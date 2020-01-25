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Шахтер - Лех онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 25 января 2020, 16:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
Матч завершен
Лех
Познань
Ход матча
24' Жуниор Мораес
46' Евгений Коноплянка 46' Алексей Шевченко 46' Виктор Коваленко 46' Фернандо дос Сантос Педро 50' Сергей Кривцов 61' Давид Хочолава 61' Антонио М. 61' Маркиньос Сиприано 68' Анатолий Трубин 68' Игорь Кирюханцев 82' Даниил Сикан
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
20%
Лех
9%
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Лех
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех
Клубные товарищеские матчи 2019
31.01.2019 - 16:00 Лех 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех В
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Заря 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Шахтер 0 - 3 Завершен Аталанта П
Премьер-лига 2021
06.12.2019 - 19:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Лех
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 18:00 Лех 0 - 0 Завершен Астра Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 15:00 Санкт-Пельтен 0 - 0 Завершен Лех Н
Клубные товарищеские матчи 2019
12.07.2019 - 11:30 Лех 3 - 1 Завершен ГКС В
Клубные товарищеские матчи 2019
09.07.2019 - 19:30 Лех 2 - 0 Завершен Витесс В
Показать больше
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
20%
Лех
9%
Главные события
ГООЛ! Сергей Кривцов
50'
Жуниор Мораес
24'
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
    50
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 29
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
    24
  • 1
    Мики Ван дер Хар
  • 4
    Томас Рогне
    Защитник
  • 22
    Владимир Костевич
    Защитник
  • 25
    Педру Тиба
    Нападающий
  • 9
    Кристиан Гюткьер
Запасные игроки
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
    61
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
    68
  • 8
    Антонио М.
    61
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    46
  • 12
    Веллингтон Нем
    Полузащитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
    46
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
    46
  • 91
    Михайло Мудрик
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
    61
  • 81
    Анатолий Трубин
    68
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
    46
  • 45
    Даниил Сикан
    82
  • 33
    Кароль Шиманский
  • 13
    Томаш Дейевски
  • 28
    Карол Смайдор
  • 39
    Якуб Карбовник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:0! В первом матче на сборах в Турции Шахтер оказался сильнее своего соперника!
90+1'
Запустил мяч Муравский мощным выносом за лицевую чужой половины поля, перехватывая возможную контратаку соперников.
89'
Хочолава выступил на перехват попытки дальнего удара в исполнении Карбовника.
87'
Сикан в офсайде оказался после передачи в контратаке Шахтера. Связки дончан в подвешенном состоянии.
85'
Опасный момент
ТРУБИН! Качественное отражение удара низом со средней дистанции от молодого голкипера!
83'
По правому флангу старался прорваться Вакула, однако уступил в борьбе против соперника корпусом.
82'
Замена
Сикан вышел на поле вместо Фернандо. Бразилец не впечатлил на позиции форварда.
81'
Рукой сыграл Муравский в своей штрафной?! Арбитр пропустил эпизод.
80'
Коваленко не сумел качественно разогнать контратаку взаимодействием с Коноплянкой.
79'
Завозился с мячом в штрафной Антонио, в результате чего Муравскому пришлось подстраховать бразильца своевременным выносом отскока на угловой.
78'
Фернандо получил по ногам при попытке обработать верховой мяч в центре поля.
77'
Замена
Муравский вышел на поле вместо Кривцова.
76'
Опасный момент
Тибо неточным обводящим ударом запустил мяч над перекладиной со входа в центр штрафной Шахтера.
75'
Муравский готовится к дебюту в составе первой команды.
74'
Опасный момент
ТРУБИН! Пушач в одиночку прошел через центр обороны Шахтера, вошел в штрафную, и пробил на исполнение в правый нижний угол! Прочитал Анатолий!
73'
Бондаренко не смог зацепиться за мяч после передачи с левого фланга от Исмаили.
71'
Опасный момент
Трубин забрал мяч в руки после удара головой в исполнении Гюткьяера от левого угла вратарской.
70'
Офсайд
Коноплянка отдал бездумный пас на Сиприано в офсайд во время своего сольного прохода по левому флангу.
68'
Замена
Вакула, Кирюханцев и Трубин вышли вместо Марлоса, Болбата и Шевченко.
66'
Опасный момент
Костевич мощно выстрелил от левого угла штрафной, на что Шевченко ответил уверенным сейвом!
65'
Гости завладели инициативой в атаке в последние минуты.
63'
Бондаренко разместился в зоне центрального атакующего полузащитника.
61'
Замена
Сиприано, Бондаренко, Маркос Антонио и Хочолава вместо Исмаили, Патрика, Степаненко и Матвиенко, соответственно.
60'
Десант Шахтера готовится к выходу на поле.
59'
Прострел Исмаили с левого фланга был заблокирован.
58'
Теперь уже, Костевич лег в подкате под прострел Коноплянки от левой границы штрафной.
57'
Костевич разобрался с мячом в центре своей штрафной после подачи Исмаили с левого фланга.
57'
Опасный момент
Удар Фернандо из левой половины штрафной был заблокирован защитником. Угловой!
56'
Подкат Матвиенко сопроводил выход мяч за лицевую на правом фланге атаки номинальных гостей.
55'
Исмаили вырезал с левого фланга в зону на вход в чужую штрафную, однако Костевич успел опередить Коваленко.
53'
Польская команда старается нащупать брешь на правом фланге обороны соперника.
51'
Коноплянка обострял на левом фланге чужой штрафной, однако Коваленко не пропустили в зону последовавшей передачи Евгения.
