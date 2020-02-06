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Динамо - Борац онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 09 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
4 - 1
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80'
Борац
Баня-Лука
Ход матча
40' Беньямин Вербич 43' Виталий Мыколенко
46' Александр Караваев 46' Йосип Пиварич 46' Александр Андриевский 46' Абдул Кадири Мохаммед 46' Николай Шапаренко 54' Абдул Кадири Мохаммед 56' Sol Фран
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
92%
Ничья
0%
Борац
8%
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Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
92%
Ничья
0%
Борац
8%
Главные события
ГООЛ! Sol Фран
56'
ГООЛ! Абдул Кадири Мохаммед
54'
ГООЛ! Виталий Мыколенко
43'
Беньямин Вербич
40'
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 43
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
    40
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
    43
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    46
  • 99
    Миккел Дуелунд
Запасные игроки
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
    46
  • 34
    Александр Сирота
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    46
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
    54 46
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
    46
  • 9
    Sol Фран
    56
Тренеры
Трансляция
72'
В прессинг пошел Борац в последние минуты.
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вранеш поразил ворота Бойко точным ударом под правую штангу с пенальти!
69'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! В своей штрафной нарушил правила Романчук при подаче с левого фланга.
68'
Закаричу не удался качественный удар метров с 28-ми до ворот.
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Пена вколотил мяч в левый верхний угол с близкой дистанции после мягкого заброса от Соля к левой границе вратарской!
65'
Опасный момент
Соль не успел замкнуть прострел на дальнюю штангу с правого фланга!
63'
Кадири опасно вкатился в соперника в центре поля.
61'
Свалился мяч с ноги у Караваева во время попытки пробить слету при подаче с левого фланга!
58'
Замена
Сухорчуко и Мащенко продолжат игру вместо Дуэлунда и Шапаренко.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соль таки смог отличиться голом! Прострел с правого фланга от Каравваева вдоль штрафной наделил его мячом!
55'
Опасный момент
Соль отправил мяч в правую штангу, завершив подачу с левого фланга ударом головой!
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кадири исполнил блестящий удар в левый нижний угол со средней дистанции! От перчаток голкипер мяч проследовал в сетку!
52'
Опасный момент
Прямой удар со штрафного в исполнении Де Пены был не опасным для голкипера.
Состав Динамо на 2-й тайм: Бойко — Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич — Андриевский, Кадири — Шапаренко, Дуэлунд, Де Пена — Соль.
51'
Соль заработал штрафной в верховой борьбе у чужой штрафной.
48'
Опасный момент
Бойко забрал мяч в руки после не акцентированного удара головой от Вуяклии от правого угла вратарской!
47'
Из первого тайма игру продолжили только Бойко, Шапаренко и Дуэлунд.
46'
Много замен у Динамо после перерыва.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прекрасное подключение Миколенко на подачу с правого фланга в район дальней штанги в исполнении Кендзеры было завершено точным ударом под перекладину!
42'
Прострел Дуэлунда с левого фланга был перехвачен в районе ближнего угла вратарской.
40'
Желтая карточка
Желтая в адрес Вербича за ненужные разговоры.
39'
Опасный момент
Рядом с правой штангой ворот Бойко прошел мяч после удара в падении от Вуяклии от угла вратарской!
38'
Офсайд
В офсайде был Дуэлунд в моменте прострела с правого фланга, так что забитый им мяч особого веса не имел.
36'
Опасный момент
Дуэлунд поливал ворота ударом из центра штрафной, которому не удалось провести мяч сквозь соперников на пути к воротам!
35'
Прострел Русина с левого фланга на ближнюю штангу оказался заблокирован.
34'
Вновь контроль мяча за Динамо. Без продвижения, но уверенно и спокойно.
32'
Слишком много брака со стороны киевлян, которые пытаются пробраться сквозь эшелоны обороны соперников.
30'
Сбили Миколенко на левом фланге. Штрафной.
29'
Длинная передача верхом от Шабанова доставил мяч в ноги голкиперу соперников.
27'
Опасный момент
Динамо поймало очередную контратаку, и повезло, что Кендезра успел опередить Зилькича на мяче при простреле с правого фланга!
25'
Вербич не удержался от соблазна врезать по ногам Галичу на левом фланге атаки киевлян.
23'
Зажевали Сидорчука соперники у правого угла штрафной Бораца.
22'
Подача от киевлян со штрафного с правого фланга оказалась неточной.
20'
Галич вынес мяч из штрафной после прострела Миколенко с левого фланга.
18'
Получил по голове голкипер гостей в борьбе на перехвате передачи в сторону Русина.
16'
Опасный момент
ШТАНГА! Шапаренко на исполнение пробивал со входа в правую половину штрафной! Отскок! Русин на добивании! ПЕРЕКЛАДИНА! Еще отскок! Русин вновь! Головой отправил мяч прямо в руки голкиперу!
15'
Попов сумел прервать заброс в глубину правого фланга.
13'
После игрового всплеска, Динамо вновь вернуло контроль над мячом.
11'
Опасный момент
Ух! Вуяклию упустили внутри штрафной при передаче с левого фланга после чего форвард пробил в одно касание впритирку к левой штанге!
10'
Опасный момент
Дуэлунд отправил мяч точно в руки голкиперу ударом в падении из центра штрафной!
9'
Опасный момент
Прокатился мяч мимо левой штанги ворот боснийцев после удара Шапаренко из ситуации один на один с голкипером!
8'
Уголовой
Попытка разыграть угловой на левом фланге со стороны гостей оказалась неудачной.
7'
Вербич хотел исполнить эластико на левом фланге атаки, но запутался в собственных ногах.
6'
Попов сумел выиграть верховую борьбу за мяч на правом фланге обороны.
4'
Миколенко завершил проход в глубину левого фланга неточной подачей в штрафную.
3'
Кендзера неудачно попытался забросить в переднюю линию в направлении Дуэлунда.
1'
Погода в Турции сегодня располагает к качественной игре.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кукрика, Кайкут, Црнов, Дуякович, Милоевич, Закарич, Босанчич, Куюнджич, Арсич, Яворац.
Борац: Лучич – Галич, Йованович, Чосич, Яничич – Милутинович, Данилович – Мирич, Вранеш, Зилькич – Вуяклия.
Запасные: Кучерук, Бущан, Сирота, Пиварич, Романчук, Мащенко, Андриевский, Де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль.
Динамо: Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Дуэлунд, Шапаренко, Вербич – Русин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле "Gloria Serenity" (Белек, Турция) сыграют киевское Динамо и боснийский Борац из города Баня-Лука.
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Анонс матча Динамо - Борац 09.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Борац (Баня-Лука) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Борац можно посмотреть 09.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Борац, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Стремсгодсет - 06.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Борац (Баня-Лука)
Год основания Борац (Баня-Лука): 1926
Страна: Босния и Герцеговина

Предыдущий матч команды Борац был сыгран против Раднички-1923 - 27.07.2019, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019 и закончился победой команды Раднички-1923.

Следите за результатами матча Динамо - Борац онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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