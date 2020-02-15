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Динамо - Динамо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 15 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Ход матча
23' Томаш Кендзера
53' Назарий Русин 59' Йосип Пиварич 71' Александр Караваев 76' Де Пенья Карлос 79' Sol Фран 79' Николай Шапаренко 84' Александр Андриевский 84' Абдул Кадири Мохаммед
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
19%
Динамо
19%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Динамо Тбилиси Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен Борац В
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Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
02.02.2018 - 14:30 Ворскла 4 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
25.01.2018 - 15:30 Заря 3 - 0 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
12.07.2017 - 19:00 Заря 1 - 1 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи 2016/2017
17.02.2017 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Динамо В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
19%
Динамо
19%
Главные события
ГООЛ! Назарий Русин
53'
ГООЛ! Томаш Кендзера
23'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 17
    Назарий Русин
    Нападающий
    53
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
    23
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 4
    Попов Д.
Запасные игроки
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
    59
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    79
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    84
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
    84
  • 14
    Де Пенья Карлос
    76
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
    71
  • 9
    Sol Фран
    79
  • 31
    Владислав Кучерук
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:0! В Украину киевляне возвращаются со щитом!
90+1'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.
88'
Турция будет провожать киевлян дождем.
86'
Незабитый пенальти
БУЩАН ВЗЯЛ УДАР КУХИАНИДЗЕ С ПЕНАЛЬТИ В ПРАВЫЙ УГОЛ!
85'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! В ворота Динамо! Снес с ног Пернамбуко Попов!
84'
Замена
Андриевский и Кадири вышли на поле вместо Сидорчука и Шепелева.
82'
Замена
Поменяли голкипера гости. Пералес в "рамке".
79'
Замена
Дуэлунд и Русин уступили место Шапаренко и Солю.
78'
Пауза в матче, пока стараются вернуть в игру игрока гостей, которого по инерции сбил во вратарской Кендзера во время перехвата прострела с левого фланга.
76'
Замена
Вербич был заменен на Де Пену.
74'
Старается команда Михайличенко поджимать соперников на их половине, но энтузиазма не особо заметно.
72'
Жестко влетел в заграждение Вербич после борьбы корпусами на левом фланге атаки киевлян.
71'
Замена
Вместо Буяльского на поле вышел Караваев.
70'
Опасный момент
Буяльский не сумел переиграть голкипера ударом головой с близкой дистанции, замкнув подачу углового с левого фланга!
67'
Навес Пиварича с левого фланга был легко перехвачен голкипером.
66'
Опасный момент
Голкипер гостей забрал мяч в руки со второй попытки после удара Дуэдунда со штрафного точно по центру ворот!
65'
К дальнему штрафному готовится команда из Киева.
62'
Сидорчук выдал пас в правую половину штрафной на Буяльскому, однако удару Виталия не хватило точности.
61'
Уголовой
На угловой отправил мяч Попов, перехватив прострел соперников с левого фланга.
59'
Замена
Миколенко был заменен на Вербича.
58'
Вновь отправили в забег Вербича, однако словенцу опять не удалось подать в штрафную.
55'
Вербич не смог вывести свою команду в контратаку через правый фланг, уступив Кардаве в скорости рывка.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прекрасная подача удалась Буяльскому во вратарскую с правого фланга чужой штрафной. Русин с близкой дистанции расстрелял голкипера ударом головой!
52'
Старался пройти по левому флангу Миколенко, но так и не сумел прострелить.
50'
Фол со стороны Ахвледиани остановил развитие атаки гостей через левый фланг.
48'
Прокатился несколько метров по газону Вербич после проигранной сопернику борьбы корпусами на правом фланге чужой штрафной.
46'
Инфо
Замен у киевлян не наблюдается.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Киевляне оставляют за собой контроль под занавес тайма.
42'
Успели накрыть Русина после получения мяча внутри штрафной после классной передачи Шабанова!
41'
Опасный момент
Опасно нырял в ноги Куции Попов в левой половине своей штрафной. Арбитр не дал фол!
40'
Фол на чужой половине поля от Русина – завершение атаки Динамо.
38'
С правого фланга выстрелил с дальней дистанции Дуэлунд. Очень неточно.
