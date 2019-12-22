Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 22.02.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 22.02.2020

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Манчестер Юнайтед - 17.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 19.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

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