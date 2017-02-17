Динамо - Стремсгодсет онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Стремсгодсет (Драммен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.
Дата проведения матча: 06.02.2020
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Стремсгодсет (Драммен):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Стремсгодсет осталась с поражением. Столкновение Динамо и Стремсгодсет в предыдущем футбольном матче 17.02.2017 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Олимпия - 05.02.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Стремсгодсет (Драммен)
Страна: Норвегия
Прошедший матч команды Стремсгодсет был сыгран против Хобро - 01.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Стремсгодсет.
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