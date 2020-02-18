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"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 февраля 2020, 22:00 - Тоттенхэм Хотспур . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
0 - 0
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56'
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
Ход матча
12' Марсель Забитцер 33' Тимо Вернер
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
46%
Ничья
19%
"РБ Лейпциг"
35%
П1: 2.816 Х: 3.52 П2: 2.61 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Tottenham's last 6 games (Champions League).
  • There have been over 2.5 goals scored in 8 of RBL's last 10 games (Champions League).
  • RBL have scored at least 2 goals in their last 4 matches (Champions League).
Прогноз на матч
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Астон Вилла 2 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 21:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 14:30 Уотфорд 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
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Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 Бавария 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Кубок Германии 2019/2020
04.02.2020 - 19:15 Айнтрахт 3 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" П
Чемпионат Германии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 Айнтрахт 2 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" П
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
46%
Ничья
19%
"РБ Лейпциг"
35%
П1: 2.816 Х: 3.52 П2: 2.61 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Главные события
33'
Тимо Вернер
12'
Марсель Забитцер
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 27
    Лукас Моура
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 23
    Бергвейн Стивен
  • 8
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 30
    Фернандес Ж.
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 21
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    33
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 3
    Ангелино
  • 7
    Марсель Забитцер
    Полузащитник
    12
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 22
    Норди Мукиеле
  • 23
    Марцель Хальстенберг
    Защитник
  • 26
    Этан Ампаду
    Полузащитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 39
    Яфет Танганга
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 28
    Ndombele T.
  • 28
    Ивон Мвого
Тренеры
Трансляция
52'
Нкунку нанес прямой удар со штрафного. Мяч летит на перекладиной.
51'
Орье снес Шика на входе в штрафную. Стандарт для "Лейпцига".
48'
Опасный момент
Моура пробил после прострела партнера! Гулачи отбил перед собой! Добивание Бергвейна! Мяч летит выше ворот!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
43'
Офсайд
Вернер в положении вне игры.
40'
Вернер прострелил в центр чужой штрафной. Санчес в подкате вынес мяч а лицевую. Угловой для "Лейпцига".
38'
Мукиэле получает помощь медиков. Пауза в игре.
36'
Опасный момент
Вернер пробил на силу после вертикальной передачи Лаймера! Льорис перевел мяч на угловой!
33'
Желтая карточка
Вернер получил желтую за фол против Уинкса.
31'
Опасный момент
Пушечный удар Фернандеша после розыгрыша углового! Жедсон послал мяч на трибуны.
29'
Шик сфолил против Уинкса. Свободный для "Тоттенхэма".
26'
Офсайд
Вернер рвался замыкать прострел Анхелиньо и оказался в офсайде.
24'
"Тоттенхэм" держит мяч под контролем, но воротам Гулачи почти не угрожает. "Лейпциг" ждет ошибки "шпор".
22'
Защитники "Лейпцига" перепасовываются между собой и выбирают направление атаки. "Тоттенхэм" перестроился в 4-4-2 и отошел к своим воротам.
20'
Статистика ударов в створ - 3:1 в пользу "Лейпцига".
17'
Уголовой
Шик нанес удар головой в дальний угол после подачи партнера с углового. Мимо створа.
14'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Лейпцига".
12'
Желтая карточка
Забитцер влетел в Бергвейна. Желтая карточка для игрока "Лейпцига".
10'
Желтая карточка
Ло Чельсо получил желтую за фол против Забитцера.
9'
Шик пробил с левого полуфланга в ближний угол! Льорис на месте.
8'
Опасный момент
Бергвейн ворвался в свободную зону на левом фланге и нанес удар в дальний угол! Гулачи парировал выстрел Стивена!
5'
"Тоттенхэм" завладел мячом. Хозяева пытаются развить свою атаку.
3'
Офсайд
Вернер пробил с угла вратарской! Льорис внимателен в эпизоде. Лайнсмен зафиксировал офсайд у Тимо.
2'
Опасный момент
Анхелиньо пробил в ближний угол с близкой дистанции! Льорис среагировал и спас ворота хозяев!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Джюнейт Чакыр.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш — Ло Чельсо, Алли, Бергвейн — Моура. Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.
"РБ Лейпциг", стартовый состав: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер — Забитцер, Нкунку — Шик, Вернер. Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" 19.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 19.02.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 19.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Астон Вилла - 16.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вердер - 15.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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