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Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 февраля 2020, 14:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
2 - 0
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83'
"Тоттенхэм"
Лондон
Ход матча
15' Оливье Жиру 23' Гарри Уинкс
48' Маркос Алонсо 63' Ndombele T. Вышел: Эрик Ламела 71' Оливье Жиру Вышел: Тэмми Абрахам
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
56%
Ничья
22%
"Тоттенхэм"
22%
П1: 1.79 Х: 3.84 П2: 4.9 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Интересные факты
  • Chelsea are undefeated in 24 of their last 25 home matches against Tottenham in all competitions.
  • Chelsea have scored at least 2 goals in 9 of their last 10 home matches against Tottenham in all competitions.
  • Tottenham have won their last 3 matches (Premier League).
  • Команда Челси пропустила как минимум 2 гола в последних 3 матчах
  • Команда Тоттенхэм Хотспур забила как минимум 2 гола в 3 последних матчах
Личные встречи
Челси
10
Побед
21
Игр
5
Побед
"Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
27.02.2019 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Лиги Англия 2018
24.01.2019 - 21:45 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Лиги Англия 2018
08.01.2019 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 21:45 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Челси Н
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Последние матчи - "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" П
Чемпионат Англии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Астон Вилла 2 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 21:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 14:30 Уотфорд 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
56%
Ничья
22%
"Тоттенхэм"
22%
П1: 1.79 Х: 3.84 П2: 4.9 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Главные события
Оливье Жиру
Вышел: Тэмми Абрахам
71'
63'
Ndombele T.
Вышел: Эрик Ламела
ГООЛ! Маркос Алонсо
48'
23'
Гарри Уинкс
ГООЛ! Оливье Жиру
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
    15
  • 19
    Mount Mason
  • 24
    James Reece
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
    48
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 23
    Бергвейн Стивен
  • 27
    Лукас Моура
    Полузащитник
  • 8
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
    23
  • 28
    Ndombele T.
    63
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 39
    Яфет Танганга
Запасные игроки
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
  • 47
    Гилмур Б.
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 30
    Фернандес Ж.
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 29
    Оливер Скипп
Тренеры
Трансляция
77'
Замена
Замена у "Челси". Виллиан сменил Баркли.
75'
Уинкс упал в чужой штрафной после единоборства с Рюдигером. Нет пенальти.
73'
Инфо
Статистика ударов в створ - 5:3 в пользу "Челси".
71'
Замена
Замена у "Челси". Абрахам сменил Жиру.
68'
Ничего у "шпор" не получается впереди. Без Кейна и Сона совсем беда.
65'
Желтая карточка
Кристенсен получил желтую за фол против Моуры.
63'
Замена
Замена у "Тоттенхэма". Ламела сменил Ндомбеле.
60'
Игрок "Тоттенхэма" рухнул на газон в чужой штрафной. Пенальти не будет.
58'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Челси".
55'
Санчес и Маунт выясняют отношения на поле. Арбитр пошел успокаивать игроков.
53'
Удаления Ло Чельсо не будет. Играем дальше.
52'
Арбитр остановил встречу. Оливер смотрит повтор эпизода с фолом Ло Чельсо против Аспиликуэты.
50'
Опасный момент
Баркли пробил с острого угла! Мяч летел под перекладину, но Льорис спас!
48'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Баркли отдал с правого полуфланга на Алонсо. Маркос идеально пробил в дальний угол! 2:0!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
"Челси" держит мяч под контролем. Тоттенхэм активно прессингует соперника.
40'
Баркли принял передачу от Ковачича! Удар! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
37'
Опасный момент
Танганга мог забивать в пустые ворота, но не смог догнать мяч! Момент упущен!
35'
Опасный момент
Танганга пробил головой после подачи партнера с углового! Кабальеро в прыжке пантеры вытащил мяч из-под перекладины! Роскошный сэйв!
33'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:2 в пользу "Челси".
31'
Жиру нанес удар издали! Мяч летит мимо створа!
29'
Ковачич сфолил против Ло Чельсо. Свободный удар для "Тоттенхэма".
26'
Санчес сфолил против Баркли. Свободный для "Челси".
24'
Опасный момент
Алонсо здорово приложился к мячу! Сфера летит над перекладиной!
23'
Желтая карточка
Уинкс получил желтую за фол против Жоржиньо.
21'
Бергвейн выходил на ударную позицию, но Кабальеро здорово сыграл на выходе. Мяч перехвачен.
18'
Опасный момент
Неплохой удар от Джеймса! Мяч летит мимо цели.
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Жиру принял киндальную передачу от Жоржиньо и нанес удар! Льорис потащил! Добивание Баркли! Мяч попал в стойку! Еще один удар Жиру! Гол! 1:0!
12'
Инфо
Владение мячом - 77%/23% в пользу "Челси".
10'
Опасный момент
Моура подработалмяч и пробил с линии штрафной! Кабальеро спасает ворота "синих"!
8'
Жоржньо сфолил против Бергвейна. Свободный для "Тоттенхэма".
6'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
4'
Маунт передержал мяч и упустил момент для обострения ситуации около чужой штрафной. Мяч перехвачен.
2'
Атака Челси! Алонсо навесил с левого фланга. Защитник гостей перехватил подачу Маркоса.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майкл Оливер.
"Челси", стартовый состав: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт. Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Лофтус-Чик, Виллиан, Абрахам.
"Тоттенхэм" стартовый состав: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн. Запасные: Гассанига, Орье, Ламела, Дайер, Сессеньон, Алли, Фернандеш.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: "Челси" - "Тоттенхэм". Начало поединка - 14:30.
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Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 22.02.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм" можно посмотреть 22.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Манчестер Юнайтед - 17.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 19.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча Челси - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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