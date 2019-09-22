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Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 февраля 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Десна
Чернигов
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
52%
Ничья
24%
Десна
24%
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
4
Игр
0
Побед
Десна
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2018
19.10.2018 - 19:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2018/2019
25.07.2018 - 19:00 Десна 0 - 2 Завершен Шахтер
Кубок Украины 2013/2014
26.03.2014 - 14:00 Десна 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 11:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Волынь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 09:15 Шахтер 1 - 0 Завершен Вентспилс В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Олимпия 1 - 3 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
08.02.2020 - 16:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Олимпия В
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Последние матчи - Десна
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 16:00 Динамо Батуми 1 - 1 Завершен Десна Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.02.2020 - 16:00 Витебск 0 - 4 Завершен Десна В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 16:30 Десна 1 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.02.2020 - 13:00 Десна 1 - 2 Завершен Слован Либерец П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 16:00 Десна 0 - 0 Завершен Сараево Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
52%
Ничья
24%
Десна
24%
Трансляция
Инфо
"Десна": Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк – Филиппов.
Инфо
"Шахтер": Трубин – Додо, Бондар, Матвиенко, Сиприано – Степаненко – Тете, Антонио, Патрик, Коноплянка – Мораес.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Десна 23.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.02.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Шахтер в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Десна можно посмотреть 23.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Бенфика - 20.02.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Динамо Батуми - 19.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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