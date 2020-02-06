Динамо - Борац онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Борац (Баня-Лука) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.
Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Стремсгодсет - 06.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Борац (Баня-Лука)
Год основания Борац (Баня-Лука): 1926
Страна: Босния и Герцеговина
Предыдущий матч команды Борац был сыгран против Раднички-1923 - 27.07.2019, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019 и закончился победой команды Раднички-1923.
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