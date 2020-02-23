Карпаты - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

23.02.2020 в 09:45 Карпаты - Днепр-1. Анонс и прогноз на игру УПЛ В первом матче воскресенья Карпаты примут Днепр-1 на стадионе "Украина" во Львове. начало поединка в 14:00 по Киеву, так что не пропустите.