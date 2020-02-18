"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Дата проведения матча: 19.02.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Астон Вилла - 16.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вердер - 15.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
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