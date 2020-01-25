Шахтер - Лех онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Лех 25.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 25.01.2020

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Лех осталась с поражением. Столкновение Лех и Шахтер в предыдущем футбольном матче 31.01.2019 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Заря - 14.12.2019, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Лех (Познань)

Год основания Лех (Познань): 1922

Страна: Польша

Тренер: Ян Урбан



Прошедший поединок команды Лех был сыгран против Астра - 22.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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