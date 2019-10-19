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Вольфсбург - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 07 марта 2020, 16:30 - Фольксваген Арена
Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)
Рейтинг матча:
Вольфсбург
Вольфсбург
0 - 0
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79'
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
Ход матча
41' Конрад Лаймер
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
17%
Ничья
33%
"РБ Лейпциг"
50%
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 2.14 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 6 из 7 последних матчей команды Вольфсбург
  • RBL are undefeated in 14 of their last 15 matches (Bundesliga).
  • Команда Вольфсбург забила как минимум 2 гола в последних 3 матчах
  • Команда Вольфсбург не проигрывает 5 матчей подряд
Личные встречи
Вольфсбург
2
Побед
8
Игр
4
Побед
"РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
19.10.2019 - 16:15 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2018
13.04.2019 - 18:15 "РБ Лейпциг" 2 - 0 Завершен Вольфсбург
Кубок Германии 2018
06.02.2019 - 19:15 "РБ Лейпциг" 1 - 0 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2018
24.11.2018 - 16:30 Вольфсбург 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг"
Последние матчи - Вольфсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 15:45 "Унион" 2 - 2 Завершен Вольфсбург Н
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 19:55 Мальме 0 - 3 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
23.02.2020 - 20:30 Вольфсбург 4 - 0 Завершен Майнц В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 21:45 Вольфсбург 2 - 1 Завершен Мальме В
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 Хоффенхайм 2 - 3 Завершен Вольфсбург В
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Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Шальке 0 - 5 Завершен "РБ Лейпциг" В
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 Бавария 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Показать больше
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
17%
Ничья
33%
"РБ Лейпциг"
50%
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 2.14 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Главные события
41'
Конрад Лаймер
Составы команд
0
Кун Кастелс
0
Кевин Мбабу
0
Робин Кнохе
0
Джон Брукс
0
Пауло Отавио
0
Гилавоги Жосуа
0
Ксавьер Шлагер
0
Арнольд Максимилиан
0
Адмир Мехмеди
0
Вегхорст Wout
0
Ренато Стеффен
0
Гуляси Петер
0
Лукас Клостерманн
0
Дайо Упамекано
0
Марсель Халстенберг
0
Норди Мукиеле
0
Адамс Tyler
0
Конрад Лаймер
0
Забитцер Марсель
0
Ангелино
0
Юссуф Поульсен
0
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 0
    Вегхорст Wout
  • 0
    Ренато Стеффен
  • 0
    Ксавьер Шлагер
  • 0
    Арнольд Максимилиан
  • 0
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 0
    Гилавоги Жосуа
  • 0
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 0
    Робин Кнохе
    Полузащитник
  • 0
    Джон Брукс
  • 0
    Пауло Отавио
  • 0
    Кун Кастелс
  • 0
    Юссуф Поульсен
    Нападающий
  • 0
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 0
    Норди Мукиеле
  • 0
    Адамс Tyler
  • 0
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
    41
  • 0
    Забитцер Марсель
  • 0
    Ангелино
  • 0
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 0
    Дайо Упамекано
  • 0
    Марсель Халстенберг
  • 0
    Гуляси Петер
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
76'
Удар о Арнольда с линии штрафной Лейпцига, но мяч полетел мимо.
75'
Нкунку пытался с правого фланга навесить в штрафную соперника, но удар был заблокирован.
73'
Забитцер делал хитрую передачу на ход Ольмо, но защита Вольфсбурга прочитала ситуацию.
71'
Пас на правый фланг на ход Жоао Виктору, но слишком сильно, от ворот.
69'
Все больше и больше владеют мячем игроки Лейпцига, хозяева пока в глухой обороне, пытаются играть на контратаке.
67'
Опасный момент
Вергхорст пробивает из-за пределов штрафной по воротам Гулачи, мяч летит чуть выше, опасно...
66'
Навес с левого фланга в штрафную хозяев на Ольмо, тот пробил головой, но слабо, мяч в руках у голкипера.
65'
Желтая карточка
Горчичник для Отавио за фол в центре поля.
64'
Замена
Замена у Вольфсбурга: вместо Мехмеди на поле вышел Жоао Виктор.
63'
Офсайд
Вергхорст получил мяч на чужой половине поля, но оказался в оффсайде.
61'
Опасный момент
Удар от Забитцера с линии ворот соперника, но Кастиллс на метсе.
