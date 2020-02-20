Рома - Гент онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рома (Рим) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч пройдет на стадионе Олимпико.
Дата проведения матча: 20.02.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Рома (Рим) и командой Гент (Гент):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Рома и Гент в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Предыдущий поединок команды Рома был сыгран против Гент - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.
Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Рома - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Рома.
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