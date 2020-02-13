Шахтер - Бенфика онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Бенфика 20.02.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 20.02.2020

Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Бенфика можно посмотреть 20.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Волынь - 13.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)

Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904

Страна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против "Зенит" - 10.12.2019, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча Шахтер - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.