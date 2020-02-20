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Рома - Гент онлайн трансляция матча

Лига Европы - 20 февраля 2020, 22:00 - Олимпико . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария)
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 0
Матч завершен
Гент
Гент
Ход матча
13' Карлос Перес 35' Безус Роман
65' Крис Смоллинг 69' Спинаццола Леонардо Вышел: Давиде Сантон 74' Безус Роман 79' Лоренцо Пеллегрини Вышел: Генрих Мхитарян 82' Диего Перотти Вышел: Джастин Клюйверт 90+1' Свен Кумс Вышел: Сулейман Марре
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рома
27%
Ничья
20%
Гент
53%
П1: 1.464 Х: 4.98 П2: 7.3 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Личные встречи
Рома
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Гент
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент
Последние матчи - Рома
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 2 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2019/2020
07.02.2020 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.02.2020 - 21:45 Сассуоло 4 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Лацио Н
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Последние матчи - Гент
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Гент П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.01.2020 - 13:30 Ингольштадт 2 - 3 Завершен Гент В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.01.2020 - 12:00 Ингольштадт 0 - 0 Завершен Гент Н
Чемпионат Бельгии 2019/2020
26.12.2019 - 21:15 Стандард 0 - 1 Завершен Гент В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 22:00 Гент 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рома
27%
Ничья
20%
Гент
53%
П1: 1.464 Х: 4.98 П2: 7.3 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Главные события
90+1'
Свен Кумс
Вышел: Сулейман Марре
Диего Перотти
Вышел: Джастин Клюйверт
82'
Лоренцо Пеллегрини
Вышел: Генрих Мхитарян
79'
74'
Безус Роман
Спинаццола Леонардо
Вышел: Давиде Сантон
69'
Крис Смоллинг
65'
35'
Безус Роман
ГООЛ! Карлос Перес
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Николас Лопес
    Нападающий
  • 31
    Карлос Перес
    13
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 4
    Бриан Кристанте
  • 21
    Верету Джордан
  • 8
    Диего Перотти
    Полузащитник
    82
  • 37
    Спинаццола Леонардо
    69
  • 20
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
    65
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    79
  • 1
    Томас Камински
    Вратарь
  • 9
    Безус Роман
    74 35
  • 16
    Джонатан Дэвид
  • 29
    Лоран Депуатр
    Нападающий
  • 8
    Вадис Одиджа-Офоэ
  • 6
    Элиша Овусу
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
    90+1
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 23
    Микаэль Лустиг
    Защитник
  • 32
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 5
    Микаэль Нгадеу-Нгаджуи
Запасные игроки
  • 18
    Давиде Сантон
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 17
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 19
    Калинич Н.
  • 99
    Джастин Клюйверт
  • 63
    Fuzato D. (В
  • 13
    Георгий Квилитая
    Нападающий
  • 22
    Сулейман Марре
  • 14
    Алессио Кастро Монтес
  • 26
    Колин Кусеманс
Тренеры
Трансляция
90+4'
Свисток
Матч окончен! "Рома" одолела "Гент"! 1:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90+1'
Замена
Замена у "Гента". Маррех сменил Кумса.
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
87'
Опасный момент
Коларов здорово пробил головой после подачи Сантона! Камински вытащил сферу из-под перекладины! Сэйв!
84'
Сантон сфолил против Чакветадзе. Штрафной для гостей.
82'
Замена
Замена у "Ромы". Клюйверт сменил Перотти.
80'
Сантон прорвалс по флангу и прострелил в центр. Мяч попал в Мохаммади и ушел за лицевую. Угловой.
79'
Замена
Замена у "Ромы". Мхитарян сменил Пеллегрини.
77'
Офсайд
Коларов оказался в офсайде.
74'
Замена
Замена у "Гента". Чакветадзе сменил Безуса.
73'
Статистика ударов в створ - 4:2 в пользу "Гента".
71'
Опасный момент
Лустиг пробил головой после скидки Депуатра. Мимо цели мяч летит.
69'
Замена
Замена у "Ромы". Сантон сменил Спинаццолу.
