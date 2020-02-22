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ФК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 февраля 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 2
Матч завершен
Заря
Луганск
Ход матча
5' Евгений Чеберко 28' Владлен Юрченко 44' Богдан Леднев 44' Максим Чех
46' Даниил Игнатенко 60' Павел Полегенько 61' Владислав Кабаев 64' Руслан Фомин 66' Даниил Игнатенко 67' Богдан Леднев 69' Дмитрий Мишнёв 80' Кулаков А. 85' Александр Тымчик 88' Виталий Вернидуб 88' Алексей Быков 90' Максим Лунёв
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
16%
Ничья
11%
Заря
73%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
5
Побед
22
Игр
8
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Клубные товарищеские матчи 2019
18.07.2019 - 17:30 Заря 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Локомотив Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 10:00 ФК Мариуполь 9 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен Черноморец Одесса В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:30 Заря 0 - 0 Завершен Торпедо БелАз Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:30 Заря 4 - 0 Завершен Железничар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 16:00 Заря 3 - 0 Завершен Ордабасы В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 16:45 Заря 2 - 0 Завершен Вождовац В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
16%
Ничья
11%
Заря
73%
Главные события
88'
Виталий Вернидуб
Алексей Быков
88'
85'
Александр Тымчик
ГООЛ! Дмитрий Мишнёв
69'
67'
Богдан Леднев ГООЛ!
Даниил Игнатенко
66'
Павел Полегенько
60'
44'
Богдан Леднев
Максим Чех
44'
28'
Владлен Юрченко
5'
Евгений Чеберко
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 71
    Максим Чех
    44
  • 25
    Валерий Федорчук
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Павел Полегенько
    Полузащитник
    60
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
    69
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
    88
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    28
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
    5
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
    85
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
    67 44
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    88
  • 4
    Ловро Цвек
Запасные игроки
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков А.
    80
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    66 46
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 86
    Руслан Фомин
    Нападающий
    64
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
    90
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    61
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:2! Заря на второй строчке!
90+3'
Все. Заря вывела мяч из опасной зоны.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.
90'
Замена
Лунев вышел на поле вместо Леднева.
89'
Опасный момент
ВЫШЕ! КУДА?! Над перекладиной пробил Полегенько в падении из пределов чужой вратарской!
88'
Желтая карточка
По желтой для Вернидуба и Быкова.
88'
Намекали на пенальти игроки Мариуполя.
87'
Завелись игроки! Сейчас пойдут карточки.
85'
Желтая карточка
Тымчик грубо подкатился против соперника на правом фланге обороны. Еще одна желтая.
83'
Заря атакует после обмена заменами командами.
80'
Замена
Кулаков вышел на поле вместо Яворского.
78'
Замена
Перович был заменен на Громова.
77'
Опасный момент
ГАЛЬЧУК! Классный сейв от голкипера после удара Леднева из левой половины штрафной!
75'
Стараются держать мяч над совсем потерявшим свой товарный вид газоном футболисты.
73'
Перович не смог пробить после передачи Леднева от лицевой на левом фланге.
71'
Мариуполь намеревается отыграть и второй, постепенно перейдя в позиционную атаку.
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мишнев отвечает моментально на второй гол соперников! Обокрали в центре поля Чеберко после неудачной передачи Юрченко, после чего Мишнев завел мяч в штрафную, и точно пробил под дальнюю штангу!
67'
Гоооол!!!
ГОЛ! Леднев исполнил прямой удар с очень дальнего штрафного, а Гальчук пропустил в "корзинку", после неудачного для голкипера рикошета мяча от газона!
66'
Желтая карточка
Желтая для Игнатенко за подкат сзади в центре поля против Цвека.
65'
Опасный момент
Яворский чуть не привез гол в свои ворота неуверенной передачей назад на Гальчука!
64'
Замена
Фомин вышел на замену Топалову.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дебютный гол Перовича в УПЛ! Прострел с правого фланга от Тымчика на ближний угол вратарской ему удалось завершить ударом в одно касание!
61'
Замена
Повреждение Хомченовского стало причиной для замены. Кабаев вместо него.
60'
Желтая карточка
Желтая для Полегенько за игру рукой на своей половине поля.
58'
Опасный момент
Быков в падении замыкал рикошет в чужой вратарской после подачи углового с правого фланга! Выше!
58'
Опасный момент
Чоботенко пробивал мимо ворот, но Махарадзе все равно решил совершить бросок, и перевел мяч на угловой!
56'
Опасный момент
ГАЛЬЧУК! Евгений вновь спас свою команду, отразив удар Хомченовского из центра штрафной!
55'
Поехала опорная нога у Тымчика на половине поля Зари, но Александр сам же и разрушил контратаку соперников после этого.
53'
Быков перехватил попытку Юрченко загрузить мяч в штрафную с правого фланга.
50'
Опасный момент
Отменный свояк получился бы у Хомченовского, если бы его удар в голову Перовичу перевел мяч в створ ворот из центра штрафной!
48'
Атака Зари через правый фланг завершилась не зафиксированным фолом против Перовича.
