Ювентус - Рома онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - Рома 22.01.2020, Кубок Италии

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 22.01.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ювентус (Турин) и командой Рома (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Рома и Ювентус в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Парма - 19.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Дженоа - 19.01.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Рома.

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