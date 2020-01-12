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Ювентус - Рома онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 22 января 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
Обновить
6'
Рома
Рим
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
50%
Ничья
33%
Рома
17%
Личные встречи
Ювентус
10
Побед
19
Игр
5
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
12.05.2019 - 21:30 Рома 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
12.05.2019 - 21:15 Рома 2 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
22.12.2018 - 21:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 21:30 Ювентус 2 - 1 Завершен Парма В
Кубок Италии 2019/2020
15.01.2020 - 22:00 Ювентус 4 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 17:30 Ювентус 4 - 0 Завершен Кальяри В
Суперкубок Италии 2021
22.12.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 3 Завершен Лацио П
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 18:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Рома В
Кубок Италии 2019/2020
17.01.2020 - 00:00 Парма 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2019/2020
05.01.2020 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.12.2019 - 21:30 Фиорентина 1 - 4 Завершен Рома В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
50%
Ничья
33%
Рома
17%
Трансляция
3'
Опасный момент
Криштиану! Дриблинг на левом фланге, смещение к центру и удар! Свалился мяч с ноги.
2'
Длинный перевод от Флоренци со своей половины поля оказался неточен.
1'
Рома в уверенном контроле мяча на старте поединка.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Фусато, Кардинали, Четин, Фасио, Жезус, Спинаццола, Сантон, Перес, Верету, Эстрелла.
Рома: Пау Лопес – Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов – Диавара, Кристанте – Ундер, Пеллегрини, Клюйверт – Калинич.
Запасные: Щесны, Пинсольо, де Лигт, Коччоло, Рэмси, Матюиди, Джан, Дибала, Куадрадо, Пьяца, Бернардески.
Ювентус: Буффон – Данило, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.
Стали известны стартовые составы:
Джанлука Рокки (Флоренция, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Италии. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и римская Рома.
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Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня Дуйсбург СВ 1900 Дуйсбург СВ 1900 0 ССВГ Фельберт ССВГ Фельберт 0 Завершен 20:00 - Сегодня Лихтенберг 47 Лихтенберг 47 7 БСВ Айнтрахт Махлсдорф БСВ Айнтрахт Махлсдорф 1 Завершен 20:00 - Сегодня Мойзелвитц Мойзелвитц 0 Айнхайт Рудольштадт Айнхайт Рудольштадт 0 Завершен 20:00 - Сегодня Ксамакс Ксамакс 10 Ла-Шо-де-Фон Ла-Шо-де-Фон 0 Завершен 19:45 - Сегодня Капфенбергер Капфенбергер 0 АСВ Драссбург АСВ Драссбург 0

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Анонс матча Ювентус - Рома 22.01.2020, Кубок Италии

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 22.01.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ювентус (Турин) и командой Рома (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Рома и Ювентус в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - Рома можно посмотреть 22.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Парма - 19.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Дженоа - 19.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

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