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"Аталанта" - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 февраля 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
2 - 0
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72'
"Валенсия"
Валенсия
Ход матча
16' Ханс Хатебоер 42' Йосип Иличич
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
79%
Ничья
16%
"Валенсия"
5%
П1: 1.608 Х: 4.5 П2: 5.65 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Прогноз на матч
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 "Аталанта" 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2019/2020
25.01.2020 - 22:00 Торино 0 - 7 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
20.01.2020 - 21:30 "Аталанта" 1 - 2 Завершен СПАЛ П
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Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
14.02.2020 - 22:00 "Валенсия" 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 17:15 Хетафе 3 - 0 Завершен "Валенсия" П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 21:45 "Валенсия" 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 "Валенсия" 2 - 0 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 12:45 Мальорка 4 - 1 Завершен "Валенсия" П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
79%
Ничья
16%
"Валенсия"
5%
П1: 1.608 Х: 4.5 П2: 5.65 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Главные события
ГООЛ! Йосип Иличич
42'
ГООЛ! Ханс Хатебоер
16'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 0
    Йосип Иличич
    Полузащитник
    42
  • 0
    Гомес А.
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 0
    Ханс Хатебоер
    16
  • 0
    Мартен де Рун
  • 0
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 0
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 0
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 0
    Паломино Жозе
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Пьерлуиги Голлини
  • 0
    Гонсалу Гедиш
  • 0
    Гомес М.
  • 0
    Torres Короминос
  • 0
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 0
    Кондогбиа Жоффрей
  • 0
    Карлос Солер Барраган
  • 0
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 0
    Моуктар Диакхаби
  • 0
    Эльяким Мангала
    Защитник
  • 0
    Гайя Хосе-Луис
  • 18
    Васс Даниэль
  • 1
    Доменек Жауме
  • 0
    Яспер Силлессен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Кальдара Маттиа
  • 21
    Тимоти Кастагн
  • 7
    Леннар Циборра
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 5
    Адриен Тамез
    Защитник
  • 3
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
  • 3
    Хауме
    Защитник
  • 37
    Герман Гутьеррес
  • 13
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 23
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 3
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 11
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 2
    Коррейа Т.
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
Тренеры
  • Гасперини Джанпьеро
  • Celades Альберт
Трансляция
51'
Опасный момент
Солер замыкал в одно касание прострел с правого фланга от Торреса, но направил мяч рядом с ближней штангой!
50'
Опасный момент
Гомес простреливал с левого фланга чужой штрафной, но мяч в свои ворота чуть было не срезал Дьяхаби!
49'
Заброс из глубины поля на Пашалича в чужую штрафную был перехвачен Доменеком.
47'
Торрес умудрился превратить нелепый промах по мячу на фланге в эффектный финт.
46'
Уголовой
Угловой на левом фланге заработал Алехандро своим прострелом.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.
44'
Кондогбия отобрал мяч в центре поля у соперников, дотащил до чужой штрафной, но как развивать атаку так и не придумал.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Великолепный удар от Иличича в левую девятку с лицевой границы штрафной! Вокруг стояли трое соперников!
43'
Валенсия стушевалась в центре поля.
39'
Офсайд
ДОМЕНЕК! Очередной великолепный сейв голкипера при выходе соперника один на один с ним! Гомес оторвался от опекунов! Но. Офсайд.
37'
Опасный момент
Де Роон хлестко пробивал от правого угла штрафной по скачущему мячу! Выше!
35'
Опасный момент
Мангаля в воротах, но мяч не в них! Гедеш стелил прострел вдоль штрафной с левого фланга!
33'
Алехандро получил неприятный удар сзади по ногам от Госенса на фланге.
32'
Попытка Макси нанести удар из-за пределов штрафной была заблокирована.
30'
Опасный момент
ПАНИКА В ШТРАФНОЙ ХОЗЯЕВ! Левая штанга спасла Голлини во время выхода Торреса к воротам под острым углом с правого фланга!
28'
Иличич покрутил соперников у лицевой на правом фланге штрафной, но его прострел все равно успели заблокировать.
26'
В руки Голлини пришел мяч после заброса от Гайя с левого фланга.
25'
Солер не смог провернуть попытку дриблинга на левом фланге.
23'
Заброс Парехо в направлении рывка Васса по чужой штрафной оказался слишком сильным.
22'
Офсайд
В офсайд залез Макси после скрытой передачи на вход на правый фланг штрафной.
20'
Опасный момент
Госенс поливал ворота соперников ударом от левого угла штрафной! В сетку с внешней стороны!
19'
Был ли фол в действиях де Роона на левом фланге обороны против Гедеша? Плечо в плечо?
18'
Первый гол Аталанты в плей-офф Лиги чемпионов в их еврокубковой истории.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гомес собрал вокруг себя трех соперников на левом фланге штрафной, после чего прострелил на дальнюю штангу на Хатебура! Гайя не увидел рывок у себя за спиной.
13'
В центре поля пошел на фол Паломино.
13'
Валенсия забрала мяч под свой контроль для розыгрыша в центре поля.
10'
Опасный момент
Кальдара отправил мяч выше ворот ударом из центра чужой штрафной!
9'
Классный пас от Иличича был в прошлом эпизоде мимо трех защитников.
8'
Опасный момент
ПАШАЛИЧ! Мертвый сейв от Доменека! Форвард АТаланты вышел один на один в центре штрафной!
6'
Ух! Гедеш почувствовал на себе силу удара Толоя по мячу. Прямиком в лицо.
5'
Паломино и Фрелер грубо встретили Макси, который проходил с мячом по правому флангу.
4'
Опасный момент
Прямой удар от Алехандро на силу со стандарта отправил мяч над перекладиной!
4'
Алехандро Гомес споткнулся об ногу постелившегося в подкате Парехо на пути к чужим владениям. Опасный стандарт!
3'
Фол в атаке от Макси Гомеса вблизи чужой штрафной.
1'
Штрафной заработал в центре поля для своей команды Гедеш.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.
Валенсия: Доменек — Васс, Мангаля, Дьяхаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Гедеш, М. Гомес.
Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич — Иличич, А. Гомес.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд!
Майкл Оливер (Ашингтон, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле "Джузеппе Меацца" (Милан, Италия) сыграют Аталанта из Бергамо и испанская Валенсия.
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Анонс матча "Аталанта" - "Валенсия" 19.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 19.02.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Гасперини Джанпьеро и Celades Альберт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Валенсия" можно посмотреть 19.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Рома - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Атлетико - 14.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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