Динамо - Олимпия онлайн трансляция матча

Гоооол!!!

ГОЛ! С углового на левом фланге навес в штрафную отдал Дуэлунд. Кендзера пробил головой в стоящего рядом с ним защитника, после чего отскок подобрал в центре чужих владений Буяльский, и со второй попытки сумел протолкнуть мяч мимо защитников в левый угол чужих ворот.