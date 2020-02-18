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Ливерпуль - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 11 марта 2020, 22:00 - Энфилд
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
36'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
71%
Ничья
13%
Атлетико
16%
П1: 1.552 Х: 4.36 П2: 6.95 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Интересные факты
  • Liverpool have seen under 2.5 goals in their last 4 matches against Atletico in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in 5 of Atletico's last 6 games (Champions League).
  • There have been under 2.5 goals scored in Liverpool's last 3 games (Champions League).
Личные встречи
Ливерпуль
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Борнмут Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Борнмут В
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Уотфорд 3 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
24.02.2020 - 22:30 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эспаньол 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 22:30 Атлетико 3 - 1 Завершен Вильярреал В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2019/2020
14.02.2020 - 22:00 "Валенсия" 2 - 2 Завершен Атлетико Н
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Новости команд
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
71%
Ничья
13%
Атлетико
16%
П1: 1.552 Х: 4.36 П2: 6.95 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 0
Составы команд
0
Адриан
0
Трент Александер-Арнольд
0
Джозеф Гомес
0
Вирджил ван Дейк
0
Эндрю Робертсон
0
Джордан Хендерсон
0
Фабиньо
0
Жоржиньо Вейналдум
0
Мохамед Салах
0
Роберто Фирмино
0
Садио Мане
0
Ян Облак
0
Киран Триппьер
0
Савич С.
0
Хосе Хименес
0
Ренан Лоди дос Сантос
0
Анхель Корреа
0
Томас
0
Сауль Ньигес
0
Коке
0
Альваро Мората
0
Джао Феликс Секейра
Стартовый состав
  • 0
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 0
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 0
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 0
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 0
    Фабиньо
    Защитник
  • 0
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 0
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 0
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 0
    Адриан
    Полузащитник
  • 0
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 0
    Джао Феликс Секейра
  • 0
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 0
    Томас
    Нападающий
  • 0
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 0
    Коке
    Защитник
  • 0
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 0
    Савич С.
  • 0
    Хосе Хименес
  • 0
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 0
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
36'
Опасный момент
Дальний удар, Фирмино переправлял мяч в ворота с пяти метров, Облак и тут среагировал
35'
Мане пробил по центру ворот, туда,где находился Облак, голкипер хоть и отбил мяч перед собой, затем его сразу накрыл
34'
Матрасникам удается придержать мяч и успокоить наступательный пыл соперника
33'
Уголовой
Навес на ближнюю штангу, красные отбили мяч недалеко, Атлетико продолжает атаку вторым темпом
31'
Хендерсон жестко сыграл против Фелиша, арбитр ограничился устным предупреждением
29'
Подопечные Симеоне отодвинули игру от своих ворот, хоть и ненадолго, Коста взял инициативу на себя и мяч потерял
27'
Уголовой
Два угловых подряд разыграли хозяева, давление на ворота Облака наращивают, но удара нет
25'
Через левый край строят свои атаки мерсисайдцы, но в эти минуты далеко от штрафной гостей
22'
Арбитр смотрел видео повтор, игра рукой в штрафной Атлетико и фол Александер-Арнольда, грубая игра защитника и срыв контратаки? Но нет - не решился арбитр сломать игру и дает играть дальше
20'
Ливерпуль разыграл не очень опасно корнер, но затем ван Дейк смог выйти на ударную позицию, его выстрел заблокировали
18'
Иногда команда Клоппа слишком увлекается атаками и безрассудно забывает про оборону
17'
Уголовой
Ван Дейк выбил мяч, матрасники опасно разыграли корнер и Филипе пробил чуть неточно - как же его выпустили красные?
15'
Опасный момент
Из пределов штрафной пробил Окслэйд-Чемберлен, атака через правый край и провал обороны мадридцев, невероятным образом Облак взял этот мяч
13'
Заметно доминируют мерсисайдцы, как и ожидалось Атлетико сугубо от обороны играет
11'
Дальний неточный удар нанес Хендерсон
10'
Первая попытка удара от Салаха - пристрелка, над перекладиной пролетел мяч
9'
Треппьер врывался в штрафную, но мяч сильно ему отпасовали и хавбек его не достал
7'
Окслэйд-Чемберлен на скорости прорвался по флангу и прострелил в центр, защитники вынесли мяч
5'
Опасный момент
Навес в штрафную и Вейналдум пробил головой очень неплохо, Облак справляется
4'
Офсайд
Масштабная атака Ливерпуля, большими силами, почти раскатали оборону гостей, но Вейналдум оказался во вне игры
1'
Опасный момент
Сразу же провал в обороне хозяев, Коста оказался один на один с голкипером, замешкался и пробил уже из неудобной позиции - повезло красным
Свисток
Матч начался
Ливерпуль: 13. Адриан, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен
Запасные: 22. Лонерган, 3. Фабиньо, 20. Лаллана, 27. Ориги, 7. Милнер, 32. Матип, 18. Минамино
Атлетико: 13. Облак, 15. Савич, 18. Аугусто, 23. Триппьер, 12. Ренан Лоди, 5. Тейе Партей, 6. Коке, 7. Фелиш, 8. Сауль Ньигес, 10. Корреа, 19. Диего Коста
Запасные: 1. Адан, 2. Хименес Хосе, 24. Врсалько, 11. Лемар, 14. Льоренте М., 21. Феррейра-Карраско, 9. Мората
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ Ливерпуль - Атлетико.
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Комментарии(2)
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avatar
fanat555
11.03.2020 в 22:37
Атлетико пока держится
Ответить
0
0
avatar
fanat555
11.03.2020 в 22:03
Че почем? Какой прогноз?
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0
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Анонс матча Ливерпуль - Атлетико 11.03.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ливерпуль (Ливерпуль) и командой Атлетико (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Атлетико, тогда как команда Ливерпуль осталась с поражением. Столкновение Атлетико и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико можно посмотреть 11.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против Борнмут - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Севилья - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ливерпуль - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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