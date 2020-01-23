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Динамо - Хайдук онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 24 января 2020, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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50'
Хайдук
Сплит
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
20%
Хайдук
28%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
23.01.2020 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Вардар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
20.01.2020 - 16:00 Динамо 2 - 1 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия Н
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Динамо 1 - 1 Завершен "Лугано" Н
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Последние матчи - Хайдук
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.01.2020 - 17:45 Хайдук 3 - 1 Завершен Вардар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.01.2020 - 18:00 Хайдук 5 - 0 Завершен Гонвед В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.01.2020 - 15:45 Грассхоппер 1 - 1 Завершен Хайдук Н
Клубные товарищеские матчи 2019
04.09.2019 - 19:45 NK Otok (Хор)(Stat) 0 - 5 Завершен Хайдук В
Лига Европы 2019/2020
18.07.2019 - 21:00 Хайдук 0 - 0 Завершен Гзира Юнайтед Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
20%
Хайдук
28%
Трансляция
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Хайдук слишком долго готовит свою атаку и переводит мяч с фланга на фланг
42'
Хороший темп в игре, чувствуются нагрузки, похоже на настоящее противостояние, не контрольную игру, хотя еще и не готовы игроки после зимнего перерыва
40'
Опасный момент
Вот это да, с трех метров не попал в цель Цитаишвили, прошел пас с фланга, все пробежали мима мяча, а динамовец растерялся и не ожидал этого
37'
Офсайд
Снова был де Пена, но в этот раз из офсайда
35'
Опасный момент
Де Пена пробивал очень опасно, защита и голкипер Хайдука растерялись, чуть-чуть мячу не хватило, чтобы оказаться в сетку, чуть выше он пролетел
34'
Русин едва не убежал в свободную зону, сбили его защитники, явный срыв атаки... и без желтой
32'
Все же тяжело выглядят киевляне, словно во вчерашнем матче и разгроме над Вардаром оставили все силы
31'
Офсайд
Яколиш во вне игры, но все равно хорошая была атака
29'
Опасный момент
Ух, как опасно! Крекович едва не вырвался на свидание с Бущаном, Попов в последний момент выбил мяч
27'
Опасный момент
Сидорчук наносит первый удар в створ, наверное, самый опасный момент в игре киевлян, голкипер справляется не без проблем
25'
Эдуок со штрафного не смог пробить как задумывал, впрочем, атака Хайдука продолжается вторым темпом
24'
Шепелев фолит недалеко от штрафной, опасный стандарт разыграет команда из Сплита
22'
Много ошибок у Динамо, много потерь мяча, Хайдук в эти минуты выглядит собранней и интереснее
20'
Незабитый пенальти
Цакташ не смог переиграть Бущана, удар по центру, наш голкипер выигрывает эту дуэль и спасает Динамо
19'
Опасный момент
Шабанов нарушает правила в своей штрафной, сбили Крековича, и арбитр назначает пенальти
19'
Желтая карточка
Против Де Пены нарушил правила защитник Хайдука
17'
Опасный момент
Хороший сильный удар наносил Цитаишвили, защитники его успели заблокировать
16'
Высокий прессинг Хайдука, едва не потеряли мяч киевляне, с трудом переходят центр поля "бело-синие"
14'
Больше мяч контролирует украинская команды, но острее атакует все же хорватский коллектив
12'
Небольшой пожар у ворот Бущана, Попов в последний момент выбивает мяч
10'
Пауза в игре, Шапаренко оказывают медпомощь
7'
Примерно равная игра, обоюдная легкая разведка боем проходит в эти минуты
5'
Штрафной разыграл Хайдук, перехват мяча и "бело-синие" едва не провели контратаку, довольно осторожно играют команды и оставляют у своих ворот большие силы
3'
Первый удар по воротам наносят хорваты, немного неточный был удар головой
2'
Киевляне начинают активнее, у Динамо прошла атака и пас на де Пену, но форвард немного не успел к мячу
Свисток
Матч начался
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция контрольного матча Динамо - Хайдук.
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Анонс матча Динамо - Хайдук 24.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Хайдук (Сплит) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 24.01.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Вардар - 23.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Хайдук (Сплит)
Страна: Хорватия

Предыдущий поединок команды Хайдук был сыгран против Вардар - 20.01.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хайдук.

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