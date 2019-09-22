ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Колос 23.02.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.02.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 12.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший матч команды Колос был сыгран против Подбескидзе - 15.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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