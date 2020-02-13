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Шахтер - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Европы - 20 февраля 2020, 19:55 - Металлист . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бобби Мэдден (Шотландия)
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Бенфика
Лиссабон
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
16%
Бенфика
23%
П1: 2.4 Х: 3.5 П2: 3.125 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Последние матчи - Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 11:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Волынь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 09:15 Шахтер 1 - 0 Завершен Вентспилс В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Олимпия 1 - 3 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
08.02.2020 - 16:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Олимпия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 16:15 Шахтер 2 - 2 Завершен Сендерюске Н
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Последние матчи - Бенфика
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен "Зенит" В
Лига Чемпионов 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Бенфика Н
Лига Чемпионов 2021
23.10.2019 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Лион В
Лига Чемпионов 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 "Зенит" 3 - 1 Завершен Бенфика П
Лига Чемпионов 2019/2020
17.09.2019 - 21:45 Бенфика 1 - 2 Завершен "РБ Лейпциг" П
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
60%
Ничья
16%
Бенфика
23%
П1: 2.4 Х: 3.5 П2: 3.125 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Трансляция
Инфо
Стартовый состав ("Бенфика"): Влаходимос, Пицци (кап), Тавареш, Диас, Ферру, Гримальдо, Таарабт, Флорентину, Серви, Чиквинье, Сеферович.
Инфо
Стартовый состав ("Шахтер"): Пятов (кап), Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.
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Анонс матча Шахтер - Бенфика 20.02.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 20.02.2020
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Бенфика можно посмотреть 20.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Волынь - 13.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против "Зенит" - 10.12.2019, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Бенфика.

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