59'
Замена
Замена у Лейпцига: вместо Поульсена на поле вышел Вернер, вместо Форсберга на поле появился Ольмо.
57'
Желтая карточка
Горчичник для Упамекано за отмашку, штрафной для хозяев.
55'
Опасный момент
Опаснейший удар с левого угла штрафной по воротам Кастиллса, мяч пролетает в сантиметрах от штанги.
53'
Нкунку подал в штрафную соперника с правого фланга, защита вынесла мяч.
51'
Штрафной для хозяев, подача во вратарскую оппонента, Забитцер выносит мяч.
49'
Уголовой
Поульсен зарабатывает угловой для своей команды, подача в штрафную Вольфсбурга, Кастиллс спокойно играет на выходе.
47'
Опасный момент
Нкунку в штрафной соперника отдавал пас на Форсберга, но тот не сумел пробить.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Опасный момент
Удар от Поульсена в касание с центра штрафной соперника, но выше.
42'
Шик лежит на газоне после столкновения с Мехмеди, но все вроде бы обошлось.
41'
Желтая карточка
Желтая карточка для Лаймера за разговоры с арбитром.
40'
Опасный момент
Мехмеди ворвался в штрафную соперника, получив отличный пас от партнера, пробил, но голкипер сумел парировать, еще один удар от Брекало, но защита сумела вынести мяч буквально с линии ворот.
38'
Опасный момент
Шик отдал шикарную передачу на Анхелинье во вратарскую соперника, тот шатнул защитника, оставалось только точно пробить, но мяч полетел мимо дальней от голкипера штанги.
36'
Мехмеди с левого фланга вешал в штрафную соперника, но слишком сильно, мяч в ауте.
34'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную, вынос мяча за пределы вратарской, удар по воротам Гулачи, но мимо.
32'
Передача на ход Штеффену, защитник Лейпцига перехватывает и выносит мяч в аут.
30'
Нкунку пробивает по воротам соперника, после рикошета мяч оказывается в руках у Кастиллса.
29'
Довольно скучный матч мы с вами наблюдаем, игра в большинстве своем проходит в центре поля.
27'
Вегхорст врывался в штрафную соперника, но Упамекано его остановил.
25'
Поочередно владеют команды мячем, пока никто не сумел закрепиться позиционно, небольшой перевес на стороне гостей.
23'
Заброс в штрафную Кастиллса, защита головой выносит мяч.
21'
Форсберг отдава передачу на обострение на левый фланг, но защита оппонентов перехватила ее.
19'
Уголовой
Подача со стандарта, удар слету, намного выше ворот.
18'
Опасный момент
Брекало в штрафной соперника отдавал на Шлагера, но тот не сумел удержать мяч, угловой для Вольфсбурга.
16'
Нарушение в центре поля против Мехмеди, штрафной.
15'
Падение Поульсена в штрафной соперника, рефери показывает чистую игру.
13'
Прострел в штрафную гостей, мяч от Вергхоста вышел за пределы поля, от ворот.
12'
Нкунку тянул мяч по правому флангу к воротам соперника, но выпустил его, аут для Вольфсбурга.
10'
Попытка заброса во вратарскую Кастиллса, защита вынесла мяч.
8'
Уголовой
Еще один корнер для хозяев, подача в штрафную, Шик вынес мяч.
7'
Уголовой
Вегхорст заработал угловой для своей команды, подача от Брекало, после рикошета мяч в руках у голкипера Лейпцига.
6'
Опасный момент
Удар от Мехмеди с линии штрафной, на месте Гулачи.
4'
Нарушение правил против Брукса в центре поля, штрафной.
2'
С первых минут матча мячем владеют гости, хозяева пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Лейпциг": Гулачи, Анхелино, Забитцер, Клостерман, Лаймер, Нкунку, Поульсен, Упамекано, Форсберг, Шик, Хальстенберг.
"Вольфсбург": Кастиллс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Гертхард, Арнольд, Мехмеди, Шлагер, Вегхорст, Брекало.
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Анонс матча Вольфсбург - "РБ Лейпциг" 07.03.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Вольфсбург (Вольфсбург) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Фольксваген Арена.

Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вольфсбург (Вольфсбург) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "РБ Лейпциг" и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вольфсбург - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 07.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Вольфсбург - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий матч команды Вольфсбург был сыгран против "Унион" - 01.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Байер - 01.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вольфсбург - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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