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Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 12 февраля 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 1
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98'
Наполи
Неаполь
Ход матча
3' Милан Шкриньяр
46' Милан Шкриньяр Вышел: Данило Д'Амброзио 51' Костас Манолас 57' Руиз Фабиян 66' Стефано Сенси Вышел: Кристиан Эриксен 73' Дрис Мертенс Вышел: Аркадиуш Милик 74' Виктор Мозес Вышел: Алексис Санчес 77' Мариу Руи 78' Хосе Кальехон Вышел: Маттео Политано 82' Пётр Зелински Вышел: Аллан 85' Давид Оспина
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Интер
41%
Ничья
33%
Наполи
26%
Личные встречи
Интер
5
Побед
19
Игр
8
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
19.05.2019 - 21:30 Наполи 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018/2019
19.05.2019 - 21:15 Наполи 4 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
26.12.2018 - 21:30 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 21:30 Удинезе 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Интер 1 - 1 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 16:00 Лечче (Ита)(Stat) 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2019/2020
14.01.2020 - 21:30 Интер 4 - 1 Завершен Кальяри В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 16:15 Наполи 2 - 3 Завершен Лечче (Ита)(Stat) П
Чемпионат Италии 2019/2020
03.02.2020 - 21:30 Сампдория 2 - 4 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Наполи 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
18.01.2020 - 21:30 Наполи 0 - 2 Завершен Фиорентина П
Кубок Италии 2019/2020
14.01.2020 - 16:30 Наполи 2 - 0 Завершен Перуджа В
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Интер
41%
Ничья
33%
Наполи
26%
Главные события
85'
Давид Оспина
82'
Пётр Зелински
Вышел: Аллан
78'
Хосе Кальехон
Вышел: Маттео Политано
77'
Мариу Руи
Виктор Мозес
Вышел: Алексис Санчес
74'
73'
Дрис Мертенс
Вышел: Аркадиуш Милик
Стефано Сенси
Вышел: Кристиан Эриксен
66'
57'
Руиз Фабиян ГООЛ!
51'
Костас Манолас
Милан Шкриньяр
Вышел: Данило Д'Амброзио
46'
Милан Шкриньяр
3'
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
    46 3
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
    66
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
    74
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
    73
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 44
    Костас Манолас
    Защитник
    51
  • 19
    Никола Максимович
  • 6
    Мариу Руи
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 12
    Ельф Ельмас
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 8
    Руиз Фабиян
    57
Запасные игроки
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 2
    Годин Д.
  • 33
    Данило Д'Амброзио
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 46
    Томмазо Берни
    Вратарь
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 27
    Орестис Карнезис
    Вратарь
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 13
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 99
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 9
    Фернандо Льоренте
    Нападающий
  • 1
    Мерет Алекс
  • 5
    Аллан
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
87'
Опасный момент
Эриксен сыграл на подборе и пробил в касание! мяч попал в игрока гостей и ушел за лицевую. Угловой для "Интера".
85'
Желтая карточка
Оспина получил желтую за задержку времени.
82'
Замена
Замена у "Наполи". Аллан сменил Зелински.
78'
Замена
Замена у "Наполи". Политано сменил Кальехона.
77'
Желтая карточка
Руи получил желтую за фол против Лукаку.
75'
Опасный момент
Лаутаро протащил мяч. Пас на Лукаку! Удар! Рикошет! Лукаку не смог с метра пробить Оспину! Кипер "Наполи" забирает мяч в руки!
74'
Замена
Замена у "Интера". Санчес сменил Мозеса.
73'
Замена
Замена у "Наполи". Милик сменил Мертенса.
72'
Опасный момент
Дальний удар от Эриксена! Мяч летит мимо створа!
70'
Желтая карточка
Конте получил желтую карточку за излишние эмоции.
68'
"Интер" с мячом. Гости отошли к своим воротам.
66'
Замена
Замена у "Интера". Эриксен сменил Сенси.
