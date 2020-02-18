Ливерпуль - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Атлетико (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Атлетико, тогда как команда Ливерпуль осталась с поражением. Столкновение Атлетико и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против Борнмут - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Севилья - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
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