Шахтер - Сённерйюск онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Сённерйюск 05.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Сённерйюск (Хадерслев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.02.2020

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Македония Герче Петров - 05.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Сённерйюск (Хадерслев)

Страна: Дания



Предыдущий поединок команды Сённерйюск был сыгран против Спарта - 25.08.2016, в рамках турнира Лига Европы 2016/2017 и закончился победой команды Спарта.

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