63'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:2 в пользу "Интера".
61'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
57'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Руис обыгрался с Ди Лоренцо, сместился в центр и нанес обводящий удар! Мяч в сетке! 0:1!
56'
Офсайд
Лаутаро в положении вне игры.
55'
Мертенс сфолил против Сенси в центре поля. Свободный для "Интера".
54'
Инфо
Владение мячом - 64%/36% в пользу "Интера".
51'
Желтая карточка
Манолас получил желтую за фол против Лаутаро.
50'
Опасный момент
Д'Амброзио мягко навесил в центр чужой штрафной! Удар Лукаку головой! Сфера прилетела к Оспине.
48'
Лукаку подработал мяч и пробил! Соперник заблокировал выстрел Ромелу.
46'
Замена
Замена у "Интера". Д'Амброзио сменил Шкриньяра.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
43'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Опасный момент
Кальехон вышел на свидание с Паделли! Кипер "Интера" спасает ворота хозяев!
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Лаутаро сфолил против Максимовича. Свободный для "Наполи".
42'
Руи пытался прострелить с левого фланга. Мяч попал в Мозеса.
39'
Кальехон получил повреждение и лежит на газоне. Пауза в игре.
36'
"Наполи" не может перейти центр поля. "Интер" заблокировал гостей на их половине.
34'
Опасный момент
Зелински нанес удар издали! Мяч летит мимо створа!
32'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Интера".
30'
Офсайд
Лаутаро в положении вне игры.
28'
Бираги нанес прямой удар со штрафного. Мяч летит мимо ворот.
26'
"Наполи" пытается развить позиционную атаку, но ничего не получается. "Интер" компактно действует в обороне.
23'
Руис навесил во вратарскую. Шкриньяр с трудом вынес мяч за лицевую. Угловой для гостей.
20'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Интера".
18'
Опасный момент
Мартинес здорово пробил головой! Мяч летит мимо цели!
16'
Демме обрезался в центре поля! Лаутаро завладел мячом. Лаутаро! Можно бить! Удар! Мяч летит мимо створа
13'
Барелла сфолил против Эльмаса на фланге. Свободный для "Наполи".
11'
Опасный момент
Кальехон вырезал идеальный пас на Мертенса! Удар в касание! Мяч летит над перекладиной!
8'
"Интер" контролирует мяч. Моментов не наблюдается.
6'
Брозович пробил поле паса Мозеса! Оспина внимателен в эпизоде.
5'
Защитники "нерадзурри" перепасовываются между собой. "Наполи" активно прессингует хозяев.
3'
Желтая карточка
Шкриньяр получил желтую карточку за фол против Эльмаса.
3'
Эльмас получает помощь медиков после единоборства с соперником. Пауза в игре.
2'
Барелла подключил к атаке Мозеса. Виктор навесил с правого фланга. Никто из партнеров не смог принять подачу Мозеса.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Джанполо Кальварезе.
"Интер", стартовый состав: Паделли - Бастони, Де Врей, Шкриньяр - Бираги, Сенси, Брозович, Барелла, Мозес - Мартинес, Лукаку. Запасные: Берни, Станкович, Ханданович, Годин, Д'Амброзио, Янг, Раноккиа, Валеро, Кандрева, Эриксен, Весино, Санчес.
"Наполи", стартовый состав: Оспина - Ди лоренцо, Манолас, Максимович, Руи - Демме, Ельмас - Кальехон, Руис, Зелински - Мертенс. Запасные: Мерет, Карнезис, Кулибали, Луперто, Лоботка, Аллан, Инсинье, Лозано, Политано, Милик, Льоренте.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/2 Кубка Италии: "Интер" - "Наполи". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Интер - Наполи 12.02.2020, Кубок Италии

Матч между командой Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 12.02.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Интер, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 06.01.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Наполи можно посмотреть 12.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Милан - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Лечче (Ита)(Stat) - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лечче (Ита)(Stat).

Следите за результатами матча Интер - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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