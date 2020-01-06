Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Матч между командой Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.
Дата проведения матча: 12.02.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Интер, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 06.01.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Милан - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Лечче (Ита)(Stat) - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лечче (Ита)(Stat).
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