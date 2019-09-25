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Лацио - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 февраля 2020, 21:45 - Олимпико
Главный судья: Джанлука Рокки (Италия)
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 1
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перерыв
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
25%
Ничья
25%
Интер
50%
П1: 2.48 Х: 3.44 П2: 3.04 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Lazio have won 13 of their last 15 matches (Serie A).
  • Inter have won 9 of their last 11 away matches (Serie A).
  • Inter have scored at least 2 goals in 9 of their last 11 away matches (Serie A).
  • Inter have scored at least 3 goals in their last 3 away matches against Lazio in all competitions.
  • Inter have won their last 3 away matches against Lazio in all competitions.
  • Lazio have seen over 2.5 goals in their last 3 home matches against Inter in all competitions.
  • Lazio have seen under 2.5 goals in their last 3 matches against Inter in all competitions.
Личные встречи
Лацио
8
Побед
20
Игр
8
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
25.09.2019 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2018
31.03.2019 - 21:15 Интер 0 - 1 Завершен Лацио
Кубок Италии 2019
31.01.2019 - 22:00 Интер 1 - 1 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
30.01.2019 - 19:00 Лацио 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 19:30 Парма 0 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2019/2020
05.02.2020 - 22:30 Лацио 0 - 0 Завершен Верона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.02.2020 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Верона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Лацио 5 - 1 Завершен СПАЛ В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Лацио Н
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Последние матчи - Интер
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 21:30 Удинезе 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Интер 1 - 1 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 16:00 Лечче (Ита)(Stat) 0 - 0 Завершен Интер Н
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Новости команд
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
25%
Ничья
25%
Интер
50%
П1: 2.48 Х: 3.44 П2: 3.04 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 26
    Штефан Раду
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Защитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 2
    Годин Д.
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
Запасные игроки
  • 8
    Андерсон Дж.
  • 5
    Джордан Лукаку
    Защитник
  • 93
    Денис Вавро
    Защитник
  • 4
    Патрик
    Полузащитник
  • 11
    Хоакин Корреа
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 28
    Андерсон А.
  • 29
    Лаццари Manuel
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 15
    Баштуш
    Защитник
  • 24
    Сильвио Прото
  • 23
    Гвидо Гуеррьери
  • 34
    Adekanye Бобби
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кандрева мощно пробил издали! Стракоша отбил перед собой! Добивание Янга! мяч в сетке! 0:1! "Интер" вышел вперед!
41'
Годин грубо сыграл против Иммобиле. Нет желтой карточки.
38'
Де Врей и Паделли не поняли друг друга. Стефан вынес мяч за лицевую после подачи соперника. Угловой.
35'
Офсайд
Лукаку принял длинный перевод из глубины, но свисток арбитра остановил Ромелу. Офсайд.
32'
Моментов нет. Темп игры не очень высокий.
29'
Кандрева пробил с правого полуфланга. Неплохо, но слабо.
27'
Лаутаро нарушил правила в атаке. Свободный для хозяев.
26'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:1 в пользу "Лацио".
24'
Иммобиле хотел показать мастер-класс, но тоже промазал из выгодной позиции.
24'
Выпад Лацио закончился ударом Лейвы. Выше створа.
22'
Кандрева сыграл рукой, но избежал желтой карточки. Игроки "Лацио" набросились на арбитра.
19'
Опасный момент
Весино вывел Лукаку на удар! Ромелу пробил прямо в голкипера.
16'
Фелипе прервал прострел Кандревы с правого фланга. Атака "Интера" закончилась крахом.
15'
Кандрева пытался обострить фланговым навесом с правого фланга, но подача Антонио была перехвачена.
14'
"Интер" держит мяч в центре поля. Моментов не наблюдается.
12'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Лацио".
10'
Иммобиле пытался развить атаку, но Годин охладил пыл Чиро. Мяч перехвачен.
9'
Опасный момент
МИлинкович-Савич здорово пробил издали! Каркас ворот спасает "нерадзурри"!
7'
"Лацио" большими силами на чужой половине. "Интер" отошел к своим воротам.
5'
Де Врей сфолил против Кайседо в центре поля. Свободный для "Лацио".
3'
"Интер" держит мяч под контролем и пытается развить атаку. "Лацио" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Джанлука Рокки.
"Лацио", стартовый состав: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Хони — Иммобиле, Кайседо. Запасные: Прото, Гуррьери, Патрик, Баштуш, Вавро, Дж. Лукаку, Лаццари, Пароло, Катальди, А. Андерсон, Корреа, Адеканье.
"Интер", стартовый состав: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг — Р. Лукаку, Мартинес. Запасные: Ханданович, Станкович, Берни, Санчес, Мозес, Раноккья, Валеро, Эриксен, Агуме, Д'Амброзио, Бираги, Бастони.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Серии А: "Лацио" - "Интер". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Лацио - Интер 16.02.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпико.

Дата проведения матча: 16.02.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Интер и Лацио в предыдущем футбольном матче 25.09.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Интер можно посмотреть 16.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Парма - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Наполи - 12.02.2020, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча Лацио - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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