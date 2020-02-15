Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Анонс матча Аталанта - Рома 15.02.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 15.02.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Аталанта, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Аталанта и Рома в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аталанта (Бергамо)

Год основания Аталанта (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команды Аталанта был сыгран против Рома - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший матч команды Рома был сыгран против Аталанта - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

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