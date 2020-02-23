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Карпаты - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 февраля 2020, 14:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
1 - 1
Обновить
60'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
22' Владислав Дубинчак 40' Владислав Супряга
52' Дмитрий Клец
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
31%
Ничья
21%
СК Днепр-1
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
Карпаты
0
Побед
1
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
20.09.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Карпаты
Последние матчи - Карпаты
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:00 Карпаты 2 - 2 Завершен Динамо Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 15:00 Карпаты 2 - 1 Завершен Металлург Бекабад (Узб)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 13:30 Карпаты 0 - 1 Завершен Тузла Сити П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 14:00 Середь 0 - 3 Завершен Карпаты В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 14:45 Слован 1 - 1 Завершен Карпаты Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.02.2020 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 4 Завершен Кайрат П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Чанчун Ятай П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.01.2020 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 3 Завершен Аустрия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
31%
Ничья
21%
СК Днепр-1
48%
Главные события
Дмитрий Клец
52'
40'
Владислав Супряга ГООЛ!
Владислав Дубинчак
22'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Владислав Дубинчак
    Защитник
    22
  • 0
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
  • 0
    Тим Халл
  • 0
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Клец
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 0
    Владислав Супряга
    Нападающий
    40
  • 0
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Кравченко
  • 0
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 0
    Папа Гуеие
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 0
    Алексей Хахлов
  • 0
    Александру Бойкиук
  • 0
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 0
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
52'
Желтая карточка
Дмитрий Клец (Карпаты) очень грубо сыграл против Коркишко - это желтая карточка
50'
Опасный момент
Дубинчак пробил после скидки Пасича, рядом со штангой пролетел мяч
49'
Обмениваются команды атаками, хоть и без ударов, но скорости хорошие
47'
Коркишко обострил игру и навесил в штрафную, Супряга не смог пробить
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Еще один острый пас едва не прошел на Супрягу, в последний момент защитники Карпат перехватили мяч
42'
Неожиданно перехватили гости инициативу, теперь. похоже, команды поменялись местами
40'
Гоооол!!!
Полевой с левого края ворвался в штрафную и отдал пас на Владислава Супрягу (СК Днепр-1), форвард подставил ногу и сравнял счет 1:1
38'
Днепр переводит игру в центр поля, и там все для них заканчивается, у Карпат мяч держится лучше
35'
Опасный момент
Пожар у ворот Юрчука, удар Ляха голкипер взял, а Пасич чуть-чуть не успел на добивание
34'
Передачи-забросы в штрафную хозяев поля не проходят, легко подопечные Санжара справляются с ними
31'
Карпаты смелее идут вперед, получаются атаки у львовян, а Днепр суетится и часто ошибается
28'
Опасный момент
Сразу две срезки от Гуйе и Логинова у своих ворот и мяч попал в штангу, запаниковали днепряне
29'
Коркишко поспешил и из пределов штрафной пробил очень неточно
26'
Карпаты продолжают атаковать, хотя навес Мертенса неточный
24'
Гоооол!!!
Пасич с фланга навесил в штрафную, защитники оставили без внимания Матара, который смог с близкого расстояния переправить мяч в сетку - 1:0.
22'
Желтая карточка
Владислав Дубинчак (Карпаты) врывался в штрафную соперника, затем симулировал нарушение и это желтая карточка
21'
Карпаты намного больше стараются в атаках, в последней атаке прошел навес в штрафную и удар головой Мартенса в руки Юрчуку
20'
Теперь Пасич разогнал атаку на левом фланге, правда, оборона гостей справляется
18'
Стандарт разыграли львовяне не лучшим образом, Мартенс пробил очень неточно
17'
Лях в центре поля отобрал мяч, обыграл защитника и совершил рейд к штрафной, заработав перспективный штрафной
14'
Матар навешивал в штрафную Днепра, там Юрчук спокойно забрал мяч
13'
Передышка, упал темп встречи, в центре поля проходит позиционная борьба
10'
Жесткое столкновение в центре поля, двум игрокам - Пасичу и Адамюку - оказывают помощь
9'
Уголовой
Неплохо разыграли корнер днепряне, мяч в штрафной долго не могли выбить защитники, да и до удара дело не дошло
7'
Батагов навесил, а Коркишко пробивал в падении через себя, красиво, вот только точно в руки голкиперу прилетела сфера
4'
Первый удар по воротам наносил Назарина, смело и достаточно опасно, но неточно
2'
Хорошие скорости в дебюте, хозяева задали темп встрече
Свисток
Матч начался
Карпаты: 31. Кудрик, 24. Дубинчак, 30. Гиоргадзе, 34. Халл, 66. Мартенс, 7. Клец, 29. Назарина, 41. Пасич, 76. Притула, 10. Матар, 73. Лях
Запасные: 32. Каниболоцкий, 49. Слива, 8. Хахлев, 14. Козак, 17. Бойчук, 19. Лейоус
Днепр-1: 33. Юрчук, 3. Адамюк, 15. Логинов, 30. Гуйе, 8. Полевой, 10. Булеца, 20. Ди Франко, 44. Батагов, 4. Кравченко, 7. Коркишко, 89. Супряга
Запасные: 31. Клищук, 39. Сваток, 23. Тейлор, 11. Шаповал, 18. Снижко, 69. Вакулко, 77. Чичиков
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Карпаты - СК Днепр-1.
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Анонс матча Карпаты - СК Днепр-1 23.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Карпаты (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.02.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Карпаты (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Карпаты в предыдущем футбольном матче 20.09.2019 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - СК Днепр-1 можно посмотреть 23.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Карпаты - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Динамо - 14.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо Батуми - 16.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Карпаты - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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