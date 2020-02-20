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Бенфика - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 27 февраля 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
2 - 1
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перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
9' Пицци 12' Диас Р.
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
15%
Ничья
19%
Шахтер
66%
П1: 2.16 Х: 3.74 П2: 3.44 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Shakhtar's last 3 games (Europa League).
  • Benfica have conceded at least 2 goals in their last 3 matches (Europa League).
Личные встречи
Бенфика
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шахтер
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2019/2020
24.02.2020 - 21:30 Жил Висенте 0 - 1 Завершен Бенфика В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика П
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен "Зенит" В
Лига Чемпионов 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Бенфика Н
Лига Чемпионов 2021
23.10.2019 - 22:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Лион В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 11:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Волынь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 09:15 Шахтер 1 - 0 Завершен Вентспилс В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Олимпия 1 - 3 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
15%
Ничья
19%
Шахтер
66%
П1: 2.16 Х: 3.74 П2: 3.44 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
12'
Диас Р. ГООЛ!
ГООЛ! Пицци
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Силва Р.
  • 0
    Таарабт Адель
  • 0
    Алмейда А.
  • 0
    Диас Р.
    12
  • 84
    Томас Таварес
  • 6
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 97
    Феррокариль Оэсте
  • 3
    Алекс Гримальдо
  • 19
    Шикиньо
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Нападающий
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 21
    Пицци
    Нападающий
    9
  • 20
    Соуза Д.
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 0
    Веллингтон Веллингтон
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 22
    Матвиенко
    Защитник
  • 0
    Микола Матвиенко
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 95
    Карлос
    Защитник
  • 1
    Свилар М. (В
  • 73
    Йота
  • 71
    Tavares N.
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 95
    Винисиус Карлос
  • 71
    Нуно Таварес
  • 61
    Флорентину
  • 11
    Франко Серви
    Нападающий
  • 1
    Миле Свилар
    Вратарь
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 5
    Давид Хочолава
    Нападающий
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 99
    Фернанду
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
Тренеры
  • Lage B.
  • Луис Кастро
Трансляция
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Навес со штрафного с правого фланга от дончан получился неточным.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.
45'
Силва сфолил в центре поля против Антонио.
43'
Желтая карточка
Исмаили получил предупреждение за свою отмашку в центре поля от Диаша.
41'
Опасный момент
Пятов парировал удар в дальний угол от Соузы из правой половины штрафной, который отправил мяч по мокрому газону.
40'
Небольшое преимущество в контроле за Бенфикой.
38'
Мораес с фолом встретил Диаша в борьбе за мяч в центре поля.
36'
Гоооол!!!
Диаш расстрелял левый угол ворот Пятова ударом головой, замкнув подачу углового с правого фланга!
34'
Плохая подача от Додо с правого фланга в чужую штрафную. Срезка мяча произошла.
32'
Контроль мяча от португальской команды вынудил Шахтер опуститься в оборону.
31'
Спазм свел мышцы задней поверхности бедра у Мораеса. Повезло, что без последствий.
30'
Длинная передача Чикинью со своей половины поля оказалась слишком сильной.
28'
Опасный момент
Пятов чудит, обрезая команду на своей половине поля, но контратаку удалось погасить тут же!
26'
Дончане опустили мяч на газон, и теперь думают над позиционным продвижением.
23'
Опасный момент
Подрезал мяч головой Тавареш после подачи с углового на правом фланге, но в створ ворот не попал!
22'
Опасный момент
В сторону своих ворот срезал мяч Матвиенко после прострела с правого фланга!
21'
Предельно влажная трава сегодня в Португалии.
19'
Опасный момент
КАК ВЫСКОЧИЛ ИСМАИЛИ НА ПРАВЫЙ УГОЛ ВРАТАРСКОЙ! Штанга спасла Бенфику поле его удара с острого угла.
18'
Матвиенко в панике был вынужден прерывать верховой заброс в штрафную из центра поля.
16'
Гримальдо почувствовал на себе мощь локтя Додо в центре поля.
15'
Рафа Силва очень грубым фолом встретил рывок Тайсона в центре поля.
12'
Гоооол!!!
Не прошло и минуты, как счет снова равный! В свои ворота срезал мяч Диаш, проиграв борьбу Мораес после прострела Додо с правого фланга штрафной.
9'
Гоооол!!!
Пропускаем! Пицци расстрелял правый угол ворот Пятова ударом из левой половине штрафной!
8'
Опасный момент
УХ! Пицци вырезал подачу с левого фланга, а Диаш не успел замкнуть в одно касание!
6'
Опасный момент
Мораес не успел замкнуть прострел Исмаили с левого фланга, а в ответной атаке португальце Пятов перевел на угловой дальний удар Пицци!
3'
Грешит Шахтер браком при передачах. Очень неуместно.
1'
Уголовой
С подачи углового на правом фланге начала Бенфика.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.
Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.
Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци, Соуза.
Первый матч между этими командами прошел на ОСК "Металлист" в Харькове и завершился победой дончан со счетом 2:1.
Бьорн Кёйперс (Олдензал, Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Да Луж" (Лиссабон, Португалия) сыграют португальская Бенфика и донецкий Шахтер.
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Комментарии(5)
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Impressed (Украина)
27.02.2020 в 22:13
1-1???????
Ответить
0
0
lightning (Одесса)
27.02.2020 в 22:15
ДА!
Ответить
0
0
Impressed (Украина)
27.02.2020 в 22:12
1-0(((
Ответить
0
0
avatar
Max_Nj (Мелітополь)
27.02.2020 в 19:00
Хорошей игры!!! И, главное - ПОБЕДЫ!!!
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
27.02.2020 в 21:23
За Нашу победу!
Ответить
0
0
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Анонс матча Бенфика - Шахтер 27.02.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч начнется на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 27.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бенфика (Лиссабон) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Бенфика в предыдущем футбольном матче 20.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Lage B. и Луис Кастро разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Шахтер можно посмотреть 27.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Жил Висенте - 24.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2019/2020 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 23.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Бенфика - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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