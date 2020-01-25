Шахтер - Войводина онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Войводина 26.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Войводина (Нови-Сад) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 26.01.2020

Время начала матча: 16:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лех - 25.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Войводина (Нови-Сад)

Страна: Сербия



Предыдущий поединок команды Войводина был сыгран против Спартак Здрепцева Крв - 22.01.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Войводина.

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