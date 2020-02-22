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Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 февраля 2020, 17:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
Обновить
90'+1
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
45%
Ничья
41%
Ворскла
14%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
15
Побед
20
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 17:00 Ворскла 0 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018
20.10.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018/2019
25.07.2018 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
29.04.2018 - 19:30 Ворскла 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Динамо Тбилиси П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен Борац В
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Последние матчи - Ворскла
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:15 Термалика 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Насаф В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 16:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Спартак Здрепцева Крв В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.01.2020 - 15:00 Дрита 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
27.01.2020 - 15:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Радник Сурдулица Н
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
45%
Ничья
41%
Ворскла
14%
Трансляция
90'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты к основному времени матча.
89'
Штрафной для полтавчан, подача в штрафную киевлян, мяч летит над головами играков обеих команд.
87'
Динамо не спешит добывать победу в этом матче, делая банальный перепас зачастую на своей половине, Ворсклу результат очевидно устраевает.
85'
Навес с правого фланга в штрафную Ворсклы на де Пену, но тот не сумел дотянуться до мяча.
83'
Замена
Замена у Ворсклы: вместо Пуцлина на поле вышел Габелок.
81'
Кане прорывался по левому флангу в сторону штрафной Динамо, но защитники сумели его замять и отобрать мяч.
79'
Де Пена финтил на правом фланге, но в итоге отдал неточный пас.
77'
Опасный момент
Пердута получил мяч в штрафной соперника, слету пробил, но мимо.
76'
Замена
Замена у Динамо: вместо Шепелева на поле вышел де Пена.
75'
Опасный момент
Русин сбросил головой в штрафной соперника на удар Вербичу, тот пробил, но выше.
74'
Опасный момент
Миколенко отдавал пас на Караваева, тому оставалось только пробить по пустым воротам, но защитники Ворсклы сумели помешать удару и перевели мяч на угловой, который опасностью не завершился.
72'
Опасный момент
Кане прошел по левому флангу, ворвался в штрафную соперника, но не сумел точно отдать пас, мяч у динамовцев.
70'
Замена
Замена у Ворсклы: вместо Степанюка на поле вышел Артур.
68'
Игра перешла в центр поля, обе команды оттеснили игру от ворот.
66'
Шепелев из далека мощно пробивает, но прямо в руки Резнику.
65'
Замена
Замена у Динамо: вместо Дуелунда на поле играет Караваев.
63'
Гоооол!!!
Пердута навесил с правого фланга в штрафную соперника прямо на голову Степанюку, который без проблем переиграл голкипера Динамо.
61'
Опасный момент
Вербич проталкивал мяч в дальний от голкипера угол, но чуть мимо.
59'
Уголовой
Корнер для Ворсклы, подача в штрафную, удар от Степанюка головой, но Бущан забирает мяч.
58'
Желтая карточка
Желтая для Кулача за фол против Миколенко.
56'
Уголовой
Угловой для киевлян, подача, удар головой от Вербича, но прямо в руки голкипера Ворсклы.
54'
Желтая карточка
Желтая для Шехича за фол против Миколенко.
53'
Дуелун пробивал обводящим с линии штрафной соперника, но Резник вытащил.
53'
Дуелун пробивал обводящим с линии штрафной соперника, но Резник вытащил.
53'
Опасный момент
Дуелун пробивал обводящим с линии штрафной соперника, но Резник вытащил.
51'
Гоооол!!!
Буяльский с правого фланга выполнил подачу-заброс, и мяч чудом залетел в дальний от голкипера угол, скорее всего срезка, но гол очень красивый...
49'
Опасный момент
Прострел с правого фланга в штрафную Ворсклы, после паники от полтавчан в собственных владениях мяч чуть не оказывается в их воротах, но после рикошета летит выше.
47'
Опасный момент
Удар от Вербича с линии штрафной, мяч попадает в штангу и вылетает за пределы поля, от ворот.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Уголовой
Угловой для Динамо, подача, Резник на выходе забирает мяч.
43'
Дуелунд пробивает из-за пределов штрафной соперника, но Резник надежно фиксирует мяч.
41'
Ребенок фолит против Буяльского в центре поля, штрафной.
39'
Опасный момент
Миколенко получил мяч слева в штрафной соперника, пробил, но во внешнюю сторону сетки, действительно опасный момент.
37'
Уголовой
Угловой для Динамо, подача, Попов пробивает головой, но мимо ворот соперника.
36'
Опасный момент
Дуелунд перебрасывает стенку, но голкипер полтавчан выручает свою команду.
35'
Фол против Вербича, еще один перспективный стандарт для Киева.
34'
Подача с правого фланга в штрафную Ворсклы, защита головой выносит мяч.
32'
Вербич пробивает со стандарта, но попадает в стенку.
31'
Желтая карточка
Желтая для Кане за фол против Буяльского, опасный штрафной для киевлян.
29'
Попов отдавал пас на ход Сидорчуку, но не точно, Ворскла с мячем.
27'
Уголовой
Угловой для киевлян, подача, Резник выносит мяч кулаками на выходе.
26'
Опасный момент
Кулач получил мяч в центре штрафной Динамо, пробил, но очень слабо и прямо в руки Бущану, какой шанс...
24'
Прострел с правого фланга от Русина во вратарскую оппонента, защита перехватила мяч.
22'
Уголовой
Подача с правого фланга в штрафную Динамо, Попов выносит мяч на угловой, который опасностью не завершился.
20'
Вербич пробивал с линии штрафной соперника, но очень высоко и не точно.
18'
Русин накрутил пару игроков в их собственной вратарской, прострелил, но защитники все же сумели перехватить мяч.
16'
Уголовой
Угловой для Динамо, подача в штрафную, мяч пролетает мимо игроков обеих команд.
15'
Офсайд
Дуелунд получил мяч в штрафной соперника, пробил, переиграв голкипера Ворсклы, но рефери фиксирует оффсайд.
14'
Катают мяч по полю киевляне, Полтава всей командой в обороне.
12'
Буяльский получил мяч в штрафной соперника, но не сумел обработать, круглый в руках у Резника.
10'
Дальний удар от Кане с дальней дистанции, но прямо в руки Бущану.
8'
Уголовой
Первый угловой для полтавчан, подача во вратарскую соперника, Миколенко головой вынес мяч.
6'
Кане отдавал пас на ход партнеру в сторону штрафной оппонента, но слишком сильно, от ворот для киевлян.
4'
Кендзера с правого фланга простреливал в штрафную соперника, но никого из партнеров там не оказалось.
2'
Динамовцы начали игру из контроля мяча, гости пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Ворскла": Резник, Чеснаков (кап), Альбиун, Кулач, Кане, Пердута, Пуцлин, Ребенок, Сапсай, Степанюк, Шехич.
Инфо
"Динамо": Бущан, Сидорчук (кап), Буяльский, Вербич, Дуелунд, Кендзера, Миколенко, Попов, Русин, Шабанов, Шепелев.
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Комментарии(3)
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lir1205 (Запорожье)
22.02.2020 в 18:00
нудисты лучше играют)
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
22.02.2020 в 17:57
ничего нового конечно от ДК- ворксла смотрится получше чем была--
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 17:48
Абсолютно равная игра.
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Анонс матча Динамо - Ворскла 22.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.02.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ворскла можно посмотреть 22.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Динамо Тбилиси - 15.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Динамо Тбилиси.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Термалика - 13.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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