68'
Опасный момент
Кумс вывел Депуатра на ударную позицию, но Лоран пробил прямо в кипера "Ромы".
65'
Желтая карточка
Смоллинг получил желтую за фол против Лустига.
62'
Инфо
Владение мячом - 67%/33% в пользу "Гента".
60'
Опасный момент
Вадис здорово пробил издали! Лопес с трудом потащил выстрел игрока гостей!
58'
Опасный момент
Кристанте нанес удар головой после подачи Коларова со штрафного! Мяч попал в штангу!
56'
Опасный момент
Безус нанес удар из-за пределов штрафной! Лопес забирает мяч в руки.
54'
Мохаммади навесил в штрафную. Фасио вынес сферу за боковую. Аут для гостей.
52'
Офсайд
Джеко в офсайде.
50'
Пластун сфолил против Джеко. Штрафной для "Ромы".
47'
Офсайд
Безус забросил на Кумса. Свен забрался в положение вне игры.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Безус запустил в атаку Депуатра, но Лоран проиграл единоборство Смоллингу. Мяч потерян.
40'
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Ромы"
36'
Желтая карточка
Безус получил желтую за фол против Кристанте.
38'
Перес прострелил с фланга. Мяч попал в Кумса и ушел на угловой.
33'
Отличная передача от Вадиса на ход Безусу! Перес первый на мяче.
30'
Коларов сфолил против Вадиса. Штрафной для гостей.
28'
Кумс пробил в касание после паса Депуатра. Мяч попал в ногу защитника и улетел за лицевую. Угловой.
27'
Опасный момент
Безус решился на удар с 20-ти метров! Мяч летит рядом со штангой!
25'
Безус отдал в свободную зону. Лустиг мог обострить, но Фасио опередил соперника.
23'
Офсайд
Перес в офсайде.
22'
Опасный момент
Дэвид прострелил с правого фланга. Депуатр нанес удар! Лопес забирает мяч в руки.
20'
Интересный пас от Верету! Джеко не смог принять пас партнера. Пластун грамотно сыграл в обороне.
18'
Пеллегрини отдал на Переса, но Пластун прочитал замысел соперника. Мяч перехвачен.
16'
Спинаццола нарушил правила против Мохаммади. Свободный для "Гента".
14'
Вадис сфолил против Пеллегрини. Штрафной для хозяев.
13'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Перес принял передачу от партнера и вырвался на свидание с Камински! Удар в дальнюю "шестерку"! 1:0!
12'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Ромы".
10'
Смоллинг пытался замкнуть подачу Коларова со штрафного, но не смог дотянуться до сферы.
7'
Офсайд
Безус забрался в положение вне игры.
6'
Безус попытался пробить после подачи Вадиса, но Фасио помешал украинцу.
4'
Овусу сфолил против Перотти. Свободный для "Ромы".
3'
Перес навесил с правого фланга на Джеко. Эдин скин ул на Пеллегрини. Лоренцо не смог обострить ситуацию.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Георгий Кабаков
"Рома", стартовый состав: Лопес - Коларов, Смоллинг, Фасио, Спинаццола - Верету, Кристанте - Перотти, Пеллегрини, Перес - Джеко. Запасные: Фузато, Манчини, Сантон, Ундер, Мхитарян, Калинич, Клюйверт.
"Гент", стартовый состав: Камински - Нгаду-Нгаджуй, Лустиг, Мохаммади, Пластун - Кумс, Безус, Оджиджа-Офоэ, Овусу - Депуатр, Дэвид. Запасные: Косеманс, Кастро-Монтес, Годо, Чакветадзе, Маррех, Ньянгбо, Квилитая.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: "Рома" - "Гент". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Рома - Гент 20.02.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Рома (Рим) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч пройдет на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 20.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой Гент (Гент):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Рома и Гент в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Гент можно посмотреть 20.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Рома - Гент, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Предыдущий поединок команды Рома был сыгран против Гент - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Рома - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

Следите за результатами матча Рома - Гент онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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