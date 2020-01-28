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Динамо - Олимпия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 февраля 2020, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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38'
Олимпия
Любляна
Ход матча
10' Виталий Буяльский 27' Беньямин Вербич
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
22%
Олимпия
22%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
28.01.2020 - 11:00 Динамо 2 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.01.2020 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо-Брест В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.01.2020 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Хайдук П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
23.01.2020 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Вардар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
20.01.2020 - 16:00 Динамо 2 - 1 Завершен Нефтчи В
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Последние матчи - Олимпия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
03.02.2020 - 16:30 Олимпия 6 - 3 Завершен Железничар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 18:45 Слован 2 - 1 Завершен Олимпия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 15:00 Олимпия 0 - 0 Завершен Радомлье Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 16:00 Риека 4 - 2 Завершен Олимпия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.01.2020 - 15:15 Олимпия 3 - 1 Завершен Динамо Загреб II В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
22%
Олимпия
22%
Главные события
ГООЛ! Беньямин Вербич
27'
ГООЛ! Виталий Буяльский
10'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 9
    Sol Фран
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
    27
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
    10
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
Запасные игроки
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 43
    Назарий Русин
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
36'
Офсайд
В офсайд попал Соль во время подачи от Буяльского с правого фланга.
33'
Опасный момент
Кадири вынес мяч из пустых ворот после прострела с левого фланга!
32'
Опасный момент
Удар Вербича с левого полуфланга чужой штрафной заставил мяч разминуться с дальней штангой!
29'
Офсайд
Офсайд у Соля был зафиксирован во время попытки Франа переиграть голкипера соперников после передачи вразрез из глубины поля.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вербичу выдал роскошный пас с левого фланга в штрафную Сидорчук, после чего Беньямин просто вложил свой удар низом на исполнение в дальний угол чужих ворот!
24'
Опасный момент
МИКОЛЕНКО! Защитник постелился в подкате в штрафной своей команды с целью заблокировать расстрельный удар Савича из опасной позиции!
22'
Дуэлунд слишком высоко поднял мяч над чужой штрафной, так что на его навес никто из партнеров не имел возможности откликнуться.
20'
Против Попова нарушил правила Вукушич во время борьбы за мяч в штрафной Динамо.
18'
Дальний удар в исполнении Путинчанина отправил мяч намного выше ворот.
Инфо
Состав гостей. Олимпия: Орбанич – Боаки, Баньяк, Гажич, Юрчевич, Томич, Путинчанин, Валенчич, Менало, Савич, Вукушич.
15'
Опасный момент
Ух! С линии ворот пришлось защитнику Олимпии выносить мяч после неудачной срезки его партнером передачи Дуэлунда с правого фланга!
12'
Волновая атака словенской команды была сведена на нет усилиями Кадири.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! С углового на левом фланге навес в штрафную отдал Дуэлунд. Кендзера пробил головой в стоящего рядом с ним защитника, после чего отскок подобрал в центре чужих владений Буяльский, и со второй попытки сумел протолкнуть мяч мимо защитников в левый угол чужих ворот.
9'
На дальнем выходе из ворот сыграл голкипер словенской команды, опередив Буяльского на левом фланге обороны.
6'
Вербич обострял ситуацию передачей на левый фланг, к лицевой, однако Дуэлунд предпочел остановиться в наступлении.
3'
Прорыв Вербича по левому флангу был остановлен соперником. Угловой.
1'
На своей половине начали киевляне поединок. Контроль без продвижения.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко, Шапаренко, Андриевский, Де Пена, Караваев, Сухорчуко, Русин.
Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко – Буяльский, Дуэлунд, Вербич, Шепелев, Сидорчук – Соль.
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле "Bellis Hotel" (Белек, Турция) сыграют киевское Динамо и словенская Олимпия.
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Анонс матча Динамо - Олимпия 05.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Олимпия (Любляна) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.02.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Кайрат - 28.01.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Олимпия (Любляна)
Страна: Словения

Прошедший поединок команды Олимпия был сыгран против Железничар - 03.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Олимпия.

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