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"Валенсия" - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 14 февраля 2020, 22:00 - Месталья
Главный судья: Дэвид Медиэ Хименес (Испания)
Рейтинг матча:
"Валенсия"
Валенсия
1 - 2
Обновить
47'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
15' Маркос Льоренте
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
43%
Ничья
29%
Атлетико
29%
П1: 3.56 Х: 3.04 П2: 2.34 ТБ 2: 67 ТМ 2: 0
Интересные факты
  • There have been under 2.5 goals scored in 17 of Atletico's last 20 games (LaLiga).
  • Valencia have seen under 2.5 goals in 9 of their last 11 home matches against Atletico in all competitions.
  • Valencia are undefeated in their last 13 home matches (LaLiga).
  • Valencia have kept a clean sheet in their last 3 home matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in 6 of Valencia's last 7 home games (LaLiga).
  • Atletico are undefeated in their last 10 matches against Valencia in all competitions.
Личные встречи
"Валенсия"
2
Побед
20
Игр
11
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
19.10.2019 - 16:45 Атлетико 1 - 1 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2018
24.04.2019 - 20:15 Атлетико 3 - 2 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2018/2019
20.08.2018 - 21:00 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2017/2018
04.02.2018 - 21:45 Атлетико 1 - 0 Завершен "Валенсия"
Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 17:15 Хетафе 3 - 0 Завершен "Валенсия" П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 21:45 "Валенсия" 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 "Валенсия" 2 - 0 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 12:45 Мальорка 4 - 1 Завершен "Валенсия" П
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 21:45 Атлетико 1 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Атлетико 0 - 0 Завершен "Леганес" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 21:45 Эйбар 2 - 0 Завершен Атлетико П
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
43%
Ничья
29%
Атлетико
29%
П1: 3.56 Х: 3.04 П2: 2.34 ТБ 2: 67 ТМ 2: 0
Главные события
15'
Маркос Льоренте ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 7
    Гонсалу Гедеш
  • 22
    Гомес М.
  • 20
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 6
    Жоффрей Кондогбиа
    Полузащитник
  • 10
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 8
    Карлос Солер
    Полузащитник
  • 18
    Васс Даниэль
  • 5
    Габриэл Паулиста
    Защитник
  • 4
    Эльяким Мангала
    Защитник
  • 14
    Хосе Луис Гайя
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 8
    Сауль
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    15
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 4
    Ариас С.
Запасные игроки
  • 23
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 16
    Ли Kangin
  • 11
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 3
    Коста Жауме
  • 12
    Моуктар Диакхаби
  • 28
    Кристиан Риверо
    Вратарь
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 21
    Янник Карраско
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 2
    Хосе Хименес
  • 1
    Адан Антонио
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Парти обыграл Парехо, вырвался на ударную позицию и пробил мимо Доменека! 1:2!
40'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Гомес принял подачу партнера с углового, подработал мяч и прострелил с левого фланга. Паулиста подставил голову и отправил мяч в сетку! 1:1!
36'
Сауль сфолил против Парехо, но арбитр не стал наказывать игрока "Атлетико". Без желтой карточки.
35'
Гости отошли к своим воротам. "Валенсия" продолжает атаковать, но ударов в створ все нет.
32'
Опасный момент
Гайя получил передачу от Солера и прострелил с левого фланга на дальнюю штангу. Облак перехватил пас соперника.
30'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Атлетико".
28'
Мяч попал в руку Лоди. Свисток арбитра промолчал. Пенальти не будет.
26'
Желтая карточка
Лоди получил желтую за фол против Васса. Штрафной для "Валенсии".
23'
Фелипе получает помощь медиков. Пауза в игре.
22'
Льоренте отдал на Корреа. Паулиста перехватил передачу соперника.
20'
Идет борьба в середине поля. Моментов не наблюдается.
18'
"Валенсия" контролирует мяч, но ничего не может создать в атаке. 0 ударов у гостей к этому моменту.
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Корреа нанес неплохой удар. Мяч попал в игрока хозяев и отскочил к Льоренте. Маркос отправил сферу в сетку! 0:1!
13'
Инфо
Владение мячом - 63%/37% в пользу "Валенсии".
11'
Парти навесил со штрафного. Доменек вышел из ворот и перехватил подачу соперника.
9'
Мяч чуть не оказался в воротах хозяев после рикошета от Витоло, но Доменек ликвидировал угрозу.
7'
Гедеш прострелил с левого фланга. Мяч попал в защитника "Атлетико". Гости начали контратаку.
5'
Сауль нанес удар с дальней дистанции. Доменек забирает мяч в руки.
3'
Васс подключился по флангу, но не смог обострить. Мяч ушел за пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Давид Медиэ Хименес.
"Валенсия", стартовый состав: Доменек - Васс, Паулиста, Мангала, Гайя - Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер - Гомес, Гедеш. Запасные: Риверо, Гамейро, Черышев, Собрино, Диакаби, Коста, Ли Кан Ин.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Ариас, Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Льоренте, Парти, Сауль - Витоло, Корреа. Запасные: Адан, Мората, Феррейра Карраско, Врсалько, Эрмосо, Лемар, Хименес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн трансляцию матча 24-го тура Примеры: "Валенсия" - "Атлетико". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Валенсия" - Атлетико 14.02.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 14.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Валенсия" (Валенсия) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетико и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - Атлетико можно посмотреть 14.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Хетафе - 08.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды Атлетико был сыгран против Гранада - 08.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча "Валенсия" - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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