Бенфика - Шахтер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч начнется на стадионе Эштадиу да Луж.
Дата проведения матча: 27.02.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Бенфика (Лиссабон) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Бенфика в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Lage B. и Луис Кастро разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Жил Висенте - 24.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2019/2020 и закончился победой команды Бенфика.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 23.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
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