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! Болбат подал с правого фланга, после чего мяч, рикошетом от Шатки, достался Кривцову, удар слету в исполнении которого никто не успел накрыть. Точно в правый нижний угол!
49'
Уголовой
Костевич перехватил прострел Марлоса с правого фланга. Угловой.
48'
Исмаили был сбит в глубине левого фланга обороны Шахтера.
48'
Коваленко получил капитанскую повязку после замены Пятова.
46'
Замена
Шевченко заменил Пятова в "рамке".
46'
Замена
Также, Конопляка вместо Тайсона, Коваленко заменил Тете.
46'
Замены есть у Шахтера. К примеру, Фернандо занял место в центре атаки.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Пятов со второй попытки забрал мяч в руки после удара Пушача со средней дистанции по направлению к левому верхнему углу!
44'
Шахтер очень здорово использует зоны польской команды, которые возникают при контратаках подопечных Каштру.
43'
Опасный момент
ТЕТЕ! Постелил он свой удар из-под Костевича в левый нижний угол! Очень близко к основанию штанги!
41'
Опасный момент
Взорвался Шахтер еще один моментом! Тайсон подключил на левом фланге штрафной Исмаили, который старался отыграть на Мораеса, однако голкипер вовремя выскочил из ворот.
41'
Опасный момент
ПАТРИК! Сочный хлесткий удар от Алана со входа в штрафную, после отскока! Прямиком в руки ван дер Харту!
40'
Опасный момент
БОЛБАТ! Сергей простреливал от правого угла вратарской, однако Мухар лег под эту передачу соперника!
37'
В итоге, пробил именно Тайсон. С подъема стопы, сильно, но слишком высоко.
36'
Штрафной заработал Шахтер на левом фланге. Патрик и Тайсон у мяча.
33'
Опасный момент
Забрал мяч в руки Пятов, после перспективной срезки мяча в сторону ворот головой от Гюткьяера из центра штрафной!
31'
Матвиенко не позволил Гюткьяеру пройти в завершающую стадию контратаки Леха.
30'
Исмаили стал жертвой жесткого подката на левом фланге атаки дончан.
28'
Развивается атака Шахтера широким фронтом, без особого продвижения вперед.
26'
Опасный момент
Силовой навес со штрафного на правом фланге от Пушача завершился ударом головой в исполнении Рогне, который отправил мяч над перекладиной.
24'
Желтая карточка
Мораес предупрежден за грубый фол при попытке сзади отобрать мяч у убегавшего по флангу Южляка.
23'
Опасный момент
Под перекладину летел мяч после удара головой от Рогне! Вновь Андрей Пятов занимает правильную позицию на линии ворот.
22'
Патрик прошелся по ногам Марчвински на правом фланге атаки польской команды.
20'
Опасный момент
С небольшим рикошетом от Кривцова проходил удар со средней дистанции от Мархвински. Пятов справился.
19'
Польская команда находится под прессингом команды Каштру, что снижает темп атаки Леха.
17'
Длинный перевод мяча в переднюю линию в исполнении Кривцова оказался слишком сильным.
15'
Опасный момент
Тете ворвался в штрафную с правого фланга, после чего на силу прострелил на Мораеса на вход во вратарскую, однако Жуниор так и не смог отправить мяч в сторону ворот.
13'
Тайсон играет невпопад с партнерами пока что. Надо набирать форму по ходу встречи.
12'
Уголовой
Навес Патрика с углового на правом фланге защитники вынесли из штрафной.
11'
Опасный момент
Костевич прочитал опасный пас Марлоса в направлении Мораеса во вратарскую Леха!
10'
Исмаили грубо вкатился в ноги Южвяку на левом фланге обороны, однако польский клуб из эпизода извлек лишь угловой для себя.
8'
Подачу с левого фланга от Костевича перехватил центр обороны Шахтера.
6'
Патрика отправили на газон мелким фолом соперники на левом фланге атаки "горняков".
4'
Опасный момент
МОРАЕС! Прекрасный момент упустил форвард, не сумев ударом в одно касание замкнуть прострел Исмаили с левого фланга на ближний угол вратарской!
3'
Тяжеловато выглядит Тайсон, что сразу бросается в глаза.
1'
Привыкают "горняки" к темпу полноценного поединка. Впервые в этом году играет подопечные Каштру.
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Трубин, Хочолава, Бондарь, Муравский, Сиприано, Кирюханцев, Маркос Антонио, Коваленко, Бондаренко, Нем, Коноплянка, Вакула, Фернандо, Мудрик, Дентиньо, Сикан.
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес.
Запасные: Шимански, Крномаркович, Дейевски, Смайдор, Невядомски, Модер, Летниовски, Бартковьяк, Карбовник, Жимчак.
Лех: ван дер Харт — Камински, Шатка, Рогне, Костевич — Южвяк, Мухар, Тиба, Пушач — Мархвински — Гюткьяер.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле стадиона "Regnum Sports Center" (Белек, Турция) сыграют польский Лех и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Шахтер - Лех 25.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 25.01.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Лех осталась с поражением. Столкновение Лех и Шахтер в предыдущем футбольном матче 31.01.2019 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Лех можно посмотреть 25.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Лех, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Заря - 14.12.2019, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Лех (Познань)
Год основания Лех (Познань): 1922
Страна: Польша
Тренер: Ян Урбан

Прошедший поединок команды Лех был сыгран против Астра - 22.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Лех онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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