"Аталанта" - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - "Валенсия" 19.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 19.02.2020

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Гасперини Джанпьеро и Celades Альберт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Рома - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Альберт Селадес



Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Атлетико - 14.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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