабиньо, всего лишь фол Альваро без желтой
21'
Опасный момент
Опасная контратака матрасников, Робертсон выбил мяч в последний момент, сразу два игрока могли выйти на ворота Алисона
20'
Команда Клоппа не спешит, больше разыгрывает мяч и комбинирует, в попытке найти слабое место соперника
18'
Буквально в осаде ворота хозяев, вокруг да около разыгрывают мяч гости, иногда забрасывают мяч в штрафную - Атлетико хорошо умеет сдерживать подобные навалы
15'
Через фланги красные хотят расшатать оборону мадридской команды, подопечные Симеоне откровенно действуют вторым номером
14'
И еще один неудачный удар Александер-Арнольда. Атаки гостей все более опасны, хотя и не хватает хорошего удара
11'
Александер-Арнольд увидел, что голкипер далеко вышел из ворот и хотел его перебросить, намного выше цели пролетел мяч
9'
Ливерпулю не удается зацепиться за мяч, пока ни одной толковой атаки красные не создали
7'
Офсайд
Корреа во вне игры
6'
Матрасники продолжают контролировать игру
4'
Гоооол!!!
Крайне неудачно отбивались мерсисайдцы после углового, Фабиньо подставил ногу и вывел Сауля на хорошую позицию. Хавбек Атлетико с близкого расстояния расстрелял голкипера - 1:0.
3'
Атлетико провело массированную атаку, с прессингом и наступлением на ворота гостей, удара не последовало, но напряжение хозяева создали очень серьезное
2'
В дебюте борьба за центр поля, соперники пытаются завладеть территориальным преимуществом
Свисток
Матч начался
Атлетико: 13. Облак, 15. Савич, 18. Аугусто, 24. Врсалько, 12. Ренан Лоди, 5. Тейе Партей, 6. Коке, 8. Сауль Ньигес, 10. Корреа, 11. Лемар, 9. Мората
Запасные: 1. Адан, 2. Хименес Хосе, 22. Эрмосо, 14. Льоренте, 20. Витоло, 21. Феррейра-Карраско, 19. Диего Коста
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.
Запасные: 13. Адриан, 27. Ориги, 7. Милнер, 32. Матип, 8. Кейта, 15. Окслэйд-Чемберлен, 18. Минамино
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов Атлетико - Ливерпуль.
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Анонс матча Атлетико - Ливерпуль 18.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Атлетико (Мадрид) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 18.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетико (Мадрид) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Атлетико, тогда как команда Ливерпуль осталась с поражением. Столкновение Атлетико и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль можно посмотреть 18.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Ливерпуль - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды Ливерпуль был сыгран против Атлетико - 18.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

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