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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 марта 2020, 18:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
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перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
29' Фернандиньо 30' Родриго Эрнандез 30' Антони Марсьяль 42' Фред
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
33%
Манчестер Сити
29%
П1: 4.68 Х: 4.18 П2: 1.775 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Интересные факты
  • There have been under 2.5 goals scored in Man City's last 4 games (Premier League).
  • Было забито тотал голов меньше 2.5 в 5 из последних 6 матчей команды Манчестер Юнайтед
  • Man Utd are undefeated in 11 of their last 12 home matches (Premier League).
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
7
Побед
19
Игр
10
Побед
Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
24.04.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 0 Завершен Брюгге В
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 17:15 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершен Уотфорд В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:45 Брюгге 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2021
01.03.2020 - 18:30 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
33%
Манчестер Сити
29%
П1: 4.68 Х: 4.18 П2: 1.775 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Главные события
Фред
42'
30'
Родриго Эрнандез
ГООЛ! Антони Марсьяль
30'
29'
Фернандиньо
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 5
    Магуайр Х.
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
    29
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Желтая карточка
Фред падает в чужой штрафной от контакта с Отаменди. Желтую карточку за симуляцию получает Фред. Спорное решение.
41'
Длинный перевод от Канселу на левый фланг. Мяч ушел за боковую.
39'
Горожане отошли на свою половину. Хозяева ждут ошибки соперника.
37'
Гюндоган обыгрался с Зинченко, но далее без обострения.
34'
Агуэро получает помощь медиков. Пауза в игре.
32'
Неплохая подача от Уильямса! Фернандеш пробил головой! Мимо створа!
30'
Желтая карточка
Родри получил желтую за грубую игру.
30'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Фернандеш забросил на Марсьяля! Антони в касание отправил мяч в ближний угол! 1:0!
29'
Желтая карточка
Фернандиньо получил желтую за разговоры.
28'
Слишком очевидный удар от Марсьяля. Прямо в Эдерсона прилетела сфера.
26'
Уильямс падает в чужой штрафной. Нет пенальти! Играем дальше.
25'
Фред обыграл соперника на дриблинге. Прострел! Фернандиньо вынес мяч за боковую.
23'
Марсьяль пробил с левого полуфланга. Удар заблокирован. Мяч попал в Отаменди.
21'
Зинченко прострелил с левого фланга. Мяч угодил в защитника хозяев.
20'
Идет борьба в середине поля. Моментов не наблюдается.
17'
Шоу сфолил против Родри. Свободный для "Сити".
16'
Опасный момент
Джеймс принял мяч от Фернандеша и ворвался в чужу штрафную. Удар! Эдерсон в полном порядке.
15'
Уголовой
Гюндоган с углового на дальнюю штангу. Отаменди не смог замкнуть подачу партнера.
13'
Инфо
Владение мячом - 66%/34% в пользу "Сити".
11'
Опасный момент
Стерлинг здорово пробил с 10-ти метров после передачи Фодена! Де Хеа на месте!
10'
Фернандиньо сфолил против Марсьяля. Свободный для "Юнайтед".
9'
Офсайд
Зинченко навесил на Гюндогана. Илкай забрался в офсайд.
7'
Гюндоган навесил с левого фланга на Агуэро. Мяч попал в игрока хозяев и ушел за лицевую. Угловой.
5'
Гюндоган ошибся в центре поля. Марсьяль мог обострять, но ошибся при передаче.
3'
Гости держат мяч под контролем. Хозяева активно прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу - Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс - Фернандеш - Джеймс, Марсьяль Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, МакТоминей, Игало, Гринвуд.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко - Б. Силва, Родри, Гюндоган - Фоден, Агуэро, Стерлинг. Запасные: Браво, Уокер, Менди, Гарсия, Д. Силва, Жезус, Марез.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: "Манчесиер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 18:30.
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Комментарии(1)
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Vantala (Kharkiv)
08.03.2020 в 19:18
В составах внизу обе команды - МанСити :)
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Анонс матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 08.03.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Манчестер Сити осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 29.01.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити можно посмотреть 08.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Эвертон - 01.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Астон Вилла - 01.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Лиги Англия 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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