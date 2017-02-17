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Динамо - Стремсгодсет онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 06 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
73'
Стремсгодсет
Драммен
Ход матча
43' Де Пенья Карлос
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
71%
Ничья
12%
Стремсгодсет
18%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Стремсгодсет
Контрольные матчи 2016/2017
17.02.2017 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Стремсгодсет
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Олимпия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
28.01.2020 - 11:00 Динамо 2 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.01.2020 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо-Брест В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.01.2020 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Хайдук П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
23.01.2020 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Вардар В
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Последние матчи - Стремсгодсет
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 15:45 Стремсгодсет 5 - 2 Завершен Хобро В
Клубные товарищеские матчи 2019
10.10.2019 - 13:00 Стремсгодсет 0 - 1 Завершен Хам-Кам П
Клубные товарищеские матчи 2019
23.03.2019 - 17:00 Стремсгодсет 1 - 1 Завершен Старт Н
Клубные товарищеские матчи 2019
15.03.2019 - 14:15 Волеренга 1 - 1 Завершен Стремсгодсет Н
Клубные товарищеские матчи 2019
08.03.2019 - 14:45 Сарпсборг 08 4 - 2 Завершен Стремсгодсет П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
71%
Ничья
12%
Стремсгодсет
18%
Главные события
ГООЛ! Де Пенья Карлос
43'
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
    43
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 9
    Sol Фран
Тренеры
Трансляция
70'
Опасный стандарт для норвежской команды у левого угла штрафной.
70'
Кроме того, готовят к выходу Вербича.
68'
Замена
Сидорчук, Кадири, Попов, Миколенко Буляьский, Дуэлунд, Кендезра — все они вышли на поле.
66'
Группа замен от Динамо готовится.
65'
Хлесткий дальний удар Андриевского отправил мяч в руки голкиперу.
63'
Свалилась игра в центр поля. Смешанный темп губит вовлеченность.
61'
Удар Шапаренко со средней дистанции из-за пределов штрафной пришелся точно по центру ворот.
59'
Удар ножницами исполнил игрок норвежской команды, который, вместо мяча, пришелся в голову Романчуку.
56'
Де Пена не сумел замкнуть дальнюю штангу после подачи с правого фланга!
55'
Опасный момент
Микельсон угрожал воротам ударом со средней дистанции, однако Сирота успел постелиться в подкате!
54'
Опасный момент
Цитаишвили здорово подкручивал мяч под дальнюю штангу от правого угла чужой штрафной! Дотянулся голкипер!
52'
Никуда не спешат норвежцы, проводя розыгрыш мяча на свое половине поля.
50'
Удар головой от Мёлвангаарда пришелся в сторону от левой штанги ворот киевлян.
48'
Замена
Соль вместо Русина, Бущан вместо Бойко и Цитаишвили вместо Мащенко — такие замены у Динамо.
48'
Прострел Караваева с правого фланга был перехвачен.
46'
Бущана размяли соперники ударом головой от правого угла вратарской.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Сухорчуко пробил головой под перекладину после навеса с правого фланга! Спасение от голкипера гостей!
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УДАР С ЦЕНТРА ПОЛЯ! ДЕ ПЕНА ЗАПУСТИЛ МЯЧ ЗА ШИВОРОТ ГОЛКИПЕРУ!
41'
Сирота перехватил в центре вратарской прострел Парра с левого фланга.
40'
Мава завершал дриблинг на левом фланге штрафной ударом, однако мяч прошел параллельно линии ворот!
38'
Не слаженные действия от Романчука и Бойко. Голкипер вышел из штрафной на перехват подачи с фланга, однако защитник все равно решил тянуть одеяло на себя.
35'
Уголовой
Де Пена простреливал по направлению к воротам с левого фланга, однако голкипер занял правильную позицию!
33'
Опасный момент
Сухорчуко пробивал из пределов вратарской, однако Мыхра стал на пути мяча, несмотря на такую близкую дистанцию! Прямиком в лицо!
32'
Опасный момент
Очередная попытка Де Пены закрутить мяч прямой подачей с углового в ворота! Голкипер спас!
31'
Опасный момент
Голкипер Мыхра успел вернуться на линию ворот, чем исправил собственный неудачный прием передачи от партнера, который угрожал отправить мяч в сетку!
30'
Опасный момент
БОЙКО! Успел голкипер поймать мяч на линии ворот после удара Салвесена из центра штрафной!
29'
Де Пена нанес неточный удар от левого угла чужой штрафной.
28'
Сухорчуко пошел на фол в центре поля. Грубовато сегодня.
26'
Растаскивать футболистов пришлось всеми тренерскими штабами с обеих сторон.
25'
Опасный момент
ГОРЯЧО! Завелись игроки после фола Де Пены на левом фланге атаки Динамо!
23'
Прокатился мяч мимо левой штанги ворот Бойко после удара Мава с правого фланга на контратаке.
21'
Неточная передача из центра поля от Шапаренко последовала.
19'
Андриевский постелил удар со штрафного низом точно по центру ворот.
18'
Падение Сухоручко у чужой штрафной! Опасный стандарт.
16'
Опасный момент
Удалось защитникам перехватить прострел от лицевой на левом фланге штрафной в исполнении Де Пены в адрес Русина!
14'
Опасный момент
АНДРИЕВСКИЙ! В сетку с внешней стороны у левой девятки пришелся его удар с острого угла!
12'
Опасный момент
БОЙКО! Голкипер выиграл ближний бой у Мава в центре штрафной!
11'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Неожиданный удар с дальнего штрафного от Де Пены! Мяч полетел в верхний каркас ворот у правой "девятки"!
8'
Пиварич мог подставить Бойко неудобной передачей назад, однако голкипер Динамо быстро сориентировался.
7'
Завязалась борьба на левом фланге обороны киевлян, однако Пиваричу повезло окончательно зацепиться за владение.
5'
Русин не сумел нанести удар из центра штрафной, проиграв борьбу двум соперникам.
2'
С медленного розыгрыша мяча на своей половине начали киевляне.
Свисток
Матч начался
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле "Gloria Serenity" (Белек, Турция) сыграют киевское Динамо и норвежский Стрёмсгодсет. Динамо: Бойко — Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич — Андриевский, Шапаренко, Мащенко, де Пена, Сухоручко — Русин.
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Анонс матча Динамо - Стремсгодсет 06.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Стремсгодсет (Драммен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 06.02.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Стремсгодсет (Драммен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Стремсгодсет осталась с поражением. Столкновение Динамо и Стремсгодсет в предыдущем футбольном матче 17.02.2017 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Стремсгодсет можно посмотреть 06.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Стремсгодсет, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Олимпия - 05.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Стремсгодсет (Драммен)
Страна: Норвегия

Прошедший матч команды Стремсгодсет был сыгран против Хобро - 01.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Стремсгодсет.

Следите за результатами матча Динамо - Стремсгодсет онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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