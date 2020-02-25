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Наполи - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 февраля 2020, 22:00 - Сан-Паоло . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Феликс Брых (Германия)
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
23%
Ничья
23%
Барселона
55%
П1: 3.22 Х: 3.58 П2: 2.32 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Napoli are undefeated in their last 6 matches (Champions League).
  • Barcelona are undefeated in their last 6 matches (Champions League).
Прогноз на матч
Личные встречи
Наполи
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Барселона
Клубные товарищеские матчи 2019
08.08.2019 - 02:15 Барселона 2 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
21.02.2020 - 22:00 Брешиа 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 19:45 Кальяри 0 - 1 Завершен Наполи В
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 16:15 Наполи 2 - 3 Завершен Лечче (Ита)(Stat) П
Чемпионат Италии 2019/2020
03.02.2020 - 21:30 Сампдория 2 - 4 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 17:00 Барселона 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 "Валенсия" 2 - 0 Завершен Барселона П
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Новости команд
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
23%
Ничья
23%
Барселона
55%
П1: 3.22 Х: 3.58 П2: 2.32 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 0
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 0
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 0
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 0
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 0
    Никола Максимович
  • 0
    Костас Манолас
    Защитник
  • 0
    Джованни Ди Лоренцо
  • 0
    Мариу Руй
    Защитник
  • 0
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 0
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 0
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 0
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 0
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 0
    Ферри де Йонг
  • 0
    Артуро Видаль
  • 0
    Херард Пике
    Защитник
  • 0
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 0
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 0
    Хуниор Фирпо
  • 0
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Семеду, Умтити, Пике, Видаль, де Йонг, Ракитич, Бускетс, Месси, Гризманн.
"Наполи": Оспина, Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Зелински, Руис, Демме, Мертенс, Кальехон, Инсинье.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ Наполи - Барселона.
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Анонс матча Наполи - Барселона 25.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 25.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Барселона (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Барселона, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Барселона и Наполи в предыдущем футбольном матче 08.08.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Барселона можно посмотреть 25.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Наполи - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Брешиа - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Эйбар - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Барселона.

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