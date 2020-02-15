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Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 февраля 2020, 21:45 - Атлети Адзурри д'Италия
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
2 - 1
Матч завершен
Рома
Рим
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
31%
Ничья
46%
Рома
23%
П1: 1.83 Х: 4.24 П2: 4.2 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 10 of Atalanta's last 11 games (Serie A).
  • Atalanta have seen over 2.5 goals in 10 of their last 12 home matches against Roma in all competitions.
  • Atalanta have scored at least 2 goals in their last 4 matches against Roma in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Roma's last 3 away games (Serie A).
  • Atalanta are undefeated in 9 of their last 10 matches against Roma in all competitions.
  • Аталанта забила как минимум 2 гола в последних 3 матчах
  • Roma have scored at least 2 goals in their last 3 away matches (Serie A).
Личные встречи
Аталанта
6
Побед
17
Игр
5
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
25.09.2019 - 19:45 Рома 0 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
27.01.2019 - 16:00 Аталанта 3 - 3 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2018/2019
27.08.2018 - 21:30 Рома 3 - 3 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Аталанта 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2019/2020
25.01.2020 - 22:00 Торино 0 - 7 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2019/2020
20.01.2020 - 21:30 Аталанта 1 - 2 Завершен СПАЛ П
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2019/2020
07.02.2020 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.02.2020 - 21:45 Сассуоло 4 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Лацио Н
Кубок Италии 2021
22.01.2020 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Рома П
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
31%
Ничья
46%
Рома
23%
П1: 1.83 Х: 4.24 П2: 4.2 ТБ 3.5: 21 ТМ 3.5: 1.016
Составы команд
0
Пьерлуиги Голлини
0
Рафаэл Толой
0
Паломино Жозе
0
Берат Джимсити
0
Тимоти Кастагн
0
Мартен де Рун
0
Ремо Фройлер
0
Робин Госенс
0
Гомес А.
0
Йосип Иличич
0
Дуван Сапата
0
Lopez Pau
0
Бруно Перес
0
Федерико Фасио
0
Крис Смоллинг
0
Спинаццола Леонардо
0
Джанлука Манкини
0
Верету Джордан
0
Генрих Мхитарян
0
Пеллегрини Ло.
0
Карлос Перес
0
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 0
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 0
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 0
    Гомес А.
  • 0
    Тимоти Кастагн
  • 0
    Мартен де Рун
  • 0
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 0
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 0
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 0
    Паломино Жозе
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Пьерлуиги Голлини
  • 0
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 0
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 0
    Пеллегрини Ло.
  • 0
    Карлос Перес
  • 0
    Джанлука Манкини
  • 0
    Верету Джордан
  • 0
    Бруно Перес
    Защитник
  • 0
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 0
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 0
    Спинаццола Леонардо
  • 0
    Lopez Pau
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
90'
Свисток
Матч завершен! Аталанта дома побеждает Рому со счетом 2-1.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты к основному времени матча.
90'
Розыгрыш, подача от Верету, но слишком высоко, от ворот для хозяев.
90'
Опасный момент
Опасный штрафной для Ромы привозит Паломино.
89'
Желтая карточка
Фасио фолит в центре поля против Малиновского и зарабатывает горчичник.
87'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Гомеса на поле вышел Муриель.
86'
Офсайд
Опасный момент от игроков Ромы, но Пелегрини оказался в оффсайде.
84'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Иличича на поле вышел Малиновский.
82'
Уголовой
Угловой для Ромы, подача от Пелегрини, удар головой от Фасио, но мимо.
80'
Пелегрини фолит против Дьемсити в центре поля, штрафной.
78'
Замена
Замена у Ромы: вместо Перотти на поле вышел Вильяр.
76'
Иличич с правого фланга стреляет в штрафную соперника, но никто не набегал, чтобы замкнуть пас.
75'
Гомес ворвался в штрафную соперника, прострелил на дальнюю штангу, но никто не сумел замкнуть.
73'
Уголовой
Угловой для Аталанты, подача, удар головой, но слабо и прямо в руки Лопеса.
71'
Уголовой
Угловой для Ромы, розыгрыш, подача в штрафную, Голлини снова на выходе.
70'
Заброс на Пелегрини, но Голлини играет на выходе уверенно.
69'
Скучноватой стала игра у нас, команды банально по очереди контролируют мяч в центре поля.
67'
Замена
Замена у Ромы: вместо Манчини на поле вышел Верету.
65'
Пытается Рома взять мяч под контроль и перейти в атаку, но если первое немного удается, то со вторым большие проблемы пока.
63'
Штрафной для гостей, прямой удар от Пелегрини, мяч летит в стенку.
62'
Замена
Замена у Ромы: вместо Клюйверта на поле вышел Карлос Перес.