37'
В окружение попал Сидорчук в центре поля и лишь чудом сумел заработать фол, вместо контратаки.
35'
Навес Миколенко с левого фланга был рассчитан на резкое появление в центре чужой штрафной Русина, чего в реальности не было.
33'
Очередная ошибка Вербича при попытке отыграть с Миколенко в пас в одно касание на фланге.
32'
Точно в руки голкиперу отправил мяч Буяльский прострелом с правого фланга.
30'
Прямой удар со стандарта от Нинуа пришелся в стенку.
30'
Штрафной готовит грузинская команда на подходе к владениям Бущана.
28'
Шепелев наудачу подавал с левого фланга в район дальней штанги, но мяч предательски неудачно ударился об газон, что не позволило Кендзере его догнать.
27'
Опасный момент
Рядом с правой девяткой пролетел мяч после обводящего удара Дуэлунда от левого угла штрафной!
26'
Удалось сдержать ответную попытку грузин перейти в наступление.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дуэлунд мягко подал с углового на левом фланге на ближний угол вратарской, откуда Попов продлили головой на дальнюю штангу, где Кендзера мощным ударом заставил голкипера ловить мяч уже за линией ворот!
21'
Грузинская команда грамотно расходует силы в поединке, не выпуская киевлян в быстрые атаки прессингом.
19'
Высокая подача Кендзеры с правого фланга была перехвачена голкипером.
18'
Уголовой
Угловой на левом фланге заработали гости, но точно подать в штрафную так и не смогли.
16'
Против Шабанова нарушил правила Оршула.
13'
Опасный момент
Шабанов запустил Куцию в штрафную, после чего последовал удар под перекладину, который пришлось доставать Бущану!
11'
Русин не смог остановить мяч у левой штанги чужих ворот после неплохой скидки от Кендзеры головой!
10'
Опасный момент
Качественный прыжок от Бущана вслед полета мяча в правый угол его ворот после удара с противоположной стороны поля от Пангопа!
8'
С левого фланга опасно простреливал Оршула, однако Кендзера перехватил этот пас.
7'
Опасный момент
Квасхвадзе совершил великолепный сейв до этого, отразив прицельный удар Буяльского из района "точки" в левый верхний угол!
6'
Опасный момент
Ух! Как же не попал Вербич в створ, перебрасывая мяч над голкипером с левой половины чужой штрафной!
4'
Киевляне забрали мяч под свой контроль, проводя широкий розыгрыш.
2'
Грузины пытаются играть длинными переводами. Без особого успеха.
1'
Длинный заброс из центра поля в штрафную Бущана оказался слишком сильным.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пералес, Иашвили, Каландадзе, Лочошвили, Кардава, Кухианидзе, Зария, Меквабишвили, Пернамбуко, Бугридзе, Ахведиани.
Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Гбеньон, Сандохадзе, Кобоури – Кимадзе, Нинуа, Куция, Папава, Трубочкин – Оршула, Пангоп.
Запасные: Кучерук, Бойко, Пиварич, Шапаренко, Андриевский, Кадири, Де Пена, Караваев, Соль.
Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Дуэлунд, Русин, Вербич.
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле "Gloria Serenity" (Белек, Турция) сыграют киевское Динамо и тбилисское Динамо.
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Комментарии(6)
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sasaso (Хмельницкий)
15.02.2020 в 17:41
А шо, в Динамо два Вербіча грає?
Ответить
0
0
sasaso (Хмельницкий)
15.02.2020 в 17:41
А шо, в Динамо два Вербіча грає?
Ответить
0
0
sasaso (Хмельницкий)
15.02.2020 в 17:40
А шо, в Динамо два Вербіча грає?
Ответить
0
0
sasaso (Хмельницкий)
15.02.2020 в 17:39
А шо, в Динамо два Вербіча грає?
Ответить
0
0
sasaso (Хмельницкий)
15.02.2020 в 17:39
А шо, в Динамо два Вербіча грає?
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.02.2020 в 16:33
А яка національність у Д.Попова?
Ответить
0
0
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Анонс матча Динамо - Динамо 15.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 15.02.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Динамо в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо можно посмотреть 15.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Динамо Тбилиси - 15.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Тбилиси)
Страна: Грузия

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Динамо - 15.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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