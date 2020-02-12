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Динамо - Тобол онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 12 февраля 2020, 15:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 4
Матч завершен
Тобол
Костанай
Ход матча
13' Sol Фран 39' Миккел Дуелунд
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Тобол
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
06.02.2020 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершен Стремсгодсет В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Олимпия В
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Последние матчи - Тобол
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 15:00 Тобол 1 - 1 Завершен Жилина Н
Лига Европы 2019/2020
18.07.2019 - 15:00 Тобол 0 - 0 Завершен Женесс (Люк)(Stat) Н
Лига Европы 2019/2020
10.07.2019 - 18:45 Женесс 0 - 0 Завершен Тобол Н
Клубные товарищеские матчи 2019
19.02.2019 - 16:30 Рубин 0 - 1 Завершен Тобол В
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Главные события
ГООЛ! Миккел Дуелунд
39'
ГООЛ! Sol Фран
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Владислав Кучерук
  • 0
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 0
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 0
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 0
    Миккел Дуелунд
    39
  • 0
    Де Пенья Карлос
  • 0
    Sol Фран
    13
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+3'
Опасный момент
И еще один удар из пределов штрафной, Де Пена в очередной раз не смог переиграть голкипера Тобола
90'
Андриевский пробил из пределов штрафной, точно в голкипера попал мяч
89'
Динамо играет, словно с неохотой, крайне невыразительный матч с множеством брака
86'
Де Пена головой с близкого расстояния пробил неудачно, а передача с фланга казалась очень даже неплохой
84'
Опасный момент
Свободный удар в штрафной площади команды из Костаная назначил арбитр, Де Пена пробил и попал в защитника
82'
Тобол физически крепкая команда, которая навязывает силовую борьбу вице-чемпиону Украины, Динамо откровенно не знает, что делать с этим соперником, почти нет моментов у киевлян во втором тайме
79'
Злоупотребляют динамовцы навесами в штрафную соперника, казахи легко выносят мяч
77'
Опасный момент
Супер сейв Бущана, издали был нанесен опасный удар, голкипер справляется
75'
Кадири стреляет издали, очень неточно
72'
Гоооол!!!
Катастрофа в обороне Динамо, глупейшие ошибки и Тобол забивает четвертый гол. Аветисян вышел на свидание и переиграл Бущана
71'
Замена
Сидорчук заменил Сухоручко
70'
Офсайд
Снова мяч в сетке ворот Тобола, и снова офсайд у Соля
68'
Замена
Караваев выходит на поле вместо Кузыка
67'
Офсайд
Соль замыкает пас Де Пены на дальнюю штангу, но арбитры фиксируют офсайд
65'
В центр поля переместилась игра, много борьбы и силовых столкновений
62'
Вроде и атакует Динамо, идет вперед, вот только совершенно нет ударов по воротам
60'
Слишком много брака при передачах у "бело-синих"
58'
Гоооол!!!
Как наши защитники позволили пробить оппоненту - это был Муртазаев - головой с нескольких метров? Настоящая загадка, тем не менее, мяч в третий раз залетел в ворота Динамо - 2:3.
55'
Примерно равная игра, может совсем небольшое преимущество у Динамо, во втором тайме воплотить его в голы или опасные моменты не удается
53'
Опасный момент
Де Пена со штрафного пробил здорово, под самую перекладину, но голкипер оказался к этому готов
51'
Кадири мощно выстрелил издали, кто-т из защитников принял удар на себя
50'
Киевляне пошли вперед и провели две атаки, которым не хватило последнего точного паса
47'
Гоооол!!!
Снова удивительные проблемы в обороне Динамо - Мужиков вышел на хорошую позицию и из пределов штрафной пробил в цель - 2:2.
46'
Замена
Бущан вместо Кучерука, Шапаренко вместо Дуэлунда
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Гоооол!!!
Нургалиев с точки пробил в угол, наш голкипер не угадал направление мяча - 2:1
43'
Опасный момент
Фол в штрафной - пенальти назначает арбитр в ворота Динамо
41'
Опасный момент
Ух, как опасно пробивал Мужиков, в штангу попал мяч, откровенно повезло киевлянам
39'
Гоооол!!!
Миккел Дуелунд (Динамо) забивает гол. Снова угловой приносит успех киевлянам, недалеко выбили мяч защитники, датский легионер подобрал сферу и сильно пробил, еще и рикошет ему помог - 2:0.
35'
Игра под свой контроль взяло Динамо, на подступах к штрафной комбинируют подопечные Михайличенко, выманивая соперника
33'
Уголовой
Очень неудачный угловой разыграли киевляне, едва контратаку не провел Тобол
31'
Соль пробил по воротам - голкипер забрал мяч
30'
Через левый фланг долго готовили атаку "бело-синие", Пиварич передержал мяч и пришлось отойти назад, а затем все начинать сначала
28'
Динамо позволяет сопернику играть первым номером, не хватает агрессии киевлянам
25'
Опасный момент
Пожар у наших ворот, центрбеки пропустили форварда Тобола, который головой пробивал с близкой дистанции, повезло, что не хватило точности ему
23'
Хорошие скорости в игре, казахский клуб старается доминировать, но на опыте "бело-синие" контролируют развитие событий
20'
Уголовой
Не лучшим образом Тобол разыграл корнер, но атаку продолжает вторым темпом
18'
Владислав Кучерук довольно часто вступает в игру, частые навесы с флангов не дают скучать нашему голкиперу
17'
Де Пена пробивал издали, защитники успели заблокировать выстрел
15'
Опасный момент
Еще один хороший удар Дуелунда, и опять немного точности ему не хватило
13'
Гоооол!!!
Фран Соль (Динамо) забивает гол после навеса с углового от Де Пены. Визуально очень легко забили киевляне, явная ошибка обороны соперника - 1:0.
12'
Опасный момент
Две опасные атаки провели динамовцы, если прострел с фланга голкипер забрал, то затем последовал удар Дуелунда, немного точности ему не хватило
9'
Тобол контролирует мяч в центре поля, подопечные Михайличенко уж слишком пассивны в отборе
6'
Де Пена хорошо отобрал мяч в середине поля, но развить атаку не смог, отдав очень неточный пас вперед
4'
Пока команда из Костаная выглядит активнее, киевляне не могут зацепиться за мяч
2'
Уголовой
Первый удар по воротам нанес игрок Тобола, очень неточно, хотя угловой еще разыграли соперники Динамо
Свисток
Матч начался
Динамо: Кучерук, Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд, де Пена, Сухоручко, Соль.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция контрольного матча Динамо - Тобол.
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Анонс матча Динамо - Тобол 12.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Тобол (Костанай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 12.02.2020
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Тобол (Костанай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Тобол, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Тобол в предыдущем футбольном матче 12.02.2020 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Тобол можно посмотреть 12.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Тобол, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Тобол - 12.02.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Тобол.

Команда гостей

Название: Тобол (Костанай)
Страна: Казахстан

Предыдущий матч команды Тобол был сыгран против Динамо - 12.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Тобол.

Следите за результатами матча Динамо - Тобол онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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