46'
Замена
Вместо Чеха на поле после перерыва вышел Игнатенко.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.
44'
Желтая карточка
Обменялись грубыми подкатами команды. Желтые для Леднева и Чеха.
42'
Опасный момент
ГАЛЬЧУК! На линии ворот остановил мяч голкипер после рикошета от ноги Яворского после удара Перовича из центра штрафной!
40'
Желтая карточка
Перович предупрежден за грубый вол против Чеха на чужой половине поля.
38'
Уголовой
Голкипер Зари смахнул мяч с дальней штанги после подачи с углового на правом фланге.
37'
Опасный момент
МАХАРАДЗЕ! Прекрасный рефлекс ногой от голкипера после удара с правого угла вратарской от Мишнева!
35'
Не в лучшем состоянии газон сегодня.
33'
Луганчане уверенно ведут игру. Без особых шансов для Мариуполя.
31'
Опасный момент
Ну, вот что это был за удар в одно касание из штрафной от Цвека? Мяч прокатился в сторону от левой штанги.
29'
Яворский не добрался до мяча после подачи из глубины поля.
28'
Желтая карточка
Юрченко сгрубил в эпизоде борьбы за мяч против Быкова на своей половине поля.
26'
Потерей на левом фланге завершилось очередное наступление Зари.
24'
Уголовой
Головой пробил Вернидуб после подачи углового с правого фланга от Леднева. Выше.
22'
Уголовой
Удар в одно касание от Хомченовского из правой половины штрафной, после подачи с углового, оказался очень неточным.
22'
Угловой удалось заработать Перовичу на левом фланге.
21'
Прострел с левого фланга от Михайличенко перехватили защитники.
20'
Опасный момент
Качнул соперников у входа в центр штрафной Юрченко, и тут же пробил на силу под перекладину! Выше!
19'
Топалову не позволили зацепиться за мяч на правом фланге чужой штрафной.
18'
Фол от Вернидуба в центре поля.
18'
Яворский в классном подкате перехватил передачу на левый фланг атаки Зари в адрес Михайличенко.
16'
Чеберко получил удар по ногам на левом фланге обороны от Топалова.
15'
Уголовой
Поливают штрафную Зари соперники подачами с углового на правом фланге в район ближней штанги.
14'
Михайличенко выбил мяч за лицевую, перехватив подачу с левого фланга на дальнюю штангу.
13'
Игра на выходе за пределы штрафной от Заури завершилась выносом мяча, в опережение Чурко.
13'
Помогло. Навес Топалова с правого фланга был перехвачен голкипером Зари.
12'
Активно разминается на линии Махарадзе. В Мариуполе прохладно.
11'
Фол со стороны Полегенько в глубине правого фланга атаки.
10'
Толкнули в спину Чеха в центре поля во время борьбы за верховой мяч.
10'
Махарадзе сумел перехватить заброс Топалова из центра поля в штрафную.
9'
Гальчук забрал мяч в руки после передачи с правого фланга от Перовича.
8'
С мячом Заря явно больше в начале поединка.
6'
Опасный момент
Федорчук продлили подачу со стандарта с правого фланга на дальнюю штангу, где Быков так и не смог дотянуться до мяча в прыжке!
5'
Желтая карточка
Желтая для Чеберко за грубый подкат на левом фланге обороны своей команды.
4'
Опасный момент
Гальчук на месте после удара низом от Леднева из правой половины штрафной в ближний угол!
3'
Опасный момент
Заблокированы последовательный удар Юрченко и Перовича из пределов штрафной!
2'
Уголовой
Дмитрий сам и пошел исполнять стандарт. Плохая подача на ближнюю штангу.
2'
Хомченовский заработал угловой на правом фланге своей попыткой подать в штрафную.
1'
Со спокойного розыгрыша мяча начала игру Заря.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Циганкис, Лунев, Кабаев, Громов.
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский — Перович.
Запасные: Поспелов, Дава, Кирюханцев, Тищенко, Фомин, Игнатенко, Кулаков
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Быков, Яворский, Чоботенко — Федорчук — Чурко, Чех, Топалов, Горбунов — Мишнев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и луганская Заря.
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Комментарии(6)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 15:44
Этот человек не должен больше судить УПЛ.
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0
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Hugo64 (PARIS)
22.02.2020 в 14:52
козык основной-- желтых надавал ЗАРЕ--особенно левые и ледневу-- сыграл с мяч и убрал ноги а тот налетел--- и петровичу- тоже в мяч и...желтая- вто время мариупольцы сбивали и сзади и так--НО...
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+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 15:39
Это уровень судейства.
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
22.02.2020 в 15:53
именно
+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 14:48
Больше желтых, нужно больше желтых и желательно еще больше левых свистков.
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+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 14:26
Ужасное поле, дудки, мильйон ареднованных. Да, угадали, это Мариуполь.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Заря 22.02.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Заря в предыдущем футбольном матче 22.02.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря можно посмотреть 22.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Заря - 22.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Мариуполь - 22.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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