60'
Гоооол!!!
Вот это да, первым же касанием... Пашалич получает мяч в центре штрафной соперника и с места отправляет круглого точно в верхний дальний угол ворот Лопеса, замена сработала на 100%.
59'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Сапаты на поле вышел Пашалич.
57'
Навес в штрафную Аталанты на Джеко, но тот не добирается до мяча.
56'
Желтая карточка
Желтая для Госенса за фол в центре поля.
55'
Опасный момент
Де Рон после отскока пробивает по воротам соперника, мяч после опасного рикошета летит на угловой, который опасностью не завершился.
54'
Дальний удар от Толоя, прямо в руки Лопесу.
52'
Фол в центре поля против Перотти, штрафной.
50'
Гоооол!!!
Хатербур заработал угловой, подача в штрафную Ромы, Паломино замыкает головой передачу Дьемсити и сравнивает счет в матче.
49'
Подача в штрафную Аталанты на Джеко от Мхитаряна, но защитники замесили нападающего.
47'
Джеко хотел заработать угловой, но это ему не удалось, от ворот для хозяев.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Гоооол!!!
Ох... Джеко протянул мяч по центру, проскочил между двух защитников и точным ударом в дальний угол переиграл голкипера Аталанты.
44'
Опасный момент
Перотти прострелил с левого фланга в штрафную соперника, Пелегрини пробивал по воротам, но Паломино выручил свою команду, выбив мяч с линии.
42'
Опасный момент
Чуть не вышел Иличич на рандеву с голкипером Ромы, но Смоллинг его остановил.
40'
Госенс фолит в атаке против Переса, штрафной для гостей.
38'
Опасный момент
Штрафной для Аталанты, подача во вратарскую Ромы, после отскока Толой пробивает через себя, но мяч летит чуть мимо рамки.
36'
Передача на ход Пелегрини, но слишком сильно, не достает он, от ворот.
35'
Клюйверт прорывался по центру в штрафную соперника, упал, рефери стандарт не назначил.
33'
Подача с правого фланга от Переса, защита Аталанты вынесла мяч.
31'
Опасный момент
Иличич мощно пробивает низом в центре штрафной соперника, но мяч летит в метре от штанги.
30'
Розыргыш, подача в штрафную соперника, защита выносит мяч, Пелегрини пробивает, но мимо.
29'
Фол в центре поля против Клюйверта, штрафной.
27'
Желтая карточка
Мхитарян получает горчичник за фол против Гомеса.
25'
Уголовой
Сапата зарабатывает корнер, подача в штрафную соперника, защита выносит мяч.
23'
Сапата вешает во вратарскую оппонента на де Рона, тот сбрасывает под удар партнеру, но неудачно.
22'
Заброс на Джеко в штрафную соперника, но тот не сумел его сохранить.
20'
Перотти пробивает с левого угла вратарской соперника в ближний угол, но мимо.
19'
В целом, активнее действуют пока игроки Аталанты, гости опасаются идти вперед большими силами, играя преимущественно в обороне.
17'
Госенс подает в штрафную Ромы, Спинаццола перехватывает мяч.
16'
Уголовой
Гомес исполняет корнер, Дьемсити пробивает головой, но мимо рамки.
15'
Розыгрыш стандарта, навес в штрафную, мяч выходит на угловой.
14'
Клюйверт фолит против Гомеса в центре поля, штрафной.
12'
Навес от Спинаццолы в штрафную соперника, на выходе играет Голлини и забирает мяч.
10'
Желтая карточка
Желтая карточка для Манчини за фол в центре поля.
10'
Опасный момент
Какой момент... Выбежали в контратаку игроки Аталанты, Гомес выходил на рандеву с голкипером, но не сумел того переиграть.
8'
Иличич пытался пробить в штрафной соперника, но его выстрел был заблокирован защитниками Ромы.
6'
Офсайд
Первый оффсайд в матче у игроков Аталанты, Госенс попался на уловку.
4'
Клюйверт падает в штрафной соперника после контакта с Дьемсити, но рефери пенальти не ставит.
3'
Хатербур фолит на правом фланге атаки, штрафной.
2'
Довольно активно начинают матч гости, берут они мяч под контроль, хозяева пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Рома": Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Фасио, Перес, Манчини, Пелегрини, Клюйверт, Мхитарян, Перотти, Джеко.
Инфо
"Аталанта": Голлини, Палломино, Толой, Дьемсити, Хатебур, Фройлер, де Рон, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.
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Анонс матча Аталанта - Рома 15.02.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 15.02.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Аталанта, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Аталанта и Рома в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аталанта - Рома можно посмотреть 15.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Аталанта - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды Аталанта был сыгран против Рома - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды Рома был сыгран против Аталанта - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

Следите за результатами матча Аталанта - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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