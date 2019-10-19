"Валенсия" - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча "Валенсия" - Атлетико 14.02.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 14.02.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Валенсия" (Валенсия) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетико и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Альберт Селадес



Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Хетафе - 08.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)

Год основания Атлетико (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команды Атлетико был сыгран против Гранада - 08.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

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