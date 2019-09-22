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ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 февраля 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
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60'
Колос
Ковалевка
Ход матча
31' Владислав Бабогло
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
48%
Ничья
30%
Колос
22%
Личные встречи
ФК Александрия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 15:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Динамо Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 15:45 Левски 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.01.2020 - 16:30 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.01.2020 - 15:30 ФК Александрия 3 - 1 Завершен Черно Море В
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Последние матчи - Колос
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 10:00 Подбескидзе 0 - 0 Завершен Колос Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 16:00 Колос 0 - 1 Завершен Жетысу П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 14:00 Спартак Трнава 2 - 1 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Насаф Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.01.2020 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершен Форвертс Штайр Н
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
48%
Ничья
30%
Колос
22%
Главные события
Владислав Бабогло
31'
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
    31
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 90
    Дубра К.
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 10
    Morozko E.
  • 8
    Smyrnyi Evgen
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Андрей Запорожан
    Полузащитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 7
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 99
    Ustymenko Денис
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 1
    Антон Яшков
    Вратарь
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
55'
"Колос" продолжает атаковать. "Александрия" прижалась к своим воротам.
53'
Желтая карточка
Довгий получил желтую за излишние эмоции.
52'
Замена
Двойная замена у "Александрии". Протасов сменил Задераку. Бухал сменил Бабогло.
49'
Ориховский приходит в себя после единоборства с Банадой. Пауза в игре.
46'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вот это начало второго тайма! Ориховский катнул на Смирного. Евгений прошел двоих защитников хозяев и пробил под штангу! 0:1!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
42'
"Колос" провел свою атаку, но до точного удара дело не дошло.
39'
Смирный сфолил против Дубры. Свободный для "Александрии".
36'
Вратари обеих команд отдыхают. Соперники почти не атакуют. "Сказочный" футбол.
33'
Богданов отдал на Смирного в обострение, но передача не дошла до Евгения.
31'
Желтая карточка
Бабогло получил желтую за фол против Бондаренко.
28'
Ориховский сфолил против Бабогло. Свободный для хозяев.
27'
Совсем упал темп встречи в нашем поединке. Моментов нет.
24'
Опасный момент
Ответ от "Колоса". Ильин пробил с правого полуфланга в дальний угол! Мяч летит мимо дальней штанги.
21'
Опасный момент
Грицук нанес удар с лета! Мяч летит мимо створа.
19'
Не очень высокий темп поединка. "Александрия" с мячом.
17'
Гавриш пытался развить атаку "Колоса" через правый флаг, но "Александрия" перекрыла все подходы к своей штрафной. Гавриш вернул мяч назад.
15'
Банада получил передачу на правом фланге и отдал в обострение, но игрок гостей перехватил мяч. "Колос" пошел в контратаку.
12'
"Колос" держит мяч на своей половине. "Александрия" активно прессингует соперника.
10'
Бабогло отдал из глубины на Задераку, но передача не дошла до адресата.
8'
Уголовой
Бабогло упал в чужой штрафной после подачи Гречишкина с углового. Нет пенальти. Играем дальше.
7'
Задерака принял мяч на правом фланге и заработал угловой для своей команды. Гречишкин у мяча.
5'
Мяч находится в середине поля. Моментов не наблюдается.
3'
Ефремов навесил с правого фланга. Панькив забирает мяч в руки.
1'
Ситало сфолил в атаке. Свободный для "Колоса".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Юрий Иванов.
"Колос", стартовый состав: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Смирный, Морозко — Бондаренко. Запасные: Яшков, Парамонов, Черноморец, Задоя, Антюх, Кожушко, Вильхамссон.
"Александрия", стартовый состав: Панькив — Задерака, Дубра, Бабогло, Шендрик — Банада, Гречишкин, Грицук — Ситало, Довгий, Третьяков. Запасные: Билык, Мельник, Протасов, Бухал, Запорожан, Иванхо, Устименко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура УПЛ: "Александрия" - "Колос". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча ФК Александрия - Колос 23.02.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.02.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Колос можно посмотреть 23.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 12.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Подбескидзе - 15.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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