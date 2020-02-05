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Шахтер - Сённерйюск онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Сённерйюск
Хадерслев
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
57%
Ничья
14%
Сённерйюск
29%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
30.01.2020 - 09:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Словацко В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.01.2020 - 09:45 Шахтер 0 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
26.01.2020 - 16:30 Шахтер 1 - 1 Завершен Войводина Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех В
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Последние матчи - Сённерйюск
Лига Европы 2016/2017
25.08.2016 - 21:00 Спарта 3 - 2 Завершен Сённерйюск П
Лига Европы 2016/2017
18.08.2016 - 19:15 Сённерйюск 0 - 0 Завершен Спарта Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
57%
Ничья
14%
Сённерйюск
29%
Трансляция
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Шахтер - Сённерйюск.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Сённерйюск 05.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Сённерйюск (Хадерслев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.02.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Македония Герче Петров - 05.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Сённерйюск (Хадерслев)
Страна: Дания

Предыдущий поединок команды Сённерйюск был сыгран против Спарта - 25.08.2016, в рамках турнира Лига Европы 2016/2017 и закончился победой команды Спарта.

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