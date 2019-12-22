Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 14:30
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Манчестер Юнайтед - 17.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 19.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
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