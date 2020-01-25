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Шахтер - Войводина онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 26 января 2020, 16:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
30'
Войводина
Нови-Сад
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
19%
Войводина
12%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех В
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Заря 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Шахтер 0 - 3 Завершен Аталанта П
Премьер-лига 2021
06.12.2019 - 19:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Войводина
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 14:00 Войводина 2 - 1 Завершен Спартак Здрепцева Крв В
Клубные товарищеские матчи 2019
06.08.2019 - 19:30 Войводина 0 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад П
Клубные товарищеские матчи 2019
08.07.2019 - 19:45 НК Кршко 0 - 1 Завершен Войводина В
Клубные товарищеские матчи 2019
05.07.2019 - 19:00 Триглав 2 - 3 Завершен Войводина В
Клубные товарищеские матчи 2019
03.02.2019 - 16:00 Енисей 2 - 2 Завершен Войводина Н
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
19%
Войводина
12%
Трансляция
23'
Стараются часто бить по воротам соперники Шахтера, почти в каждой атаке, точности пока не хватает этим ударам
21'
Уголовой
Копонлянка разыграл угловой, голкипер на выходе забирает мяч
19'
В центр поля переместилась игра, горняки переводят мяч с фланга на фланг
17'
Офсайд
Фернандо во вне игры
16'
Уголовой
Еще один удар по воротам и снова неточно, хотя достаточно опасно, корнер в два касания разыграла Войводина
14'
Первый удар по воротам наносил Дринчич, поспешный и очень неточный получился удар
12'
Шахтер играет первым номером, полное преимущество в дебюте у подопечных Каштру
11'
Опасный момент
Хороший момент создал Сиприано, ворвался в свободную зону, сделал пас в центр на Фернандо, в последний момент ему не позволили пробить
8'
Коноплянка в штрафной обострил игру, пробить не смог, казалось его сбили, арбитр не увидел фола
7'
Сербская команда старается высоко встречать украинцев, один раз даже отобрали мяч, правда, сразу же его и потеряли
5'
Две неплохих атаки провел Шахтер, прошли обостряющие передачи в штрафную, а вот пробить дончанам уже не позволили защитники
2'
Спокойное начало встречи, горняки больше контролируют мяч
Свисток
Матч начался
Запасные Шахтера: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Бондаренко, Патрик, Вакула, Болбат, Мораес, Сикан.
Состав Шахтера: Трубин, Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано, Коваленко, Маркос, Веллингтон Нем, Мудрик, Коноплянка, Фернандо.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция контрольного матча Шахтер - Войводина.
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Интер Интер 1 Кальяри Кальяри 1 Завершен 12:45 - Сегодня Атлетико Атлетико 0 "Леганес" 0 Завершен 22:00 - Вчера Реймс Реймс 0 Мец Мец 1 Завершен 22:00 - Вчера Монако Монако 1 Страсбур Страсбур 3 Завершен 22:00 - Вчера Монпелье Монпелье 2 Дижон Дижон 1

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Анонс матча Шахтер - Войводина 26.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Войводина (Нови-Сад) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 26.01.2020
Время начала матча: 16:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лех - 25.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Войводина (Нови-Сад)
Страна: Сербия

Предыдущий поединок команды Войводина был сыгран против Спартак Здрепцева Крв - 22.01.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Войводина.

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