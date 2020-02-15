Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.
Дата проведения матча: 15.02.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Аталанта (Бергамо) и командой Рома (Рим):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Аталанта, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Аталанта и Рома в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды Аталанта был сыгран против Рома - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший матч команды Рома был сыгран против Аталанта - 15.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.
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